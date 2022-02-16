Столтенберг: решения Бухарестского саммита относительно Украины и Грузии остаются в силе

Решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно будущего членства в НАТО Украины и Грузии остаются в силе, и союзники по Альянсу не подвергают сомнению право каждого суверенного государства принимать собственные решения относительно путей обеспечения безопасности.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции накануне двухдневной встречи министров обороны стран Альянса заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Укринформ».

«Бухарестские решения остаются в силе. НАТО твердо убеждено, что все страны имеют право выбирать собственный путь, и двери НАТО остаются открытыми. Увеличение НАТО было большим успехом для распространения демократии и свободы. Альянс обеспечивал мир и стабильность в течение десятилетий. Таким образом, это решение (Бухарестского саммита НАТО – ред.) остается», – сказал Столтенберг.

Он напомнил, что в НАТО готовы к диалогу с Россией, и направили России конкретные и содержательные предложения в ответ на предложенное РФ соглашение о «гарантиях безопасности».

«Союзники по НАТО... готовы выслушать российские беспокойства, поделиться своими и попытаться искать общие подходы. Мы готовы обсуждать отношения между Россией и НАТО, европейскую безопасность, включая ситуацию в Украине и вокруг нее, а также снижение рисков, прозрачность и контроль над вооружением. Но мы не пойдем на компромиссы относительно наших ключевых принципов. Любое государство имеет право выбирать собственный путь, и никогда не будет членов НАТО первого или второго класса, ведь все они – союзники по Альянсу», – подчеркнул Генеральный секретарь НАТО.

Как сообщалось, 16-17 февраля в Брюсселе состоится заседание Североатлантического Совета на уровне министров обороны. В заседании, которое пройдет в видеоформате, примут участие министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.