В Тбилиси телебашню подсветят в цвета флага Украины

За признание так называемых «ДНР» и «ЛНР» в Госдуме голосовали даже те депутаты, которых не было в зале заседания. На это обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить», ссылаясь на поименный список голосовавших депутатов от фракции КПРФ.

По данным СМИ, как минимум два члена фракции, Геннадий Зюганов и Сергей Обухов, отсутствовали на заседании в Думе, однако в списке напротив их фамилий указано, что они проголосовали «за».

Обухов подтвердил, что «лежит дома с ковидом» и не принимал участия в голосовании. Зюганов сейчас госпитализирован, информацию о своем голосе за он не комментировал. Зюганов был одним из инициаторов обращения к Владимиру Путину с призывом признать сепаратистские «народные республики». Во вторник вечером в его твиттере появилась запись о том, что начиная с 2014 года коммунисты «постоянно призывали к официальному признанию ДНР и ЛНР» и что «голос миллионов их жителей был четко выражен на референдуме» в мае того же года.

Во вторник депутаты Госдумы одобрили один из проектов постановления об обращении к президенту России Путину с просьбой признать независимость так называемых «ДНР» и ЛНР» на востоке Украины. СМИ отмечают, что Госдума приняла более резкий вариант обращения, подготовленный КПРФ, – другой вариант, в котором, в частности, говорилось об обязательной предварительной консультации с МИД, предлагала фракция «Единая Россия».

В итоге за документ, предложенный коммунистами, проголосовал 351 депутат, против – 16, один воздержался. Против постановления в полном составе выступила фракция «Новые люди». В ее официальном заявлении говорится, что «главная задача Госдумы – это борьба с бедностью, но, видимо, некоторым коллегам удобнее переводить внимание на внешние проблемы вместо внутренних». Как считают во фракции, российский народ «поддерживает мир, достаток и безопасность и не готов платить за политические игры ни деньгами, ни тем более собственными жизнями», «а поспешные и непродуманные шаги могут свести на нет все усилия дипломатов».