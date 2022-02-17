Обзор абхазской прессы

«Апсныпресс» пишет, что с начала февраля автовладельцы наблюдают рост цен на АЗС Абхазии. Это вызывает беспокойство и порождает слухи о сговоре на топливном рынке республики. Агентство обратилось за комментарием к гендиректору «Апсны-Оил» Олегу Лакоба: «Негатив, который сейчас обсуждается в соцсетях, предположения о сговоре между владельцами заправочных станций и тому подобные рассуждения не имеют никакого отношения к действительности. Объясню почему. Во-первых, по причине отсутствия информации о ценообразовании, да и вообще о положении дел в данной отрасли. Топливо, которое мы все покупаем на АЗС нашей страны, на 100% импортируется из Российской Федерации».

Он подчеркнул, что нынешнее резкое подорожание связано с ростом цен на нефть на мировом рынке.

«Мы слышим недовольство тем, что на заправках в Сочи или в Москве бензин стоит 54 рубля, а у нас уже 57. Мы вынуждены покупать топливо по биржевым экспортным (не внутрироссийским!) ценам, доставлять его в Абхазию, тоже небесплатно. При этом компании несут расходы по выплате налогов, заработной платы сотрудникам, содержанию имущества и многом другом, из чего в итоге формируется конечная стоимость топлива на АЗС, которая, естественно, будет выше, чем в Сочи или Москве. Не имея собственного производства нефтепродуктов и, в частности, топлива, обеспечивающего внутренние потребности Абхазии, мы не в состоянии обеспечить энергетическую безопасность страны и дальше вынуждены будем зависеть от внешних обстоятельств. И сегодняшнее повышение цен, к сожалению, не последнее», – отметил Олег Лакоба.

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Научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава на своей странице в Facebook прокомментировал заявления некоторых кандидатов в депутаты о том, что они «не за власть и не за оппозицию»: «С моей точки зрения, если кандидат заявляет, что он не за власть, значит, что-то в политике власти его не устраивает, и он, не подозревая, уже в оппозиции к власти. Быть в оппозиции к власти – необязательно быть в официальной сложившейся организованной оппозиции. Но логически, если не за политику власти, значит, в оппозиции. Второе, что бросается в глаза после такого заявления: «Я не за власть и не за оппозицию», нет никаких озвученных взглядов по острым темам, например, вопросам суверенитета, недвижимости, энергетики, льгот иностранным инвесторам, социальной справедливости и прочее, то есть аргументации, почему не за власть или не за оппозицию», – написал Ахра Аристава.

По его словам, некоторым кандидатам будет сложно заручиться поддержкой граждан, если они открыто не выскажутся по острым, актуальным темам.

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Главный врач СЭС города Сухума Алла Беляева рассказала корреспонденту газеты «Акуа/Сухум» о работе коллектива в период пандемии. Она отметила, что ситуация в городе была сложная, более того, тяжелая с начала года.

«В сравнении с другими городами и районами, инфицированных в столице больше в силу того, что здесь проживает около 70 тысяч человек. Я могу сказать, что в среднем в сутки выявляем от 150 до 200 человек, максимальная цифра была 28 января – 302 жителя столицы. С 21 января у нас не было ни одного выходного дня», – отметила она.

Алла Беляева рассказала о работе мобильной бригады, которая уже третий год забирает биоматериал у больных на дому.

«В данное время мы работаем только с маломобильной категорией граждан. С учетом того, что удержать людей по домам не удалось ни в одной стране, и у нас тоже, анализы ПЦР-тестов берем в первую очередь у инвалидов, во вторую очередь – у очень пожилых людей, – у нас есть граждане 1922, 1924, 1926 годов рождения, затем беременные женщины, кормящие матери с грудничками. Определяют категорию горожан, к которым должна выехать наша бригада, участковые врачи-терапевты. Мобильная бригада работает исключительно по заявкам врачей. Это помогает организовать работу, своевременно произвести ПЦР-тесты и доставить в лабораторию, главное – охватить ту категорию горожан, которая реально нуждается в помощи», – сказала Беляева.

Вначале работали трое сотрудниц, сейчас двое – нагрузки большие. Только за 2021 год мобильная бригада обслужила более полутора тысяч адресов, где чаще всего проживало несколько человек.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия