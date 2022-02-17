«Если бы Россия хотела, давно бы напала»

В Цхинвале, как и во всем мире, следят за событиями вокруг Украины. «Эхо Кавказа» спросило у горожан, что они думают об информации о якобы планах России по вторжению в эту страну?

Юлия: Я каждый день смотрю, слежу, переживаю и думаю, какого черта Америке нужно от России, от Луганска и от Донецка? Очень хочется, чтобы их приняли и сделали независимыми республиками. Они заслужили это. Я считаю, что это правильно. Абсолютно никаких оснований нет для того, чтобы Россия напала. Если бы Россия хотела напасть, она бы давно напала. А сейчас никаких оснований нет, и чего Америке вмешиваться в дела России? Это, я считаю, неправильно.

Инга: То, что напряженная обстановка, – это понятное дело. Но я надеюсь, что все урегулируется. Не будет нападения, потому что они достаточно умные люди и не допустят, чтобы их спровоцировали. Все будет хорошо, потому что, если сейчас что-то начнется на Украине, это повлечет последствия, которые будет нелегко урегулировать.

Наталья: А что я могу сказать? Катастрофа для людей. Люди живут восемь лет под бомбежками в подвалах. Как так можно жить? Я думаю, что они за восемь лет достойны того, чтобы войти в состав России – Донецкая и Луганская области. Весь Донбасс, который не хочет жить так, как хочет Украина. Они свободные люди и должны жить так, как они хотят. Конечно, я переживаю, я приехала сюда давно, в 70-е годы, но Донбасс – это моя родина. Мне тяжело, я смотрю и слежу. Как раз там, откуда я родом, из Первомайска, там сейчас граница. Родственников не осталось, если бы были, я бы сюда всех пригласила. Родственников нет, но корни мои оттуда. Такое вранье идет. Украина может начать все первая и приписать все Донбассу.

Элла: У меня впечатление хорошо проработанного сценария, по которому Россия, грубо говоря, не клюет на провокацию. То, что было у нас, тот же самый сценарий повторяется у них. Притесненный народ, который не хочет жить так. А Россия идет другим политическим путем, более дипломатически хочет разрешить этот вопрос. Поэтому у них не получается это «псевдонападение» России. В любой момент может стать хуже, но, мне кажется, Запад тоже понимает, что и Россия не пойдет на уступки, и поэтому в любой момент может стать как хуже, так и лучше.

Нелли: Я слежу, у меня нет времени смотреть телевизор, но то, что там, под Украиной стоят российские войска, я слышала. Я не думаю, что Россия нападет на Украину. Все знают, что просто нагнетают обстановку, ждут какой-то нехорошей выходки, чтобы потом у них была причина начать все сначала. Но вопрос с Украиной когда-то же должен быть решен? С восточной Украиной я имею в виду. И рано или поздно что-то должно произойти, но что, мы не знаем.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия