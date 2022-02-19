В Сванетии протестуют из-за участия в национальном танце мужчины в розовой пачке

В Грузии разразился скандал из-за хореографического номера, поставленного в Нидерландах. Интерпретацию танца «Сванури» некоторые жители Сванетии назвали оскорбительной и неприемлемой, пишет агентство «Новости-Грузия».

Поводом для возмущения послужило видео, обнародованное в Facebook танцором Ладо Циташвили. На нем в «Сванури» солирует мужчина в розовой пачке. Циташвили не назвал авторов идеи, отметив лишь, что такое «совершили наши европейские танцовщики». В подписи уточнялось место - Амстердам, Нидерланды.

Сам автор публикации отнесся к эксперименту крайне негативно. По его мнению, номер является проявлением неуважения и преступлением в отношении грузинской культуры. За несколько часов ролик стал вирусным в грузинском сегменте соцсети. Оказалось, что очень многие пользователи солидарны во взглядах с Циташвили. Сегодня жители Сванетии призвали Минкультуры Грузии отреагировать и осудить участников ансамбля.

«Таким танцем наносят оскорбление нашей Сванетии, ее традициям, ее мужественным и героическим танцам, ее прошлому и всей Грузии… Я очень хочу, чтобы был строгий ответ, и, наверное, вся Грузия поддержит мою позицию», - сказал руководитель местийского ансамбля «Рихос» Вахтанг Пилпани в интервью агентству SvanetiNews.

Высказался по поводу видео и руководитель Местийского центра культуры и искусств Гига Палиани. Он назвал постановку «омерзительной и безвкусной». «На это обязательно должно быть реагирование, наверное, как с нашей стороны, Местийского центра культуры, так и со стороны министерства культуры», - заявил Палиани журналистам.

От Министерства культуры, спорта и по делам молодежи комментариев до сих пор не поступало.