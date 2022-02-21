Требующие нейтралитета Грузии прокремлевские силы отправили Путину письмо

Лидер «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили публикует в соцсети открытое письмо, отправленное президенту России Владимиру Путину. Прокремлевские партии и НПО в нем указывают на «недееспособность сложившейся системы международной безопасности» и говорят, что являются «убежденными сторонниками построения новой системы, основанной на справедливости и взаимном уважении интересов сторон».

«Причем основополагающим подходом для таких стран, как Грузия и Украина, на наш взгляд, должен быть военный нейтралитет», – указано в письме.

Прокремлевские силы критикуют власти Грузии, которые «регулярно предоставляют собственную территорию для проведения учений НАТО». Подобные учения авторы обращения считают «прямым вызовом России».

«Мы также с сожалением должны констатировать, что Грузия уже давно опутана сетью иностранных организаций, которые проводят ложные социологические опросы и рисуют картину всеобщего стремления в НАТО. Между тем за последние 10 лет самый масштабный опрос касательно данной темы был проведен в 2020 году «Альянсом патриотов Грузии». В рамках данного опроса более 1,2 млн человек заполнили опросные листы, а более 900 тысяч человек записали аудио интервью. В результате проведенного опроса стало очевидно, что позиция населения радикально изменилась, и что 69,4% поддерживают военный нейтралитет, а 75,8% выступают за диалог с Россией», – утверждают авторы обращения.

Политические и общественные организации заявляют, что объединились в «Единый патриотический фронт» и требуют от властей Грузии объявить полный военный нейтралитет, внеся соответствующие изменения в Конституцию Грузии.

«Осознавая, что Грузия без сотрудничества с Россией не справится ни с региональными, ни, тем более, с глобальными вызовами, мы стремимся к тесному сотрудничеству с Россией и хотели бы встретиться с руководством Государственной Думы и Совета Федерации, дабы внести пусть малый, но посильный вклад в дело формирования эффективной системы региональной безопасности», – сказано в обращении.

Среди партий и организаций, подписавших обращение – «Альянс патриотов Грузии», Христиан-демократы (Григол Джоджуа), «Левый альянс» (Иосиф Шатберашвили), «Грузинский марш» (Александр Брегадзе), «Нейтральная Грузия» (Валерий Кварацхелия), политическое движение «За выборы» (Нана Девдариани), Федерация ветеранов Грузии (Ираклий Шихиашвили), Движение национальных меньшинств (Урузмаг Каркусов) и другие.