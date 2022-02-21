Новости
Абхазское МЧС подготовит места для размещения беженцев из «ДНР» и «ЛНР»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания дал ряд поручений руководителям силовых ведомств в связи с обострением ситуации в Донбассе.
Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено организовать прием и места для размещения беженцев из т.н. «ДНР» и «ЛНР».
«Глава МЧС Лев Квициния проинформировал о готовности направить свои подразделения в Донецк и Луганск для оказания помощи гражданскому населению в случае необходимости эвакуации. Руководство силовых ведомств доложили Президенту о том, что находятся на постоянной связи со своими коллегами. Глава государства дал поручение привести в усиленную боевую готовность специальные подразделения Службы государственной безопасности, Вооруженных сил и МВД во избежание провокаций со стороны Грузии», – сказано в сообщении.
Ранее Аслан Бжания заявил, что «Абхазия готова в случае необходимости оказать Донбассу военную и гуманитарную помощь».
Другие новости дня
Михаил Саакашвили вновь объявил бессрочную голодовку
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь объявил бессрочную голодовку. Об этом он заявил на судебном процессе по делу о событиях 7 ноября 2007 года.
«С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку. Это реакция на то, как режим обращается со мной и с нашим народом», – заявил Саакашвили.
Политик говорит, что его здоровье – второстепенный вопрос. На заседании он зачитал письмо врача из Нидерландов, который считает, что повторная голодовка может привести к непоправимым последствиям и летальному исходу.
Впервые Саакашвили объявил голодовку 1 октября 2021 года – после того как тайно вернулся в Грузию, был задержан и отправлен в тюрьму. Он прекратил 50-дневную голодовку 20 ноября, после чего проходил курс лечения в Горийском военном госпитале.
Новость дополняется
ФСБ: снаряд с территории Украины попал в объект погранслужбы РФ
ФСБ России утверждает, что выпущенным с территории Украины снарядом утром в понедельник было полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области.
Как говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, разрушенный объет расположен на удалении около 150 метров от российско-украинской границы. Пострадавших нет. ФСБ также опубликовало видео, на котором, как утверждается, показаны последствия обстрела.
О конкретном месте, где это произошло, не сообщается. Независимого подтверждения информации ФСБ нет. Украинская сторона отрицает факт обстрела.
Ранее российские власти сообщали о нескольких случаях попадания снарядов с территории Украины на российскую территорию. Президент Украины Владимир Зеленский называл эти сообщения ложью и провокацией.
В последние дни обстановка в зоне конфликта в Донбассе резко обострилась. Поддерживаемые Россией сепаратисты и Украина обвиняют друг друга в обстрелах, в том числе из тяжёлого вооружения. Самопровозглашённый лидер сепаратистов "ДНР" Денис Пушилин в понедельник заявил, что на юге Донецкой области бои якобы идут "у российской границы".
Требующие нейтралитета Грузии прокремлевские силы отправили Путину письмо
Лидер «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили публикует в соцсети открытое письмо, отправленное президенту России Владимиру Путину. Требующие нейтралитета Грузии 53 прокремлевские партии и НПО в нем указывают на «недееспособность сложившейся системы международной безопасности» и говорят, что являются «убежденными сторонниками построения новой системы, основанной на справедливости и взаимном уважении интересов сторон».
«Причем основополагающим подходом для таких стран, как Грузия и Украина, на наш взгляд, должен быть военный нейтралитет», – указано в письме.
Прокремлевские силы критикуют власти Грузии, которые «регулярно предоставляют собственную территорию для проведения учений НАТО». Подобные учения авторы обращения считают «прямым вызовом России».
«Мы также с сожалением должны констатировать, что Грузия уже давно опутана сетью иностранных организаций, которые проводят ложные социологические опросы и рисуют картину всеобщего стремления в НАТО. Между тем за последние 10 лет самый масштабный опрос касательно данной темы был проведен в 2020 году «Альянсом патриотов Грузии». В рамках данного опроса более 1,2 млн человек заполнили опросные листы, а более 900 тысяч человек записали аудио интервью. В результате проведенного опроса стало очевидно, что позиция населения радикально изменилась, и что 69,4% поддерживают военный нейтралитет, а 75,8% выступают за диалог с Россией», – утверждают авторы обращения.
Политические и общественные организации заявляют, что объединились в «Единый патриотический фронт» и требуют от властей Грузии объявить полный военный нейтралитет, внеся соответствующие изменения в Конституцию Грузии.
«Осознавая, что Грузия без сотрудничества с Россией не справится ни с региональными, ни, тем более, с глобальными вызовами, мы стремимся к тесному сотрудничеству с Россией и хотели бы встретиться с руководством Государственной Думы и Совета Федерации, дабы внести пусть малый, но посильный вклад в дело формирования эффективной системы региональной безопасности», – сказано в обращении.
Среди партий и организаций, подписавших обращение – «Альянс патриотов Грузии», Христиан-демократы (Григол Джоджуа), «Левый альянс» (Иосиф Шатберашвили), «Грузинский марш» (Александр Брегадзе), «Нейтральная Грузия» (Валерий Кварацхелия), политическое движение «За выборы» (Нана Девдариани), Федерация ветеранов Грузии (Ираклий Шихиашвили), Движение национальных меньшинств (Урузмаг Каркусов) и другие.
- На парламентских выборах 2020 года «Альянс патриотов» набрал 3.14% и получил четыре мандата. Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе отказались войти в парламент, после чего их депутатские полномочия были прерваны. Следующие за ними Автандил Энукидзе, Гела Микадзе, Фридон Инджия, Давид Зилпимиани создали новую партию и фракцию в парламенте – «Европейские социалисты».
COVID-19 в Грузии: 4775 новых случаев, 32 пациента скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 32 пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 888.
За сутки в стране выявили 4775 новых случаев коронавируса. Накануне провели 18 351 тест: PCR-тестов – 7022, экспресс–тестов на антиген – 11 329.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 26,02%, за последние 14 дней составляет 31,28%, за неделю – 29,97%.
Выздоровели еще 19 242 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 553 668, выздоровевших – 1 407 776.
За сутки вакцинированы от коронавируса 342 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 797 346.
Карасин планирует «серьезно поговорить о перспективах» с Абашидзе
Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин планирует встретиться со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зурабом Абашидзе, чтобы «серьезно поговорить о перспективах». Об этом Карасин заявил ТАСС.
«Мы разговариваем [с Абашидзе] каждую неделю. Необходимо собрать небольшую команду, приехать и серьезно поговорить о перспективах. Есть много вопросов: двусторонние, формат «3+3» и региональная политика», – отметил он.
«В основном это двусторонние контакты, как нам дальше идти. Существуют проблемы возобновления авиарейсов, путешествий граждан, виз. Созрел целый набор тем», – добавил Карасин.
По словам российского политика, встреча может пройти в очном формате в Праге.«Мы планируем такой контакт, это зависит от [ситуации с] пандемией. Если будет нормальная [ситуация], то в принципе есть планы на вторую половину марта», – сказал он.
- Первая встреча в формате «3+3» прошла в Москве 10 декабря 2021 года. Во встрече приняли участие делегации Турции, России, Ирана, Азербайджана и Армении во главе с заместителями министров иностранных дел. В Грузии заявляют, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
Посольство США предупредило о сообщениях об угрозе терактов в РФ
Посольство США в Москве вечером в воскресенье предупредило находящихся в России американских граждан о том, что, согласно сообщениям СМИ, имеются угрозы нападений нападений на торговые центры, железнодорожные станции, станции метро и другие места скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, а также в зонах повышенной напряженности у границы России с Украиной.
О каких именно сообщениях идёт речь, из предупреждения посольства неясно. В последние недели в разных городах России нередко эвакуировали посетителей общественных мест из-за поступавших звонков с угрозами взрыва, ни одна из которых не подтвердилась.
В сообщении посольства США также содержится призыв ко всем американцам в России соблюдать осторожность в местах большого скопления людей, а также "разработать планы эвакуации, которые не предполагают помощи правительства США". Ранее Госдепартамент выпустил рекомендацию для граждан США воздержаться от поездок в Россию, однако призывов к уже находящимся там американцам покинуть страну, как в случае с американцами на территории Украины, пока не было.
Руководство Соединённых Штатов, опираясь на данные разведки, считает, что президент России Владимир Путин, возможно, уже принял решение о вооружённом нападении на Украину. При этом в Вашингтоне подчёркивают, что ещё надеются убедить его избрать путь дипломатии.
В воскресенье в Белом доме прошло заседание Совета национальной безопасности США с участием президента Джо Байдена, госсекретаря и министра обороны. Обсуждалась ситуация вокруг Украины.
В последние дни США и Великобритания неоднократно предупреждали, что Россия может вторгнуться в Украину в ближайшее время. Россия это отрицает.
При этом американские официальные лица в воскресенье вновь заявили, что введение санкций против России до предполагаемого вторжения не рассматривается.
"Цель санкций состоит прежде всего в том, чтобы попытаться удержать Россию от вступления в войну. Как только вы введете их, это сдерживающее воздействие будет утрачено", – заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Вице-президент Камала Харрис подтвердила: "Мы согласились с тем, что сдерживающий эффект от этих санкций все еще значим, особенно потому, что... мы все еще искренне надеемся, что дипломатический путь существует" - сообщает "Голос Америки".
Credit Suisse отверг обвинения после утечки данных о клиентах-автократах
Среди клиентов одного из крупнейших в мире частных банков, швейцарского Credit Suisse, на протяжении многих лет могли быть автократы, попавшие под санкции бизнесмены, лица, подозреваемые в наркоторговле, контрабанде людьми, военных преступлениях.
К такому выводу пришла группа журналистов из числа из сотрудников немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, британской The Guardian, французской Le Monde, The New York Times и других изданий, изучив материалы крупной утечки данных о счетах более чем 30 тысяч клиентов Credit Suisse по всему миру. Она показала, что нечистые на руку люди могли открывать и поддерживать счета в этом банке, даже когда финансовое учреждение, предположительно, имело основания сомневаться в происхождении их денег.
Отмечается, что Sueddeutsche Zeitung получила сведения анонимно через защищённый цифровой почтовый ящик более года назад. Данные касались счетов, которые открывались начиная с 1940-х годов и вплоть до последнего десятилетия.
Немецкая газета анализировала полученную информацию совместно с некоммерческой журналистской группой - Центром по исследованию коррупции и организованной преступности, а также с десятками партнёрских медийных организаций.
Как отмечает The New York Times, утечка банковской информации включала, в частности, счета, связанные с чиновниками в странах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки. Как сообщается, российские политики и чиновники в базе не фигурируют.
Credit Suisse 20 февраля - в тот же день, когда стало известно об утечке, категорически отверг обвинения. "Отчёт основан на неполной, неточной или выборочной информации, вырванной из контекста, что приводит к тенденциозным толкованиям деловой деятельности банка", - заявили в Credit Suisse, добавив, что 90 процентов упомянутых счетов уже закрыты или находились в процессе закрытия до получения запросов прессы. "Мы продолжим изучение вопроса и примем дальнейшие меры при необходимости", - отметили в банке.
Байден согласился «в принципе» на проведение саммита с Путиным
Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин "в принципе" согласились на проведение саммита для обсуждения ситуации вокруг Украины, сообщили в воскресенье представители Елисейского дворца.
В официальном заявлении канцелярии президента Франции, сделанном после телефонных разговоров Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным и Джо Байденом говорится о готовности президентов США и России провести встречу. Однако встреча произойдет только "если Россия не вторгнется в Украину", говорится в заявлении. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила наличие предварительной договоренности: "Мы всегда готовы к дипломатии. Мы также готовы к безотлагательному и жесткому ответу, если Россия вместо этого выберет войну. В данный момент, судя по всему, Россия продолжает подготовку к полномасштабной атаке на Украину, которая может произойти очень скоро". Из Москвы комментариев пока не последовало
Повестка дня возможной встречи в верхах будет подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на их предварительно запланированной встрече в четверг, говорится в заявлении канцелярии президента Франции.
Как сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена, в распоряжении американских разведслужб есть информация о том, что российскому военному командованию был отдан приказ о готовности к вторжению в Украину. Именно эти данные, послужили основанием для заявления Джо Байдена о том, что Владимир Путин принял решение о вторжении Украину, прозвучавшего в пятницу.
Reuters: США подготовили санкции на транзакции российских банков
Администрация президента США Джо Байдена подготовила проект санкций против Москвы, запрещающие корреспондентские отношения банков США и России, которые позволяют осуществлять международные транзакции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трёх источников. Данные меры, по словам собеседников агентства, будут введены только в случае полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
По информации агентства, под санкции с большой вероятностью попадут ВТБ, Сбербанк, ВЭБ.РФ и Газпромбанк, но окончательный перечень пока не сформирован. Кроме того, Белый дом планирует ввести ограничения против физических и юридических лиц. Им заморозят активы и запретят любые транзакции. Администрация США отказалась комментировать информацию.
При этом американские официальные лица в воскресенье вновь заявили, что введение санкций против России до предполагаемого вторжения не рассматривается.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила вчера о готовности ЕС применить против России "сильнейший рычаг воздействия — экономические санкции2 в случае нападения на Украину. Кроме того, по её словам, ограничения будут введены на все товары, которые нужны России для модернизации и диверсификации экономики. Экономика — это "самое слабое место России", и потенциальные ограничения "практически отрежут страну от международных финансовых рынков", добавила фон дер Ляйен.
В понедельник министры иностранных дел стран Европейского союза обсудят на встрече в Брюсселе кризис вокруг Украины и возможный ответ в случае российского вторжения.
"Мы не будем обсуждать санкции, которые должны быть приняты против России за нападение на Украину, пока нападение не станет фактом. Надеемся, что никогда. Но если такое случится, мы немедленно выложим на стол эти санкции, они будут обсуждены и приняты в очень короткий период времени", - цитирует высокопоставленного чиновника ЕС Русская служба Би-би-си.
- С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну в любой из ближайших дней и заявляют, что, если оно произойдёт, наложат на Россию "небывалые" санкции.
- Россия отрицает планы вторжения, подчёркивая, что её войска находятся вблизи украинских границ из-за боевых учений. Москва также отвергает обвинения в агрессии в отношении Украины и присутствие её военных на востоке Украины.
Югоосетинский ЦИК завершил прием документов на регистрацию кандидатов в президенты
ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 20 февраля, завершил прием документов от желающих баллотироваться на пост президента на предстоящих 10 апреля выборах. Как сообщил информагентству «Рес» представитель ЦИК Игорь Чочиев, свои пакеты документов на регистрацию инициативных групп и представителей кандидатов подали 19 заявивших о себе кандидатов в президенты - 15 выдвиженцев от инициативных групп и четыре - от политических партий.
Сегодня подали в ЦИК свои документы на регистрацию инициативных групп и уполномоченных партия «Единая Осетия», которая выдвинула на второй президентский срок действующего главу республики Анатолия Бибилова, представители бывшего гендиректора «Мегафон-Южная Осетия» Аслана Кутарова, депутата парламента первого созыва Алимбега Плиева, экс-президента Эдуарда Кокойты, предпринимателя Рустама Дзагоева, а также бывшего депутата парламента Бориса Тасоева, собрание которого ранее было признано неправомочным.
«Мы обязаны принять документы от всех представителей, дальше ЦИК будет принимать решения о регистрации или отказе в регистрации», - уточнил Чочиев.
В воскресенье ЦИК зарегистрировал также инициативную группу и уполномоченных представителей кандидата в президенты врача Алана Козонова. Всего уже зарегистрированы семь инициативных групп: художника Гено Каджаева, бывшего депутата парламента Дмитрия Тасоева, министра обороны Ибрагима Гассеева, депутата Давида Санакоева, бывшего сотрудника правоохранительных органов Зелима Казиева и уполномоченных от политической партии «Народная партия» в поддержку вице-спикера парламента Александра Плиева.
По действующему законодательству для регистрации кандидата в президенты, помимо соответствующего пакета документов, необходимо собрать в поддержку кандидата и предоставить до 5 марта в ЦИК не менее 3 500 подписей избирателей.
В Киеве сообщили о десятках новых обстрелов со стороны сепаратистов
Украинские власти за воскресенье, 20 февраля, зафиксировали десятки новых обстрелов со стороны сепаратистов на востоке страны.
В Киеве сообщили, по меньшей мере, о 53-х обстрелах, и практически все они, как отмечается, велись с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате стрельбы один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и был госпитализирован.
В штабе украинской Операции объединенных сил в Донбассе, среди прочего, сообщили об обстреле на мосту возле контрольно-пропускного пункта «Счастье» в Луганской области. Там был уничтожен грузовик украинских представителей Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня. В штабе уточнили, что обстрел велся с применением миномета, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Сепаратисты также обвиняют украинских военных в обстрелах и нарушениях режима тишины.
В самопровозглашенной Луганской народной республике заявляют, что с начала суток украинские военные обстреляли территорию ЛНР более 40 раз. При этом сепаратисты утверждают, что правительственные силы применяли тяжелую артиллерию и минометы, гранатометы различных систем, а также стрелковое оружие. Также в ЛНР утверждают, что украинские военные используют турецкие беспилотники «Байрактар» для ведения разведки.
В самопровозглашенной ДНР с начала воскресенья насчитали 37 обстрелов со стороны украинских военных. В ДНР отмечают, что силы так называемой «народной республики» наносили ответные удары по позициям украинской армии «с целью защиты мирного населения…из незапрещенных минскими соглашениями вооружений», передает «Интерфакс».
- За последние дни Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе - на фоне значительного российского военного усиления вблизи Украины и звучащих на Западе опасений, что Россия в ближайшие дни готовится напасть на Украину, используя как повод для вторжения провокацию.
- Москва планы вторжения неоднократно отрицала. А действующие в Донбассе пророссийские сепаратисты в последние дни утверждают, что это украинские войска готовятся к наступлению на их позиции. Киев это отвергает.
- На фоне обострения обстановки лидеры так называемых ДНР и ЛНР в субботу, 19 февраля, объявили всеобщую мобилизацию. Днем ранее сепаратисты начали эвакуацию части населения в Ростовскую область России. Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян заявил журналистам 20 февраля, что границу с Россией пересекли более 53-х тысяч жителей самопровозглашенных «республик» Донбасса.
- Следственный комитет России сообщил в воскресенье, что завел два уголовных дела в связи с обстрелами в Донбассе по статье о запрещенных средствах и методах в вооруженном конфликте. Одно из дел связано с обвинениями в адрес военных в ночном обстреле села Пионерское на территории ЛНР, в результате которого, как утверждается, погибли двое мирных жителей и были разрушены пять домов.
В Казахстане арестован экс-министр обороны страны Марат Бектанов
В Казахстане арестован бывший министр обороны страны Мурат Бектанов. Ему предъявлено обвинение в бездействии во время протестов против действующей власти и возникших в связи с ними беспорядков. Экс-министра поместили в СИЗО города Нур-Султане.
Мурат Бектанов возглавлял Минобороны Казахстана с августа 2021 года. 19 января текущего года, в разгар протестов, он был освобожден от должности указом президента республики Касым-Жомарта Токаева.
- В начале января в Казахстане начались протесты после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. Изначально протестующие требовали снизить цены на топливо, но затем появились политические требования. Популярным лозунгом стал «Шал, кет!» – «Старик, уходи!» – требование ухода Назарбаева из власти.
- На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. Власти Казахстана заявили, что их устроили не протестующие, а некие террористы, подготовленные извне. Убедительных доказательств в пользу этого утверждения они не привели.
- По официальным данным, в январских событиях погибло не менее 227 человек. Власти не опубликовали имен погибших, несмотря на призывы правозащитников обнародовать имена и фамилии убитых и предоставить информацию об обстоятельствах смерти.
- Во время и после январских событий задержаниям подверглись тысячи людей, сотни были помещены под стражу как подозреваемые в терроризме, массовых беспорядках, хищении оружия и других преступлениях. Многие арестованные заявили о пытках под стражей.
Борис Джонсон заявил о риске запрета для компаний РФ торговать в валюте
Великобритания и США в случае российского вторжения в Украину введут против Москвы еще более жесткие санкции, чем планировалось изначально. Об этом заявил в интервью Би-би-си британский премьер-министр Борис Джонсон.
По его словам, будущие санкционные меры могут включать «запрет российским компаниям торговать в фунтах и долларах», что ударит по России очень сильно. Как сказал Джонсон, урок, который следует вынести из аннексии Крыма Россией, заключается в том, что «вы не можете просто позволить Владимиру Путину, чтобы ему это сходило с рук». Поступающие данные свидетельствуют о том, что Россия планирует «крупнейшую войну в Европе с 1945 года», и все признаки указывают на то, что этот план уже в некотором смысле реализуется, добавил Джонсон.
Интервью с Борисом Джонсоном было записано в момент, когда он находился в Мюнхене, где участвовал в проходившей 19 и 20 февраля международной конференции по безопасности.
Запад опасается, что Россия может напасть на Украину в любой из ближайших дней. По последним оценкам правительства США, вдоль украинской границы Россия сосредоточила, предположительно, от 169 тысяч до 190 тысяч своих военных. Как отмечает Би-би-си, цифры включают число военных как в России, так и на территории Беларуси, где идут совместные учения Москвы и Минска. Также цифры даются с учетом бойцов сепаратистских формирований в Донбассе.
Как отметил Борис Джонсон, любой конфликт может быть «кровавым и затяжным», а российский президент Путин, по словам Джонсона, просто не осознает нависшей катастрофы.
Президент США Джо Байден проинформировал западных союзников, что по оценкам разведки, российское вторжение может включать не только атаку с востока Украины, через Донбасс, но также с территории Беларуси и с дальнейшим подходом к Киеву. Этими деталями также поделился Джонсон.
- Россия планы вторжения не раз отрицала, подчеркивая, что ее войска находятся вблизи украинских границ из-за боевых учений. Москва также отвергает обвинения в агрессии в отношении Украины и присутствие ее военных на востоке Украины.
- При этом в декабре Москва выдвинула к США и НАТО требования так называемых гарантий безопасности. Главное из этих требований заключается в том, чтобы Украину не принимали в НАТО. Россия считает вступление соседней страны в Североатлантический союз угрозой своей безопасности.
- Стратегическая цель – вступление в НАТО и ЕС – записана в украинской конституции. Пока Украина не входит в эти объединения, но поддерживает с ними тесные контакты.
Сторонники Саакашвили провели автопробег и митинг у руставской тюрьмы
Члены и сторонники самой крупной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» провели акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Участники акции устроили автомобильный пробег от главного офиса ЕНД в Тбилиси до руставской тюрьмы №12, где отбывает наказание бывший глава государства, а затем собрались на митинг. Протестующие держали флаги Грузии и Украины, а также плакаты с надписями «Свободу Мише».
«Это акция солидарности с Саакашвили. В стране экономический кризис, а главный инвестор, который может привлечь миллиарды, находится в плену, с ним обращаются бесчеловечно, его жизни угрожает опасность», - сказал журналистам депутат парламента от партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.
Председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что сторонники экс-президента должны сделать все от них зависящее, чтобы сократить время нахождения Саакашвили в тюрьме. Вслед за Саакашвили Мелия призвал президента Саломе Зурабишвили снять гриф «секретно» с расходов Специальной службы государственной охраны, оказанной администрации президента после 2013 года. Это может изменить ход следствия по «делу о пиджаках», по которому Саакашвили грозит от 7 до 11 лет тюрьмы.
«Очень жаль, что приходится доказывать, что то же самое, в чем обвиняют Михаила Саакашвили, сделал Бидзина Иванишвили. Просто документы сейчас под грифом «секретно», и общество не знает об этом», - сказал Мелия.
По словам протестующих, акции в поддержку Саакашвили будут носить перманентный характер и проводиться как у здания руставской тюрьмы, так и Тбилисского городского суда во время процессов над экс-президентом.
- Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. За годы его отсутствия против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых бывшего главу государства заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября этого года Саакашвили предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Путин и Макрон вновь обсудили ситуацию вокруг Украины
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию вокруг Украины. Звонок длился один час 45 минут. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сообщение Елисейского дворца.
Париж заявил, что переговоры Путина и Макрона рассматриваются как последняя возможная попытка избежать конфликта России и Украины.
По данным BFM TV, Путин и Макрон говорили о том, как избежать крупной войны в Европе на фоне опасений Запада по поводу возможного нападения России на Украину. Другие подробности пока не раскрываются.
Последние недели президенты Франции и России несколько раз беседовали по телефону, а 7 февраля встречались лично в Москве. После переговоров Макрон сообщил, что ему удалось предотвратить эскалацию российско-украинского конфликта. После этого французский лидер посетил Киев и Берлин.
После беседы с Путиным Макрон переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По итогам разговора Зеленский написал в твиттере, что Киев и Москва выступают за безотлагательный созыв заседания Трёхсторонней контактной группы и введение режима тишины в Донбассе.
Макрон и Зеленский также говорили по телефону днем ранее. Тогда президент Украины сообщил французскому коллеге, что не намерен отвечать на провокации в зоне конфликта в Донбассе. Последние дни там резко обострилась обстановка. Наблюдатели ОБСЕ сообщают о резко увеличившемся количестве обстрелов.
- О наращивании российской военной группировки вблизи Украины уже несколько месяцев предупреждают западная разведка и другие источники. Страны Запада считают, что Кремль планирует нападение на соседнее государство.
- Москва заявляет о проведении военных учений на своей территории и любые обвинения в агрессии в отношении Украины отвергает. Российский МИД называет обвинения истерией.
Премьер Грузии назвал плодотворным свое участие в Мюнхенской конференции
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили позитивно оценил свое участие в 58-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Итоги визита он подвел на своей странице в Facebook. «У меня был плодотворный визит в Мюнхен… Я провел встречи с политическими лидерами, а также с представителями бизнес-сообщества и руководителями крупнейших компаний. Для нас было приоритетом использовать платформу Мюнхенской конференции по безопасности для подтверждения наших европейских и евроатлантических устремлений», - пишет Гарибашвили.
Он отметил, что встречи, посвященные вопросам экономики, важны с точки зрения повышения привлекательности Грузии и привлечения как можно большего объема прямых иностранных инвестиций. По словам Гарибашвили, члены правительства Грузии «подтвердили твердую поддержку украинских друзей», а также обсудили пути разрядки ситуации с международными партнерами.
Глава МИД Грузии, вице-премьер Давид Залкалиани, в свою очередь, заявил, что участие государственной делегации форуме было «чрезвычайно важно» как для Украины, так и для всего международного сообщества, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Несмотря на то, что Украина была главной темой, наше присутствие здесь и наш голос были чрезвычайно важны как для наших украинских коллег, так и для международного сообщества, поскольку для нас этот вызов не чужд. Мы сами имеем опыт оккупации, которая до сих пор продолжается, и для наших международных партнеров было важно поделиться этим опытом, поговорить и определить пути выхода из ситуации, сложившейся из нашей перспективы», - сказал Залкалиани.
Он добавил, что другой важной темой встреч в Мюнхене была экономика. «Как вы знаете, экономическая составляющая очень важна. Сюда приехали представители многих крупных компаний, которые встретились с премьер-министром. Мы видим, что развитие страны, повышение привлекательности Грузии является одним из важных рычагов минимизации внешних угроз», - отметил Залкалиани.
Мюнхенская конференция - самый значимый в мире форум по вопросам безопасности. Она проходит в столице Баварии ежегодно с 1962 года. С 1998 года ее финансирует правительство Германии. В этом году мероприятие собрало около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. В работе форума приняли участие более 30 глав государств и правительств. Центральной темой конференции стал кризис вокруг Украины.
Бжания: Абхазия готова оказать Донбассу военную и гуманитарную помощь
«Абхазия готова в случае необходимости оказать Донбассу военную и гуманитарную помощь», - заявил сегодня, 20 февраля, президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания.«С обеспокоенностью следим за событиями, происходящими в Донбассе. Резкая эскалация напряженности, вызванная действиями украинской стороны, не может не вызывать тревоги. В случае необходимости Республика Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу», - заявил он, передает ТАСС.
Бжания отметил, что абхазский народ выражает поддержку населению Донбасса.
«Народ Абхазии, прошедший через суровые тяготы войны, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса. С сожалением вынуждены констатировать, что официальный Киев ярко демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса. Поощряемая западными кураторами, Украина целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всем регионе. Выражаем надежду на то, что в Киеве возобладает здравый смысл и придет понимание безальтернативности мирному разрешению конфликта», - резюмировал Бжания.
В Пекине проходит церемония закрытия зимней Олимпиады
В Пекине проходит церемония закрытия зимней Олимпиады. На Играх было разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах по семи видам спорта.
Российская команда в медальном зачете заняла девятое место, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. На первом месте по числу золотых медалей Норвегия, на втором – Германия, на третьем – Китай. США в этом году заняли четвертое место.
По общему числу наград Россия заняла второе место с 32 медалями. Это лучшее достижение спортсменов со времен Олимпиад в Калгари в 1988 году - тогда россияне завоевали 29 медалей, и в Сочи в 2014-м, где было 30 медалей. Первое место по числу наград досталось Норвегии, третье – Германии.
Больше всего наград – 11 – для российской команды завоевали лыжники. Фигуристы принесли шесть медалей. Хоккейная команда в финале проиграла сборной Финляндии и завоевала серебро.
Россияне из-за допинговых нарушений участвовали в Играх под флагом Олимпийского комитета России. Атлеты не могли использовать государственную символику. Вместо национального гимна на церемониях награждения использовали фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Игры открылись 4 февраля и прошли в условиях серьезны ограничений из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Соревнования проходили в так называемом пузыре, исключающем контакты олимпийцев с местными жителями. На территории пузыря находятся аэропорт, все спортивные объекты, пресс-центры и олимпийские деревни.
Из-за массовых нарушений китайскими властями прав человека США, а вслед за ними и ряд других стран объявили о дипломатическом бойкоте Игр. Он не затрагивал спортсменов и означал лишь отказ правительственных чиновников из этих стран посещать Олимпиаду.
Российский президент Владимир Путин на церемонии открытия присутствовал. Формально и Путин посетил Олимпиаду не по приглашению Международного олимпийского комитета, а по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Нападения на подростков в Тбилиси – полиция начала проверку
Полиция начала проверку сообщений о нападениях на подростков в центре Тбилиси. СМИ сообщают, что за избиениями прохожих стоят группировки неонацистов, многие участники которых несовершеннолетние.
Как передает телеканал «Пирвели», чаще всего нападения происходят в сквере «Деда эна», где находится скейт-парк и регулярно собирается много молодежи. Видео избиений публикуются на открытой странице The Sacred War («Священная война») в Facebook.
Очевидцы рассказывают, что поводом для нападения, как правило, служит отличающийся внешний вид – пирсинг, отсутствие нательного крестика. В беседе с журналистами они также сообщили, что подобные факты происходят регулярно.
В МВД Грузии подтвердили, что следствие начато, однако уточнить по какой именно статье в ведомстве не смогли. До сих пор о задержанных не сообщалось.
Королева Великобритании сдала положительный тест на коронавирус
Ей 95 лет
Королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Букингемский дворец.
95-летний монарх испытывает легкие симптомы простуды, но рассчитывает исполнять обязанности на следующей неделе, говорится в сообщении.
Елизавета контактировала со своим сыном принцем Чарльзом, у которого коронавирусная инфекция была обнаружена на прошлой неделе. Сообщается, что она получает медицинскую помощь.
В Москве задержали Льва Пономарева за пикет против войны с Украиной
Полиция в Москве задержала правозащитников Льва Пономарева* и Юрия Самодурова. Они вышли на Пушкинскую площадь с одиночными пикетами против войны с Украиной. Об этом сообщает SOTA.
Незадолго до задержания правозащитников с одиночным пикетом на Пушкинскую площадь с плакатом «Русские писатели за русский Донбасс» вышел член Союза писателей и поэт Алексей Шолохов. У него проверили документы, но задерживать не стали.
С одиночным пикетом против войны с Украиной также вышел активист Максим Тихонов в Саратове, передает SOTA.
*
Российский Минюст включил Льва Пономареа в реестр СМИ-«иноагентов».
С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского нападения на соседнее государство. Москва планы вторжения отрицает.
Блинкен назвал оскорбительными заявления России о геноциде в Донбассе
Российские заявления о геноциде в Донбассе абсолютно неверны и оскорбительны. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу «Дождь» (признан в России СМИ-«иноагентом»).
Глава Госдепартамента отметил, что российские высказывания обесценивают само слово «геноцид». Как сказал Блинкен, никаких притеснений не происходит. Это, по его словам, подтверждают наблюдатели ОБСЕ, работающие на украинской стороне разделительной линии.
Блинкен подчеркнул: заявления, что Украина как-то угрожает России, противоречат любой логике, учитывая размеры стран. «Идея о том, что Украина внезапно попытается вернуть Донбасс именно сейчас, хотя она могла сделать это в любой момент за последние восемь лет, но выбрала именно данный момент, когда вокруг Украины 150 тысяч российских военных, тоже противоречит любой логике», – сказал глава Госдепартамента.
Последнее обострение обстановки в Донбассе Блинкен назвал фабрикацией провокаций со стороны России для расширения вмешательства в конфликт.
О том, что на востоке Украины происходит геноцид, во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 февраля заявил президент России. Владимир Путин тогда попросил главу германского правительства оказать влияние на Киев для выполнения Минских соглашений. Шольц в ответ отметил, что использование слова «геноцид» в контексте Донбасса неправильно.
Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Шольц повторил, что понятие «геноцид» неприменимо к ситуации на востоке Украины, и назвал заявления об этом «смехотворными». «Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида», – заявили в МИДе агентству ТАСС.
- Последние дни в Донбассе резко обострился вооруженный конфликт. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала кратный рост интенсивности обстрелов в регионе за последние дни. Пророссийские сепаратисты и украинская армия обвиняют в этом друг друга. Сепаратисты утверждают, что украинские войска готовятся к наступлению на их позиции. Киев это категорически отрицает.
- На фоне обострения обстановки пророссийские лидеры так называемых «ДНР» и «ЛНР» в субботу, 19 февраля, объявили всеобщую мобилизацию. Днем ранее сепаратисты начали эвакуацию части населения в Ростовскую область.
- Россия называет конфликт в Донбассе внутриукраинским и обвиняет Киев в невыполнении минских договоренностей.
Москва и Минск решили продлить учения «Союзная решимость – 2022»
Москва и Минск решили продолжить проверку сил реагирования союзного государства из-за ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава белорусского министерства обороны Виктор Хренин во время подведения предварительных итогов военных учений «Союзная решимость – 2022».
По словам Хренина, военнослужащие двух стран более детально отработают этапы обороны двух стран. Направленность учений призвана обеспечить деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи общих границ, сказал министр.
«Соседние с нами страны в экстренном внеплановом порядке «накачиваются» самым современным оружием. При этом приоритет отдается современным наступательным средствам», – подчеркнул Хренин.
Учения «Союзная решимость – 2022» проходят на белорусской территории, вблизи границ с Украиной. Маневры начались 10 февраля и должны были закончиться 20 февраля. Россия перебросила в регион ряд частей и подразделений Восточного военного округа с вооружением.
В конце прошлого года страны Запада выразили обеспокоенность концентрацией российских войск на границе с Украиной и предположили, что Москва готовит нападение на соседнее государство. Россия эти сообщения категорически отвергает. Москва заявляет, что имеет полное право проводить маневры на своей территории.
25 января на фоне обострения ситуации вокруг Украины Западный и Южный военные округа России начали проверку боеготовности. Она подразумевала передислокацию подразделений на полигоны, в том числе отдаленные.
15 февраля Минобороны России сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов во вторник начинают возвращение с учений в пункты постоянной дислокации. Западные страны утверждают, что отвода войск от границы не происходит.
В субботу, 19 февраля, президент России Владимир Путин открыл учения с отработкой ядерных ударов по вероятному противнику. На учениях присутствовал Александр Лукашенко.
Российские учения проходят одновременно с проведением Конференции по безопасности в Мюнхене. Москва не участвует в ней впервые с 1999 года. Кремль заявил, что что мероприятие «превращается в клуб одной точки зрения» и теряет объективность.
В ходе конференции обсуждаются, в частности, требования Кремля к западным странам обеспечить России гарантии безопасности.
В частности, Москва требует гарантий нерасширения НАТО и возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 года, когда членами союза не были, например, Чехия и Польша. В ходе выступления на конференции в Мюнхене в субботу генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг назвал эти требования «заведомо невыполнимыми».
Министры иностранных дел «Группы семи» призвали Россию отвести войска от границ с Украиной и принять предложение о сотрудничестве в рамках Диалога по стратегической стабильности между США и Россией, Совета Россия - НАТО и ОБСЕ.
Британия создаст подразделение для борьбы с российской дезинформацией
МИД Великобритании создаст спецподразделение для противодействия российской дезинформации по теме Украины. Об этом в интервью изданию Mail on Sunday заявила глава ведомства Лиз Трасс.
По словам Трасс, за последнюю неделю число ложных сообщений об Украине выросло в несколько раз и с начала месяца достигло 40. Глава МИД отметила, что Великобритания сделала много для разоблачения неверных утверждений.
В качестве примера Трасс привела информацию о том, как Россия якобы пыталась установить в Киеве подконтрольное правительство. Российский МИД тогда назвал сообщение британской стороны дезинформацией, а посольство России в Лондоне – анекдотичной информацией. Трасс также отметила, что события вокруг Украины могут положить конец правления российского президента Владимира Путина.
В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Би-би-си сказал, что в случае вероятного нападения России на Украину в Европе разразится крупнейший со времён Второй мировой войны конфликт. Джонсон обратил внимание на обострение ситуации в Донбассе и предположил, что это может стать предпосылкой для развёртывания военных действий.
- С осени прошлого года США заявляют о концентрации российских военных у границ с Украиной. Страны Запада говорят о реальной угрозе российского вторжения в соседнюю страну.
- Москва отрицает планы вторжения, но со своей стороны выдвинула ряд требований к США и НАТО – в частности, отказаться от расширения НАТО на восток и от размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности и ядерного оружия США.
- Переговоры в январе к успеху не привели. Стороны договорились продолжить обсуждение.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.