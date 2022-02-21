«Неверно говорить, что коровы завезены со страшными болезнями»

В Абхазию из Татарстана привезли 82-х породистых коров, чтобы раздать местным жителям для улучшения породы крупного рогатого скота. Впрочем, животные доехали больные, одну даже пришлось забить из-за травмы. Главный зоотехник Министерства сельского хозяйства Светлана Сим-Сим и начальник ветеринарной службы Роман Джопуа говорят, что у коров лишай – обычное для них заболевание, и нет причин для беспокойства.

В социальных сетях сегодня появилось сообщение о том, что в поселок Цандрыпш Гагрского района Абхазии привезли и выгрузили коров стоимостью около 60 тысяч рублей каждая. Их стали раздавать людям, и тут выяснилось, что «все коровы больны лишаем и дохнут одна за другой». В интерпретации автора публикации в социальной сети, «больных коров завезли перед выборами и раздают населению».

Абхазские пользователи соцсетей выражают беспокойство по поводу того, что больные коровы могут заразить абхазский скот. В телеграмм-канале RESPUBLICA опубликовали соглашение между Министерством сельского хозяйства Абхазии в лице министра Беслана Джопуа и поставщиком ООО «Таурус» в лице Владимира Ямкова, из которого следует, что в Абхазию привезли из Татарстана, из города Набережные Челны, 82-х коров швицкой, черно-пестрой, красно-степной и айширской пород. Согласно опубликованным документам, при поставке были выявлены восемь коров с недостатками, которые подлежат замене на здоровых. Компания «Таурус» обязуется сделать до 1 апреля.

Главный зоотехник Министерства сельского хозяйства Абхазии Светлана Сим-Сим говорит, что коровы ослабли во время транспортировки:

«В процессе транспортировки они немножко травмировались, ушибы получили, ослабли. Их везли без воды, без корма, они простаивали на таможне в ожидании каких-то процедур и к нам приехали ослабленные. Если их сейчас немножко подкормить, попоить, на карантин их должны поставить те, кто их взял, врачи их осмотрят, сделают какие-то дополнительные процедуры, и скот будет нормально себя чувствовать. Этих животных закупило Министерство сельского хозяйства для населения для улучшения породы крупного рогатого скота. Раздали безвозмездно бычков, телок по четыре, по пять, по восемь голов, в зависимости от того, какие есть возможности: постройки, кормовая база, людские ресурсы. И мы по всем районам оказывали помощь».

Всего в Абхазию должны поставить 98 породистых коров и бычков, за них Минсельхоз уже заплатил 6 млн рублей.

По мнению главного зоотехника, лишай у коров не является страшным заболеванием, он лечится. Светлана Сим-Сим считает, что лишай мог появиться от того, что машины не помыли, как требуется. Падежа скота нет, одну единственную корову пришлось забить из-за травмы. Все остальные живы. Они семь дней ехали в Абхазию из Татарстана, и всех уже разобрали. Животных необходимо месяц держать в карантине и обеспечить присмотр ветеринарных врачей, сразу пускать их в общее стадо нельзя.

До войны в Абхазии, говорит Светлана Сим-Сим, было около 150 колхозов и совхозов, и в каждом было по одной-две фермы. За весь послевоенный период ни одна животноводческая ферма не была восстановлена, что является большим упущением, поэтому сейчас решили помочь населению и улучшить породу абхазского стада.

Начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа сообщил, что специалисты-ветеринары осматривали прибывших животных и никаких страшных болезней, кроме лишая и общей усталости, у них не обнаружили. По его словам, лишай считается легким заболеванием и не может быть поводом для нагнетания ситуации:

«Наши специалисты животных видели. Естественно, в какой-то степени проблема была и есть, но это не означает, что с какой-то страшной болезнью приехали коровы, это не соответствует действительности, потому что лишай не вызывает даже снижения аппетита ни у человека, ни у животных. Это не является поводом для нагнетания обстановки, неверно говорить, что какие-то коровы со страшными болезнями завезены и так далее, это не соответствует действительности. Есть, конечно, проблема, заключающаяся в том, что по договору, заключенному между Министерством сельского хозяйства Абхазии и поставщиком, был не совсем серьезный подход со стороны поставщика. С таким заболеванием, как лишай, не должны были отгружать этих животных. Но там не все больные, а считанное количество, может быть, штук десять голов с лишаем».

По его словам, дальнейшая судьба животных зависит от новых хозяев в Абхазии: их нужно содержать в чистоте и кормить, как положено. Вновь прибывших животных нельзя содержать с основным стадом, а на какое-то время следует изолировать. Ветеринары отметили, что у животных были травматические повреждения, они выглядели замученными. Роман Джопуа уверен, что «при отправке и получении следующей партии животных ошибку учтут и исправят и будут завозить животных более щепетильно».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия