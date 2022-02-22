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МИД Грузии рекомендует вывезти семьи своих дипломатов из Украины
МИД Грузии рекомендует сотрудникам посольства Грузии в Украине при желании вывезти членов своих семей.
По информации СМИ, в МИД подчеркивают, что дипломатическая миссия Грузии в Киеве продолжает свою работу.
«Глава и сотрудники дипломатической миссии Грузии в Украине остаются на месте. Грузинским дипломатам лишь рекомендовали принять решение о вывозе членов семьи, если они того пожелают», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
21 февраля в обращении к россиянам Владимир Путин объявил о признании независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ранее с такой просьбой к президенту обратились лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины – Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Европейский союз считает признание Россией «ДНР» и «ЛНР» абсолютным нарушением международного права. Брюссель уже пообещал Москве «твердый ответ».
Другие новости дня
Грузия дополнительно упрощает правила въезда для иностранных граждан
С 1 марта Грузия дополнительно упрощает правила въезда для иностранных граждан. Об этом сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.
По его словам, предоставив отрицательный результат ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов, Грузию смогут посетить граждане всех стран (ранее список был ограничен 67 странами).
В Грузию по-прежнему будут пускать всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации любой ковид-вакциной.
Меняются и правила въезда в страну для граждан Грузии. При отсутствии ПЦР-теста они перейдут в самоизоляцию на пять дней вместо восьми. При наличии негативного результата ПЦР-теста они не будут сдавать повторный тест на третий день пребывания в стране.
Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры с «ДНР» и «ЛНР»
Президент России Владимир Путин внёс в Государственную Думу законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Согласно документам, опубликованным в базе Госдумы , Россия и самопровозглашённые сепаратистские республики на востоке Украины будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности.
Россия и так называемые "ДНР" и "ЛНР" будут противодействовать "актам агрессии" против них со стороны любого государства и оказывать друг другу помощь, включая военную, написано в тексте соглашений. В частности, документы предполагают охрану государственных границ и возможность создания военных баз на территории друг друга.
При этом из договоров неясно, в каких именно границах Россия признаёт сепаратистские республики. "ДНР" и "ЛНР" сейчас контролируют примерно треть территорий Донецкой и Луганской областей Украины, остальные две трети под контролем Киева. Однако сами сепаратисты заявляют права на всю территорию двух областей.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников при этом заявил, что Луганскую и Донецкую народные республики признают в пределах одноименных областей.
«В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах, чем, те которые сейчас занимает ДНР», – сказал он.
Предусматривается, что договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.
Комитеты Госдумы по международным делам и по делам СНГ, по евразийской интеграции и связям с соотечественниками на совместном заседании во вторник, 22 февраля, рекомендовали ратифицировать договоры. Ожидается, что это произойдёт уже сегодня.
21 февраля в обращении к россиянам Владимир Путин объявил о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" и подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а затем распорядился о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.
Российское агентство РИА Новостисообщает со ссылкой на свои источники, что для ввода войск на территории, находящиеся под контролем "ДНР" и "ЛНР" России не понадобится голосование парламента.
"Наличие договора о сотрудничестве исключает необходимость предоставления президенту России согласия Совета федерации на использование ВС РФ за рубежом", - сказал собеседник агентства.
Перед аннексией Крыма, 1 марта 2014 года, Совет Федерации единогласно разрешил применение российских вооруженных сил на территории Украины.
В Грузии от коронавируса скончались еще 45 пациентов
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 45 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 15 933.
За сутки в стране выявили 12 101 новый случай коронавируса. Накануне провели 47 486 тестов: PCR-тестов – 14 322, экспресс–тестов на антиген – 33 164.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 25,48%, за последние 14 дней составляет 30,65%, за неделю – 28,55%.
Выздоровели еще 14 764 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 565 769, выздоровевших – 1 422 540.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3006 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 800 752.
«Мы не поддаемся на какие-либо провокации». Зеленский обратился к жителям Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны в ночь на 22 февраля, после того как президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР" и официально отправил туда военных.
Он заявил, что международно признанные границы Украины останутся такими, несмотря на действия и заявления Российской Федерации.
"Мы остаемся спокойными и уверенными в себе. Мы готовы ко всему. Но признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей означает односторонний выход России из Минских соглашений. Это подрывает мирные усилия и переговорный формат. Сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия легализует свои войска, которые фактически были на Донбассе с 2014 года. Страна, которая восемь лет поддерживает войну, не может поддерживать мир, как она заявляет", – сказал Зеленский.
Он анонсировал проведение специального заседания в рамках ОБСЕ, экстренного саммита "нормандской четверки".
"Мы продолжаем политику дипломатического урегулирования и не поддаемся на какие-либо провокации. Наши границы надежно защищены, наши партнеры нас поддерживают. Украина имеет право на защиту собственных границ. Мы хорошо различаем провокации и наступление войск врага. За нами правда. Мы верны мирному и дипломатическому пути. Мы будем идти им и только им. Мы на своей земле. Мы никого и ничего не боимся", – сказал президент Украины.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также рассказал, что Украина запросила от ООН собрать экстренное собрание Совета безопасности.
Генеральная прокурора Украины завела уголовное дело после заявления президента России Владимира Путина о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщила 21 февраля на своей странице в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что работа оперативного штаба переведена в режим 24/7. Он настоял на том, что Украина по-прежнему признает за собой территории аннексированного Крыма и части Донбасса, находящиеся под контролем сепаратистов.
Президент России Владимир Путин заявил о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" во время обращения к жителям России вечером 21 февраля. Россия признает их независимость в рамках территорий, над которыми сейчас установлен контроль сепаратистов, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Во время своего заявления Путин рассказал о своем видении истории Украины, обвинил НАТО в несоблюдении договоренностей и гарантий безопасности.
Так называемые "ДНР" и "ЛНР" занимают около трети территории Донецкой и Луганской областей Украины соответственно. Аналитики опасались, что Россия может заявить о контроле Донецкой и Луганской областей полностью – то есть включая территорию, которая находится за линией соприкосновения на Донбассе и которую контролирует Киев.
Главы Еврокомиссии и Евросовета назвали произошедшее нарушением международного права и территориальной целостности Украины. О введении новых санкций объявили США и Великобритания. Глава НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России и обвинил ее в нарушении Минских соглашений. Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала решение Путина "серьезным ударом по мирному урегулированию конфликта в Украине".
Постпред США в ООН: Путин «разорвал Минские соглашения в клочья»
Признание Россией независимости контролируемых сепаратистами регионов в Донбассе нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. "Риск крупномасштабного конфликта реален и его следует предотвратить любой ценой", - заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на экстренном заседании Совета Безопасности, созванном в ночь на вторник, 22 февраля.
Заседание было созвано по инициативе Украины, Франции и Евросоюза после объявления о признании Россией независимости сепаратистских Донецкой и Луганской народных республик. В ночь на вторник соответствующий проект был внесен на ратификацию в Госдуму.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что телевизионное выступление Путина, в котором он объявил о признании независимости "ДНР" и "ДНР" было направлено на "создание предлога для войны". По словам американского дипломата, Путин "разорвал Минские соглашения в клочья", а нынешние действия Москвы "явно являются основой для того, чтобы попытаться создать предлог к дальнейшему вторжению в Украину". В связи с указом президента России о вводе российских войск на подконтрольные "ДНР" и "ЛНР" территории представитель США при ООН заявила, что называть их миротворцами – "чушь". Томас-Гринфилд добавила, что 22 февраля последуют новые меры Вашингтона по "привлечению России к ответственности за явное нарушение международного права".
Сегодня же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о единой линии с трансатлантическими партнёрами, и что действия России не останутся безнаказанными.
Представитель Франции считает, что Россия полностью саботировала огромные усилия по установлению мира на Украине. Но дипломатический путь еще открыт, сказал он. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил признание Россией "ДНР" и "ЛНР" и призвал ввести "точечные европейские санкции".
Постоянный представитель Китая призвал все стороны конфликта к сдержанности и диалогу. При этом он никак не прокомментировал отношение официального Пекина к признанию Россией "ДНР" и "ЛНР", а также распоряжению президента РФ отправить туда российские войска.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва по-прежнему открыта для дипломатического решения, однако не намерена "допускать новую кровавую бойню" в Донбассе. Главным фактором разрушения минских соглашений он назвал отказ Киева от прямого диалога с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".
Небензя заявил, что Россия стороной минских соглашений не является. А признание Москвой независимости сепаратистских республик не меняет состава сторон этих соглашений.
Представитель Украины Сергей Кислица сказал, что его страна готова к переговорам и потребовал от России отменить указ о признании и вернуться за стол переговоров. Незадолго до начала заседания Совбеза ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил в телеобращении, что действия России не испугали Украину, и она сохраняет приверженность мирному пути. "Мы никому и ничего не должны, и мы ничего и никому не отдадим", - подчеркнул Зеленский.
- Ранее, 21 февраля, Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.
- США и другие страны Запада ранее заявляли, что в случае российского вооружённого вторжения на территорию Украины введут против России жёсткие санкции. Контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории все страны мира, кроме России, в данный момент считают территорией Украины.
В Грузии решительно осудили признание Россией «ДНР» и «ЛНР»
Грузия категорически осуждает признание Россией донбасских сепаратистских республик – т.н. «ДНР» и «ЛНР». Об этом в Twitter заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Россия повторяет сценарий, который повлек за собой оккупацию 20% нашей территории. Грузия стоит рядом с вами, президент Зеленский, и поддерживает территориальную целостность Украины и мир», – написала Зурабишвили.
Выразил поддержку Украине и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«Признание Россией Донецка и Луганска является очередным шагом, направленным против основополагающих принципов международного права и, к сожалению, повторяющим оккупацию грузинских территорий в 2008 году. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины», – отметил Гарибашвили.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани назвал признание Россией «ДНР» и «ЛНР» «нарушением основополагающих принципов международного права».
«Признание Россией Донецка и Луганска является нарушением основополагающих принципов международного права и повторением сценария 2008 года по признанию и оккупации Абхазии и Цхинвальского региона. Мы призываем наших международных партнеров отреагировать на очередное нарушение безопасности ЕС и международного права», – написал Залкалиани в Twitter.
21 февраля в обращении к россиянам Владимир Путин объявил о признании независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР». Ранее с такой просьбой к президенту обратились лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины – Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Европейский союз считает признание Россией «ДНР» и «ЛНР» абсолютным нарушением международного права. Брюссель уже пообещал Москве «твердый ответ».
В Украине заведено уголовное дело в связи с признанием «ЛНР» и «ДНР»
Генеральная прокурора Украины завела уголовное дело после заявления президента России Владимира Путина о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщила 21 февраля на своей странице в фейсбуке генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Она подчеркнула, что дело заведено в соответсвии со статьёй уголовного кодекса Украины, запрещающей призывы к изменению границ страны со стороны представителей власти.
"Наши украинские прокуроры займутся этим делом "по полной программе". Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба за границу станет тяжело – обещаем", – добавила Венедиктова.
Она подчеркнула, что не может комментировать ситуацию "эмоционально", а закон обязывает Офис генпрокурора "реагировать на совершенное преступление и нести ответственность за процессуальную перспективу дел".
Владимир Зеленский тем временем собрал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Накануне он обсудил решения Москвы по признанию независимости "ДНР" и "ЛНР" по телефону с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
- 21 февраля в обращении к россиянам Владимир Путин объявил о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Ранее с такой просьбой к президенту обратились лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины – Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
- Европейский союз считает признание Россией "ДНР" и "ЛНР" абсолютным нарушением международного права. Брюссель уже пообещал Москве "твердый ответ".
Путин распорядился ввести войска на территории под контролем «ДНР» и «ЛНР»
Президент России Владимир Путин распорядился ввести российские войска в Луганскую и Донецкую области Украины - на территории, контролируемые самопровозглашёнными сепаратистскими республиками "ДНР" и "ЛНР". Об этом говорится в подписанных в понедельник указах Путина о признании независимости этих республик.
В указах говорится, что Путин поручает Вооружённым силам России функции по поддержанию мира на территории "ДНР" и "ЛНР".
Пока нет подтверждённых сообщений о вводе войск. В соцсетях, однако, появились видео с передвижением колонн бронетехники в Донецке.
Украина и страны Запада - и сами сепаратисты - неоднократно утверждали, что российские военные и до признания республик присутствовали в Донбассе, однако неофициально.
Ожидается, что во вторник Госдума и Совет Федерации ратифицируют договоры России с сепаратистскими республиками, и по этим договорам Россия будет оказывать им военную помощь. В договорах, которые Путин в понедельник подписал в Москве с лидерами сепаратистов, говорится, что стороны будут "оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону". Также говорится о возможности создания военных баз на территории друг друга.
При этом из договоров неясно, в каких именно границах Россия признаёт сепаратисткие республики. "ДНР" и "ЛНР" сейчас контролируют примерно треть территорий Донецкой и Луганской областей, остальные две трети под контролем Украины. Однако сами сепаратисты заявляют права на всю территорию двух областей.
Ранее в своём телеобращении Путин пригрозил Украине силой в случае, если она не прекратит огонь в зоне конфликта в Донбассе.
В указах о признании "ДНР" и "ЛНР" сказано, что сепаратисткие республики признаются Россией, поскольку Украина, как утверждается, сорвала процесс мирного урегулирования в Донбассе. Поручено установить дипломатические отношения между Россией и сепаратистскими республиками.
США и другие страны Запада ранее заявляли, что в случае российского вооружённого вторжения на территорию Украины введут против России жёсткие санкции. Контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории все страны мира, кроме России, в данный момент считают территорией Украины.
В Абхазии и Южной Осетии поддержали решение Путина о признании «ДНР» и «ЛНР»
Лидеры самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии поддержали решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости донбасских сепаратистских республик – «ДНР» и «ЛНР».
Абхазский лидер Аслан Бжания в специальном заявлении указывает, что решение Москвы «является справедливым, базируется на адекватной оценке геополитической реальности, соответствует современным вызовам и угрозам».
«Как союзник России, Республика Абхазия поддерживает решение высшего руководства России. Уверены, что данное решение будет на длительную перспективу способствовать укреплению архитектуры безопасности в регионе. Более того, считаем, что решение о признании Россией Республик Донбасса содействует формированию более справедливого и сбалансированного миропорядка, где права малых народов надежно защищены, а международное сообщество слышит и уважает их голос. Желаю народам Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики скорейшей нормализации обстановки, мира и процветания», – отметил Бжания.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов назвал решение Путина «ожидаемым, обоснованным и оправданным».
«Конец территориальной целостности Украины положил Киевский режим, развязав жестокий террор в отношении народа Донбасса. Россия проявила невероятное терпение и выдержку, оставляя киевским властям шанс, рассчитывая, что благоразумие возьмет верх и будет выбран курс к национальному примирению на основе Минских договоренностей», – заявил Бибилов.
По его словам, Южная Осетия с 2014 года признает суверенитет «ДНР» и «ЛНР».
«Признание Донбасса означает для десятков миллионов людей надежду на лучшее будущее. Так же как признание со стороны России вот уже 13 лет обеспечивает мир на земле Республики Южная Осетия», – добавил Бибилов.
Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Путин подписал указы о признании независимости донбасских сепаратистских республик
Президент России Владимир Путин 21 февраля во время телеобращения к гражданам страны заявил о признании Москвой независимыми государствами сепаратистских республик востока Украины. Сразу после этого по телевидению была показана церемония подписания договоров о дружбе и сотрудничестве Российской Федерации с "Донецкой Народной Республикой" и "Луганской Народной Республикой".
Заявление о признании "ДНР" и "ЛНР" прозвучало после часового телевыступления Путина, в котором он рассказал о своём видении современной российской и украинской истории, обвинив западные страны во главе с США в подрыве системы международной безопасности.
Путин назвал Украину "созданной Лениным" страной "без устойчивой истории собственной государственности", собранной из исторических областей" России: "Если Украина, созданная большевиками, хочет настоящую декоммунизацию, то Россия это устроит". Власти Украины Путин обвинил в некомпетентности и в фактической неспособности управлять страной, считая, что за принятием важнейших решений Киева стоят Вашингштон и другие западные столицы. США и НАТО, как считает Путин, нарушили данные в конце 1980-х годов советскому руководству обещания о нерасширении Североатлантического альянса на страны Центральной и Восточной Европы.
По утверждению президента России, Москва, несмотря на негативные последствия исчезновения СССР, сотрудничала с Киевом, но не получала в ответ признания и уважения. Путин считает, что в итоге Украина превратилась во враждебное государство, угрожающее России. Он назвал Украину "колонией с марионеточным режимом", которая "может быть использована как передовой плацдарм" для атаки на Россию и "предрешённо" вступит в НАТО. "Если бы это услышали наши предки, то они бы в это не поверили. И нам не хочется в это верить", — заявил Путин. По его словам, после вступления Украины в НАТО время подлёта гиперзвуковых ракет до стратегических объектов Москвы составит 4-5 минут. По словам Путина, такое развитие событий стало возможным вследствие событий 2014 года в Киеве, которые президент России вновь назвал "государственным переворотом". По словам Путина, "геноциду в Донбассе подвергаются почти четыре миллиона человек", которые "не поддержали госпереворот" и выступили против "пещерного национализма".
Этим, по заявлению Путина, и обусловлена необходимость признания независимости "ДНР" и "ЛНР". Президент России призвал Совет Федерации в ближайшее время ратифицировать соответствующие документы.
Ранее в понедельник на заседании Совета безопасности России обсуждался вопрос признания сепаратистских территорий. Были заслушаны доклады высокопоставленных российских чиновников — глав ФСБ, СВР, МВД, Минобороны, МИД, заместителя председателя СБ и председателей Государственной думы и Совета Федерации.
Все они выступили за признание суверенитета "ДНР" и "ЛНР". Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что независимость сепаратистских территорий нужно признавать в границах Луганской и Донецкой областей, а не только тех районов этих областей, которые сейчас не контролирует правительство Украины.
- Взятые под контроль сепаратистами восточноевропейские республики были провозглашены весной 2014 года. Россия до сих пор считала "ДНР" и "ЛНР" территорией Украины, однако, по многочисленным свидетельствам, оказывала им разнообразную помощь, в том числе прямую военную.
- Статус "ДНР" и "ЛНР" был зафиксирован Минскими соглашениями, выработанными Украиной, Россией, Францией и Германией. Россия отказывалась считать себя стороной конфликта на востоке Украины. Москва и Киев многократно обвиняли друг друга в нарушении или невыполнении положений Минских соглашений.
Путин заявил Шольцу и Макрону о планах признать «ЛНР» и «ДНР»
Владимир Путин подтвердил планы России признать независимость так называемых «ЛНР» и «ДНР» во время телефонным переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлом Макроном.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин проинформировал их об итогах заседания Совета безопасности России.
«С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее
время имеет в виду подписать соответствующий указ», – говорится в сообщении Кремля.
Шольц и Макрон осудили такие планы и подчеркнули, что это противоречит Минским соглашениям по урегулированию конфликта и является односторонним нарушением договоренностей со стороны России.
О незамедлительных санкциях, которые последуют в случае признания Россией «ЛНР» и «ДНР», напомнил вечером 21 февраля и глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель.
«Мы призываем президента Владимира Путина уважать международное право. И мы готовы отреагировать на его действия единым фронтом, если он решит проигнорировать нашу позицию», – заявил Боррель.
Канцлер Германии Олаф Шольц также созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Подробности переговоров пока не сообщаются.
Владимир Зеленский заявил, что созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится 21 февраля в 21:00 мск.
Переговоры состоялись и между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Лавров заявил, что соблюдение Минских соглашений является «единственным способом урегулирование внутриукраинского кризиса» и потребовал от Германии оказать давление на руководство Украины.
- 21 февраля лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины – Денис Пушилин и Леонид Пасечник – обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР». После чего состоялось заседание Совета безопасности России, где все выступающие поддержали идею.
- По последним оценкам западных официальных лиц, у границ с Украиной сосредоточено порядка 150 тысяч российских военных. Ситуация в зоне конфликта в Донбассе обострилась в последние дни, что, как опасаются на Западе, может быть использовано Москвой как предлог для вторжения.
Югоосетинский ЦИК отказал в регистрации инициативной группе в поддержку Эдуарда Кокойты
ЦИК самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 21 февраля, отказал в регистрации инициативной группе избирателей по выдвижению кандидата в президенты экс-президента Эдуарда Кокойты.
«Уполномоченным представителям и инициативным группам по выдвижению Кокойты Эдуарда Джабеевича отказано в регистрации. Пункт 4 статьи 48 Конституции определяет, что порядок выборов Президента определяется Конституционным законом. Конституционный закон определяет то, что для кандидатов установлено требование дать согласие на трансграничную передачу данных, которое кандидатом не выполнено.
Конституция гарантий и послаблений в этой части бывшим Президентам не содержит. Конституция имеет высшую юридическую силу на территории республики, ее положения дополнены конституционным законом», - сказал информагентству «Рес» представитель ЦИК Игорь Чочиев.
Поэтому, отметил представитель ЦИК, кандидат (бывший президент Эдуард Кокойты) требования закона не выполнил и не может быть зарегистрирован. Кроме того, отмечает Чочиев, «предъявление к кандидатам разных требований противоречит основополагающему принципу, заложенному конституционными законами - принципу равенства прав и обязанностей кандидатов».
«У ЦИК есть также копия решения Верховного суда РЮО от 2017 года в отношении гражданина Кокойты Эдуарда Джабеевича на 17 листах, где ему было отказано в регистрации», - сказал представитель ЦИК.
Напомним, что инициативная группа по выдвижению экс-президента Эдуарда Кокойты на должность главы республики провела собрание в минувшую пятницу.
Украина просит провести срочные консультации членов Совбеза ООН
Украина в понедельник, 21 февраля, запросила провести срочное заседание Совета Безопасности ООН для рассмотрения угрозы российского вторжения. Накануне на заседании Совета Безопасности России выступающие высказались за признание независимости так называемых «ЛНР» и «ДНР».
«По инициативе президента Владимира Зеленского я официально обратился к государствам – членам СБ ООН с просьбой немедленно провести консультации в соответствии со статьей 6 Будапештского меморандума», – написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он добавил, что Украина ждет, что Совет Безопасности рассмотрит «практические шаги по обеспечению безопасности Украины».
В своем обращении к странам – членам ООН Украина ссылается на гарантии безопасности, которые она получила в обмен на отказ от своего ядерного арсенала в 1994 году.
Соглашение, подписанное Россией, США и Великобританией, гарантировало Украине, что ее «территориальная целостность или политическая независимость» будет соблюдаться в обмен на решение переместить все свое ядерное оружие в Россию.
- После формального распада Советского Союза в 1991 году Украина унаследовала третий по величине ядерный арсенал в мире, от которого отказалась спустя три года в обмен на гарантии безопасности.
- По последним оценкам западных официальных лиц, у границ с Украиной сосредоточено порядка 150 тысяч российских военных. Ситуация в зоне конфликта в Донбассе резко обострилась в последние дни, что, как опасаются на Западе, может быть использовано Москвой как предлог для вторжения.
Залкалиани: Решения, которые приняты в рамках НАТО, пересмотру не подлежат
«Решения, которые приняты в рамках НАТО, пересмотру не подлежат, об этом уже заявили как партнеры по НАТО, так и мы», - заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
По его словам, НАТО продолжает политику открытых дверей, и Грузия должна предпринять для этого соответствующие шаги.
«Опубликована последняя переписка между РФ и НАТО, между РФ и США, где есть необратимо подтвержденная политика открытых дверей. Я думаю, тем не менее, что мы должны продолжать наши усилия по укреплению обороны и безопасности, укреплению внутренних реформ. Мы должны попытаться подготовить страну к политическому решению. Поэтому еще раз повторяю, что мы ничего не можем сделать в одиночку, если не будет поддержки международного сообщества и если позиции будут необратимы, нерушимы и последовательными, о чем сегодня заявляют наши партнеры, то, безусловно, эти шаги будут продолжены последовательно и в будущем», - цитирует Залкалиани Общественный вещатель Грузии.
Путин: решение по вопросу о признании «ДНР» и «ЛНР» будет принято сегодня
Президент России Владимир Путин заявил, что решение по вопросу о признании «ДНР» и «ЛНР» будет принято сегодня.
На заседании Совбеза Путин обвинил Украину в том, что она не намерена исполнять Минские соглашения. Он также заявил, что вопрос о ситуации в Донбассе напрямую связан с российскими требованиями так называемых гарантий безопасности, выдвинутых США и НАТО.
Как пишет Настоящее время, изначально Кремль сообщил, что заседание проходило в прямом эфире, однако по по часам присутствующих можно было понять, что оно проходило в районе 12-13 часов дня по Москве, то есть ранее, чем его показывали госканалы.
На заседании, которое транслировалось по российскому телевидению, выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сказал, что у него есть договорённость о встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве 24 февраля.
Участник переговоров политсовет ников «нормандской четвёрки» Дмитрий Козак заявил, что, по его мнению, украинская сторона на этих переговорах дала ему понять, что ей «не нужен Донбасс». Козак также попытался сформулировать своё мнение по поводу признания «ДНР» и «ЛНР», сказав: «Присоединять Донбасс или нет - это серьёзная проблема». После этого Путин его перебил.
Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что на границу России вышли 2 украинские диверсионные группы, и в ходе боя российские пограничники взяли в плен одного украинского военного. Ранее российская сторона утверждала, что 5 «диверсантов» были убиты. Украина отрицает, что какие-то диверсанты вообще существовали.
Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Украина не хочет исполнять Минские соглашения. Медведев сказал, что Россия не боится санкций Запада, поскольку, по его словам, страны Запада, по словам из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», через какое-то время «сами придут и сами всё предложат», как это, по его словам, произошло после признания Россией самопровозглашённых Южной Осетии и Абхазии. Медведев также сказал, что большинство населения России поддержит признание «ДНР» и «ЛНР». Главы Госдумы и Совета Федерации также поддержали признание, причём Валентина Матвиенко назвала власти Украины «марионеточным режимом».
Секретарь Совбеза Николай Патрушев сказал, что Россия должна вести переговоры только с США, а не с другими странами Запада. Он предложил выдвинуть США ультиматум о выполнении Минских соглашений, а в случае их отказа признать «ДНР» и «ЛНР» (США не являются участником Минских соглашений – ред.). Предложение о де-факто ультиматуме поддержал и глава правительства Михаил Мишустин, а также глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. При этом Нарышкин выступил за вступление «ДНР» и «ЛНР» в состав России, но Путин его поправил.
Глава МИД Сергей Лавров обвинил власти Украины в атаке на всё русское и фактически согласился с ранее высказанными Владимиром Путиным обвинениями в геноциде. Он тоже поддержал признание «ДНР» и «ЛНР», как и министр обороны Сергей Шойгу. Глава Росгвардии Виктор Золотов сказал, что Россия граничит не с Украиной, а с «американцами». «Надо идти дальше» – заявил Золотов.
Так называемые Донецкая народная республика и Луганская народная республика были провозглашены сепаратистами весной 2014 года. Россия тогда не стала их признавать, однако, по утверждению Украины и стран Запада и многочисленным свидетельствам, в том числе самих сепаратистов, оказала «ДНР» и «ЛНР» помощь, в том числе военную. В результате сепаратисты сохранили контроль над частью территорий Луганской и Донецкой областей. При этом формально они заявляют претензии на все территории этих областей, в том числе и подконтрольные Украине.
Заключённые в 2015 году Минские соглашения, которые Россия обязалась соблюдать, не предусматривают независимости «ДНР» и «ЛНР» - согласно документам, отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны, с соблюдением ряда условий, вернуться под контроль Украины.
Медведев сравнил ситуацию с Донбассом с событиями 2008 года
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент Дмитрий Медведев сравнил ситуацию с Донбассом с событиями 2008 года, когда Москва после войны с Грузией признала независимость самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии.
«Я неплохо помню 2008 год, могу говорить с учётом некоторого опыта, с учётом того, что мне пришлось тогда принять непростое решение о признании Южной Осетии и Абхазии в качестве самостоятельных субъектов международного права, то есть, наделить их с нашей точки зрения, во всяком случае, международной правосубъектностью», – сказал он, добавив, что это решение позволило сохранить сотни тысяч жизней.
По мнению Дмитрия Медведева, сегодня ситуация «и сложнее, но и в чем-то проще».
«Мы знаем все проблемы, все трудности, все предложения по санкциям. Мы понимаем, что давление будет запредельным. Но мы знаем, как этому давлению противостоять. Мы понимаем, что будет трудно. Но это напряжение, которое вибрирует вокруг нашей страны, — оно будет спадать. От этой ситуации в конце концов устанут и сами будут просить нас вернуться к дискуссии о безопасности... Россия для наших партнеров значит на порядок больше, чем Украина», – отметил экс-президент РФ.
Дмитрий Медведев также заявил, что территории Донбасса «Украине не нужны».
Николоз Самхарадзе признал ошибку: за независимость Абхазии и Южной Осетии голосовал не Дмитрий Гудков, а его отец
Председатель парламентского комитета по иностранным делам Грузии Николоз Самхарадзе признал ошибку: ранее он сказал, что российский оппозиционер Дмитрий Гудков в 2008 году проголосовал за признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
«Я перепроверил. Голосовал не он, а его отец. Добавлю также, что его отец – бывший высокопоставленный чиновник ФСБ», – сказал Самхарадзе в интервью грузинской службе Радио Свобода.
- Отец Дмитрия Гудкова – Геннадий Гудков, полковник ФСБ России в отставке, был депутатом Госдумы в 2001–2012 годах.
При этом Николоз Самхарадзе все же уверен, что Дмитрий Гудков, которого 31 января не впустили в Грузию, не уважает территориальную целостность страны.
«Господин Гудков соврал (когда заявил, что уважает территориальную целостность Грузии – ред.). В российской прессе есть несколько интервью, в которых он говорит, что автоматной очередью встретил признание Россией т.н. независимости Абхазии. В той газете написано, что это было в Сухуми», – говорит Самхарадзе
По словам грузинского политика, не все оппоненты Кремля – друзья Грузии. В этом контексте он упомянул Алексея Навального, который в 2008 году назвал грузин «грызунами» (позже сказал, что сожалеет об этом).
«Для меня нет большой разницы, кто ведет шовинистскую политику России – Путин или Навальный», – говорит Самхарадзе.
Ранее Дмитрий Гудков, отвечая на критику Николоза Самхарадзе, заявил, что стал депутатом Госдумы в 2011 году, а российский законодательный орган признал независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. По словам Гудкова, он не посещал Сухуми и Цхинвали после принятия Грузией «Закона об оккупированных территориях», поскольку уважает территориальную целостность Грузии.
Лидеры сепаратистов просят Путина признать «ДНР» и «ЛНР»
Лидеры поддерживаемых Россией сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины - Денис Пушилин и Леонид Пасечник - обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщают агентства на фоне резкого обострения ситуации в зоне конфликта в Донбассе, которое, в свою очередь, произошло после беспрецедентного наращивания Россией своих сил у границ с Украиной.
Лидеры сепаратистов также просят у России помощи в военной сфере.
Ранее Госдума обратилась к Путину с призывом признать "ДНР" и "ЛНР".
Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России в Москве в понедельник заявил, что на нём будет обсуждаться ситуация в Донбассе, в том числе и обращения Пушилина, Пасечника и Госдумы. Об обращениях лидеров сепаратистов стало известно за 15 минут до начала заседания Совбеза.
Путин также обвинил Украину в том, что она не намерена исполнять Минские соглашения. Он также заявил, что вопрос о ситуации в Донбассе напрямую связан с российскими требованиями так называемых гарантий безопасности, выдвинутых США и НАТО.
После Путина на заседании Совбеза, которое транслируется по российскому телевидению, выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сказал, что у него есть договорённость о встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве 24 февраля.
Участник переговоров политсоветников "нормандской четвёрки" Дмитрий Козак заявил, что, по его мнению, украинская сторона на этих переговорах дала ему понять, что ей "не нужен Донбасс".
Так называемые Донецкая народная республика и Луганская народная республика были провозглашены сепаратистами весной 2014 года. Россия тогда не стала их признавать, однако, по утверждению Украины и стран Запада и многочисленным свидетельствам, в том числе самих сепаратистов, оказала "ДНР" и "ЛНР" помощь, в том числе военную. В результате сепаратисты сохранили контроль над частью территорий Луганской и Донецкой областей. При этом формально они заявляют претензии на все территории этих областей, в том числе и подконтрольные Украине.
Заключённые в 2015 году Минские соглашения, которые Россия обязалась соблюдать, не предусматривают независимости "ДНР" и "ЛНР" - согласно документам, отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны, с соблюдением ряда условий, вернуться под контроль Украины.
Азербайджан объявил в розыск Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна
«Экс-президенты Армении Кочарян Роберт Седракович и Саргсян Серж Азатович привлечены к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса и объявлены в розыск», – заявил в интервью агентству АПА начальник отдела специальных расследований военной прокуратуры Азербайджана Эмиль Тагиев.
По словам азербайджанского прокурора, Кочарян и Саргсян разыскиваются в связи со своей деятельностью с февраля 1988 года.
«С февраля 1988 года указанные лица с целью разжигания национальной вражды, ненависти между азербайджанским и армянским народами организовывали и проводили в организациях и учреждениях города Ханкенди (армянское название - Степанакерт – ред.) собрания с участие работников, являвшихся армянами по национальности», – отметил Тагиев.
Кроме того, согласно представителю прокуратуры Азербайджана, Кочарян и Саргсян «в нарушение Конституции Азербайджанской Республики, присоединив 02 сентября 1991 года бывший Шаумянский район, объявили Нагорно-Карабахскую Республику, передали всю власть областному Совету народных депутатов и его исполнительному комитету. Также они приняли незаконное решение о прекращении на этих территориях действия законов и Конституции Азербайджанской Республики», пишет Радио Азатутюн.
Жители «ДНР» и «ЛНР» сообщают об облавах на мужчин призывного возраста
Жители Луганска и Донецка сообщают, что военная комендатура начала забирать с улиц городов мужчин призывного возраста: с ними беседуют, просят у них паспорта, после чего сажают в автобусы и увозят на пункты сбора для дальнейшей отправки в армию – сообщает телеканал "Настоящее Время". Рейды за мужчинами призывного возраста также проходят по квартирам, сообщает Донбасс.Реалии, которым удалось поговорить с жителями сепаратистских образований Донбасса на условиях анонимности.
Всеобщая мобилизация в "ДНР" и "ЛНР" была объявлена 19 февраля. Глава "ДНР" Денис Пушилин обратился ко всем мужчинам, проживающим на территории сепаратистов и "способным держать в руках оружие", с призывом защитить "свои семьи, Донбасс и всех русских людей". В субботу депутаты "ДНР" также собрались на чрезвычайное заседание, где приняли постановление о мобилизации. Аналогичное обращение выпустил и глава "ЛНР" Пасечник. Жители сообщают, что из "ЛНР" запрещено выезжать всем мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет, а по квартирам местным жителям разносят повестки о "всеобщей мобилизации". Военным также разрешено изымать у граждан и предприятий необходимые для нужд обороны транспортные средства и имущество. В местных пабликах идет волна возмущения этими требованиями.
Также людей стали бомбардировать СМС-сообщениями с призывами "стать на защиту своего дома и отечества" (орфография оригинала).
Плакаты аналогичного содержания также вывесили на улицах Донецка:
"Приезжают по домам и мужчин забирают силой. В Тельманово (поселок городского типа в Донецкой области под контролем "ДНР" с населением около 4 тысяч человек) всех парней забрали, женщина на рынке только что рассказала, – пишет один из жителей "ДНР". – Наши знакомые рассказали, что опекуна несовершеннолетнего ребенка утром приехали и забрали из квартиры в Донецке. Ребенок 15 лет один дома остался. К нам только что квартальная приходила, соседа спрашивала. Слава Богу, он не здесь сейчас".
Еще одна жительница "ДНР" рассказала, что сотрудники "Народной милиции" "ДНР" дают мужчинам минимум времени на сборы, если застанут их дома.
"Сразу в уазик забирают и уезжают. Вещи кто успел, по минимуму взял – это то, что услышала. Здесь никто не хочет идти в военкомат и тем более воевать", – рассказала она.
"Друг вышел за хлебом. Подлетели, говорят: "Садись и поехали". Он говорит: "Куда?" – "На фронт". Повезло, что 16 лет, отец в отдел съездил и забрал его", – рассказывает еще один житель Донецка в местном паблике.
Корреспонденты Донбасс.Реалии говорят, что в Донецке "на неопределенное время" закрыли все школы и университеты. Люди там воспринимают это как способ создать картинку для пропагандистских СМИ, что все мужчины, которые там работали, пошли "служить". Учителей также в обязательном порядке привлекают к разносу повесток о мобилизации по квартирам.
В подконтрольной сепаратистам Горловке преподавателей школ также вызвали в военкомат – "что-то переписывать", причем работать пришлось ночью. По сообщению источника, учителей об этом настойчиво просил завуч местной школы – под угрозой увольнения. Журналисты предполагают, что так "ДНР" набирает людей для бюрократической работы по призыву в армию боеспособных мужчин.
В интернете также появились видео, на которых мужчин в Луганске и других городах, подконтрольных сепаратистам, задерживают на улице:
В последние годы власти "ДНР" и "ЛНР" всеми силами пытались заманить местных мужчин на "службу" в местную армию, обещая высокое, по местным меркам, довольствие. Но желающих было немного: на это во многом влияло то, что солдаты в таких подразделениях гибли из-за халатного отношения к ним командиров.
Корреспонденты Донбасс.Реалии также сообщают, что в банкоматах в "ДНР" и "ЛНР" есть проблемы с наличными деньгами. Это произошло из-за того, что, поддавшись панике, которую нагнетают местные власти, многие жители оккупированных городов кинулись снимать деньги с карт и закупать продукты первой необходимости.
Источники также сообщают, что в Донецке на улицах вновь появились российские военные: их опознают по характерному говору. По данным дончанина-очевидца, они ходят по городу в камуфляже без опознавательных знаков: в основном это высокие, мощные мужчины, возможно спецназ. Официально Россия не сообщала об отправке своих подразделений на территорию "ДНР" и "ЛНР", однако стянула к границам Украины мощную группировку численностью около 150 тысяч человек.
Очевидцы также сообщают, что на улицах Донецка в разных точках стоит множество легковых машин с людьми в форме, которые наблюдают за происходящим. По сообщениям местных жителей, это обычные местные авто с номерами группировки "ДНР". Некоторые улицы, например проспект Александра Матросова в Донецке (он связывает Куйбышевский район с площадью Бакинских комиссаров, где расположен местный "райотдел милиции"), перекрыты бронетранспортерами для движения транспорта.
Военные РФ заявили об убийстве пяти «диверсантов» у границы с Украиной
Российские военные утверждают, что в понедельник вступили в Ростовской области в боестолкновение с вооружённым отрядом, якобы пересекшим российскую границу с территории Украины. Утверждается, что были убиты пять "диверсантов", среди российских военных потерь нет. Также в сообщении Южного военного округа говорится, что уничтожены 2 БМП, якобы пересекших российскую границу. Каких-либо доказательств утверждений пока не представлено. Минобороны Украины уже назвало их "фейковой новостью", заявив, что украинские военные не пересекали границу Ростовской области.
Как следует из российского сообщения, бой произошёл ещё в 6 часов утра, однако сообщение о нём опубликовано после 15 часов по московскому времени, спустя несколько часов после того, как ФСБ России заявила, что выпущенным с территории Украины снарядом утром в понедельник было полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области. А перед этим глава сепаратистов так называемой "ДНР" Денис Пушилин говорил о проникновении к российской границе "украинской диверсионно-разведывательной группы". Место предполагаемого боестолкновения находится в тылу так называемой "ДНР".
Как говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, разрушенный объект расположен на удалении около 150 метров от российско-украинской границы. Пострадавших нет. ФСБ также опубликовала видео, на котором, как утверждается, показаны последствия обстрела.
О конкретном месте, где это произошло, не сообщается. Независимого подтверждения информации ФСБ нет. Украинская сторона отрицает факт обстрела и называет российское сообщение о нём провокацией.
21 февраля также стало известно, что на территории так называемой "ДНР" объявили ЧС из-за остановки насосной станции и прекращения централизованного питьевого водоснабжения. Как сообщает РИА "Новости", без воды остались более 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, а также свыше 50 социальных объектов, включая больницы.
Украинские власти сообщают о повреждении всех ЛЭП в городе Счастье Луганской области в результате обстрелов со стороны сепаратистов. Находящаяся в городе Луганская ТЭС в связи с этим остановлена, что привело к перебоям с подачей электроэнергии.
Ранее российские власти сообщали о нескольких случаях попадания снарядов с территории Украины на российскую территорию. Президент Украины Владимир Зеленский называл эти сообщения ложью и провокацией.
В последние дни обстановка в зоне конфликта в Донбассе резко обострилась. Поддерживаемые Россией сепаратисты и Украина обвиняют друг друга в обстрелах, в том числе из тяжёлого вооружения. Самопровозглашённый лидер сепаратистов "ДНР" Денис Пушилин в понедельник заявил, что на юге Донецкой области бои якобы идут "у российской границы".
МВД Грузии начало расследование по факту насилия над священнослужителем
МВД Грузии начало расследование в связи с видеозаписью, распространившейся в Facebook, где один священнослужитель наносит словесные и физические оскорбления другому.
По данным ведомства, следствие ведется по подпункту «А» второй части 156-й статьи УК Грузии (преследование, осуществляемое путем насилия или угрозой насилия) и по первой и второй частям статьи 157 (незаконное получение тайны частной жизни и ее распространение в социальных сетях).
Как пишет СОВА, в грузинском сегменте Facebook распространилась видеозапись, на которой один представитель духовенства наносит словесные и физические оскорбления другому.
Из четырехминутного ролика становится ясно, что агрессор в курсе съемки и даже просит не выключать камеру. Кроме того, упоминается имя протоиерея Шалвы Кекелия. Агрессор обращается к пострадавшему следующими словами: «Ты заявил на отца Кекелия в полицию? Ты? Почему?».
По словам Шалвы Кекелия, люди с записи принадлежат к Руис-Урбнисской епархии, один из них — послушник, а второй был монахом. Телеканалу Formula священнослужитель заявил, что считает видео постановочным.
В Патриархии ГПЦ уже прокомментировали скандальный ролик, заявив, что «этот факт выходит за какие-либо моральные или этические рамки и является неприемлемым как с христианской, так и с морально-человеческой точки зрения».
В Тбилиси возле ночного клуба избили дизайнера
В Тбилиси возле клуба Otakhshi минувшей ночью был избит дизайнер и основатель модельного агентства Георгий Масхулия.
Молодой человек распространил в соцсетях видео с места событий, на котором видно, что у него разбито лицо. По словам Масхулия, на него напали и избили трое человек. После этого он вызвал на место происшествия полицию, они приехали, но не отреагировали на произошедшее, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Немедленно задержите их и приведите сюда!», говорит во время прямого включения в соцсети Масхулия.
В МВД грузинским СМИ заявили, что расследование по факту началось по статье 126 УК Грузии, что подразумевает насилие. Из-за избиения Масхулия пока никто не задержан.
Михаил Саакашвили вновь объявил бессрочную голодовку
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь объявил бессрочную голодовку. Об этом он заявил на судебном процессе по делу о событиях 7 ноября 2007 года.
«С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку. Это моя реакция на то, как режим обращается со мной и с нашим народом», – заявил Саакашвили.
Политик говорит, что его здоровье – второстепенный вопрос. На заседании он зачитал письмо врача из Нидерландов, который считает, что повторная голодовка может привести к непоправимым последствиям и летальному исходу.
«Моё требование – оказание адекватной медицинской помощи, как этого требуют консилиум, созданный Народным защитником, и центр «Эмпатия», – сказал Саакашвили.
Впервые Саакашвили объявил голодовку 1 октября 2021 года – после того как тайно вернулся в Грузию, был задержан и отправлен в тюрьму. Он прекратил 50-дневную голодовку 20 ноября, после чего проходил курс лечения в Горийском военном госпитале.
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