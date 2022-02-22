Обзор грузинской прессы

За признанием Россией независимости так называемых ЛНР и ДНР – сепаратистских республик на востоке Украины – последовали многочисленные отзывы в соцсетях. Ситуацию комментируют и грузинские политики, и эксперты, в том числе политолог Гия Хухашвили.

«Все развивалось по грузинскому сценарию, с той разницей, что России не удалось спровоцировать переход к «горячей фазе» войны, в результате чего она бы с блицкригом дошла хотя бы до административной границы Донбасса. Однако это не означает, что нет такой опасности. До сих пор не совсем ясно, в каких границах действует это признание. Следовательно, Россия отказалась от маневра – шантажировать Запад началом войны. Почему они поторопились?» – цитирует Хухашвили информационное интернет-агентство ambebi.ge.

Экс-министр обороны Тина Хидашели на своей страничке в соцсети Facebook написала:

«Путин действует! А западные лидеры точно знают, что эту войну Путин проиграет и будет жестоко наказан. Но мне интересно, какую еще жертву должны принести две наши страны для того, чтобы Запад полностью проснулся?»

Среди тех, кто прокомментировал признание Россией независимости «ЛНР» и «ДНР», и политолог Арчил Гамзардия.

«Мир и, конечно же, нас ожидают очень большие проблемы в военной, экономической и политической сферах. Сейчас нам очень нужен мозг, которого у нас нет, у нас есть только эмоции и популизм, которыми мы можем еще больше усугубить ситуацию», – цитирует издание пост Арчила Гамзардия.

* * *

«Пик волны «омикрона» пройден и идет на спад», – заявила сегодня замглавы Минздрава Тамар Габуния. В связи с улучшающейся, по утверждениям представителей властей, эпидемиологической ситуацией в Грузии было принято решение с 1 марта снять ряд ограничений, пишет информационное интернет-агентство civil.ge. Все иностранные граждане, прошедшие полную вакцинацию или имеющие ответ на ПЦР-тест в течение последних 72 часов, теперь будут иметь право въезжать в Грузию по суше, морю и воздуху. А для граждан, въезжающих без ПЦР, срок восьмидневного карантина будет сокращен до пяти дней.

«Мы действительно ожидаем дальнейшей стабилизации, и поэтому мы будем планировать процесс демобилизации госпитального сектора. Конечно, с учетом того, чтобы каждый, кто в этом нуждается, имел бы возможность получить медицинскую помощь. 193 учреждения уже участвуют в модели домашнего консультирования, и это является гарантией того, что все граждане, которые остаются дома и проходят лечение, будут находиться под наблюдением семейного врача», – сказала Тамар Габуния.

Между тем не стоит забывать и о уже привычных нормах безопасности и гигиены, говорит врач-инфекционист Александр Гогинава:

«Исследования показали, что, к счастью, «омикрон» не претерпел более агрессивную мутацию. Однако этот штамм стал намного легче передаваться от человека человеку. Да и высок риск повторного заражения: по сравнению со штаммом «Дельта» он примерно в пять раз выше, т.е., если человек когда-то заразился коронавирусной инфекцией любого другого штамма, вполне вероятно, что он повторно заразится «омикроном», – напомнил Александр Гогинава в интервью информационному интернет-агентству ambebi.ge.

Еще одна новость – впредь Координационный совет будет собираться не еженедельно, а раз в две недели.

* * *

«Мы сделаем все для того, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в смерти Арчила Татунашвили», – такое сообщение в соцсетях распространил сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Сегодня исполнилось четыре года со дня гибели гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Он скончался вскоре после задержания силовиками самопровозглашенной республики Южная Осетия в Ахалгорском районе.

«Арчил возвращался в свое село… обычно без проблем въезжал в Ахалгори. Его задержали, а тогда были «выборы Путина», и задержавшие его хотели проявить себя. Якобы задержали военного, террориста, участника августовской войны. Им надо было как-то себя показать. Арчил не согласился сотрудничать и за это был подвергнут пыткам… его тело нам не выдавали 26 дней», – сказала в интервью телекомпании «Пирвели» мать Арчила – Русудан Татунашвили.

Спустя месяц после этой трагедии президент Георгий Маргвелашвили посмертно наградил его орденом Чести. Мать Арчила надеется, что власти Грузии проявят решимость и назовут его национальным героем.