Признание ЛДНР: взгляд из Абхазии

Руководство Абхазии приветствовало решение российского президента Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР. Но на фоне разговоров о возможной большой войне между Россией и Украиной реакция в абхазском обществе оказалась не столь однозначной.

Вчера вечером многие в Абхазии начинали смотреть дебаты кандидатов в депутаты парламента республики на обоих абхазских телеканалах, но потом в массе своей стали переключаться на российские, где шла трансляция заседания Совета безопасности РФ, а затем обращения президента России о признании независимости ДНР и ЛНР. Еще бы: ведь это, как подчеркивали многие, было судьбоносное событие.

И сразу после обращения Владимира Путина в двенадцатом часу ночи было опубликовано заявление президента Абхазии Аслана Бжания, в котором, в частности, говорится:

«Приветствуем решение Президента Российской Федерации В. В. Путина о признании государственного суверенитета и независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Долгие годы народ Донбасса сталкивается с тяжелыми испытаниями. Официальные власти Украины последовательно избегали практической реализации ключевых пунктов Минских соглашений, саботировали переговорный процесс на различных площадках, максимально деструктивно подходили к нуждам жителей Донбасса. Искусственное затягивание дипломатического урегулирования конфликта украинской стороной привело к резкому обострению ситуации на Донбассе, ухудшению гуманитарной ситуации в республиках. В результате эскалации конфликта большое количество мирных жителей Донбасса вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в России. Таким образом, решение о признании суверенитета Донецкой народной республики и Луганской народной республики является справедливым, базируется на адекватной оценке геополитической реальности, соответствует современным вызовам и угрозам. Как союзник России, Республика Абхазия поддерживает решение высшего руководства России».

Затем были опубликованы поздравления Аслана Бжания главе ДНР Денису Пушилину и главе ЛНР Леониду Пасечнику.

Никто из наблюдателей, конечно, не сомневался, что именно такой будет реакция руководства Абхазии. Что касается мнений в абхазском сегменте соцсетей, то они оказались весьма отличными друг от друга. Когда еще указ не был подписан Путиным, сразу после заседания Совбеза РФ пользователи в Абхазии стали откликаться:

« Браво, В. В. Путин! Спаситель народов! Господи, спаси и сохрани великого Путина!»;

«В данной ситуации – это самоубийство»;

«Давно пора. И, пожалуйста, решительнее! Этим будут спасены жизни сотен детей, женщин, стариков»;

«На Россию обрушится вся Европа, если она признает ДНР и ЛНР».

Этот разнобой продолжился и после подписания указа:

«Красавчик! Сказал – сделал»;

«Правильно. В.В. Путин – молодец!»;

«Все к этому шло. Но очень уж топорно перед этим много недель работала российская пропаганда! Пытались доказать, что украинские войска вот-вот пойдут захватывать ЛДНР, вот и пришлось играть на опережение. Очень странный момент для нападения Киева, когда к границам двух стран было стянуто столько российских войск».

Сегодня в соцсети «Фейсбук» дискуссия развернулась между двумя хорошо известными в абхазском обществе людьми. Живущий и работающий в Москве доктор исторических наук Юрий Анчабадзе, не раз выступавший с критикой российского руководства, написал о заявлении Аслана Бжания: «Нельзя бездумно и безоглядно действовать в кильватере стратегического союзника».

Абхазский общественно-политический деятель Темур Надарая возразил ему: «Это почему Вы так считаете? Нам надо не признавать Донбасс? Что, Украина и Грузия не действуют, как им в Госдепе скажут? Нам 7 лет говорили: признайте, мы воздерживались... Думали, как-то договорятся… Выходит, Киев упустил много времени».

Анчабадзе в ответ так сформулировал свою позицию:

«Абхазия и Донбасс – два совершенно разных исторических, геополитических и, если хотите, нравственных кейса. Кто проводит параллели, тот вольно или невольно принижает смысл и значение борьбы абхазского народа. Признание 2008 г. было актом исторической справедливости со стороны России, понимания ее тогдашним руководством основных тенденций развития народов постсоветского пространства. Нынешняя политика Путина-Лаврова на украинском направлении гибельна и деструктивна и ни в коей мере не отвечает национальным интересам России. России придется за это расплачиваться. Поэтому не надо втягивать Абхазию в донбасские дела».

Но Надарая стоял на своем: «Никто признанием Донбасса не принижает борьбу абхазского народа и признание 2008 года... Россия, Путин и Лавров должны были бросить три миллиона русских, в которых стреляют 8 лет? Оставить их один на один с ВСУ и НАТО? А почему в донбасские дела Грузия втянута по горло? Сколько там грузин погибло! И какую помощь оказала Украина Грузии в августе 2008 года. Для чего? Осетин и абхазов уничтожить? Отрицаете? Невозможно это отрицать».

У члена Общественной палаты Абхазии Сократа Джинджолия, с которым связалось «Эхо Кавказа», мнение оказалось однозначным:

«Восьмой год… Восемь лет фактически эти люди мучаются. Они поставлены в такое тяжелейшее положение! С одной стороны, их бьют, обстреливают, с другой стороны, их защитить не могут, поскольку они как бы числятся в другом государстве. А это государство, в котором они числились, их лишило всего – воды, пенсий… Абсолютно всего, считая при этом их своими гражданами. Ну, и что они должны были делать? Конечно, это русский народ, они принимают российское гражданство и стремятся поближе к России быть. И вот они совершенно по праву, заслуженно получили независимость».

Да, сторонников признания Россией ЛДНР, как многие привыкли называть эти две донбасские республики, в Абхазии всегда было немало. Но неоднозначность нынешней реакции, возможно, вызвана тем, что еще с конца прошлого года на Западе идут разговоры о том, что Россия планирует напасть на Украину, бомбить Киев, что грядет большая война. Джинджолия эти разговоры считает совершенно неуместными. По его словам, так же, как в 2008 году Россия не собиралась захватывать Тбилиси, она и сейчас не собирается захватывать Киев.

«Слушайте, России угрожал Запад через Украину. А что они должны были делать? Не проводить учения, не готовиться к защите своей территории. И они правильно действовали», – говорит Джинджолия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия