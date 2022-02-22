Сухумские краски Леварсы Бутба

21 февраля – день рождение любимого многими в Абхазии художника Леварсы Бутба. К этому дню культурная площадка «Гума» приурочила однодневную выставку его картин. Леварс Бутба родился 21 февраля 1960 года и большую часть своей жизни провел в Сухуме, который он называл «городом праздником, городом фестивалем». Здесь он окончил художественную школу и училище, здесь же сформировалось его творчество под влиянием городского ландшафта, теплого солнца, моря и окружающих его людей. Леварс Бутба ушел из жизни в 2007 году, а многие сухумчане до сих пор с особым трепетом вспоминают этого самобытного художника. «…На холсте безупречная выверенность, чистый ритм, полифония красок. Интеллигентная эстетика… Безупречное чувство меры, умение тонко и изысканно, грамотно и в согласии с собственной душой огранить процесс творчества. Его искусство писать картины – занятие элитарное», – так сказала о художнике член Союза журналистов России Людмила Маремкулова.

Произведения Леварсы Бутба в первую очередь поражают зрителя яркостью красок. Они идеально точно передают ощущение от Сухума, будь то в солнечный летний день или в осенний вечер. И, зная историю художника, сложно не удивиться тому, что, пропустив через себя все ужасы и страдания войны, он смог сохранить в своем творчестве радость и красоту.

Основательницы культурной площадки «Гума» еще летом задумали провести выставку, приуроченную ко дню рождения Леварсы Бутба. На саму подготовку ушло всего несколько дней. За это время удалось собрать два десятка картин, написанных в разные периоды жизни мастера. Куратор культурной площадки Щарида Тужба рассказала об экспозиции и о том, кто предоставил работы художника: «Мы легко собрали больше 20 картин. Могли бы и больше, но сейчас пока не позволяет пространство вешать больше картин. И все, к кому мы обратились, зная, что у них есть картины Леварсы Бутба, в том числе его семья, друзья и просто коллекционеры, с огромным удовольствием предоставили нам эти работы. И на самом деле хочется сказать, что это выдающийся художник, чье мастерство неповторимо. И все мы, почитатели и любители его творчества, считаем, что это уникальный художник, который внес огромный вклад в культуру Абхазии. Его работы хранятся в частных коллекциях за рубежом (в Европе, в Америке), и хочется, чтобы когда-нибудь в Абхазии наконец появились такие возможности, чтобы Национальная картинная галерея могла выкупать эти картины и возвращать на родину, потому что Леварс Бутба – человек, достойный большего, достойный того, чтобы его помнили. Последняя его выставка была в 2004 году, и после этого выросло целое поколение, не знающее Леварсу Бутба. Поэтому мы и сделали эту однодневную выставку».

Для Щариды Тужба экспозиция имеет и личное измерение. Ее семья была близко знакома с художником: «Мне посчастливилось знать Леварсу Бутба лично. Я училась с его дочерью в одном классе, а моя мама была его одноклассницей. Они учились в 10-й школе, так же, как и я. Он был дружен с моим дядей, художником Баталом Джопуа. Я помню их обоих всегда в работе. Раньше они сами организовывали свои выставки: вешали картины, делали подрамники. Может быть, я и не всегда присутствовала с ними рядом, но какие-то процессы я частично помню, в памяти что-то осталось. Поэтому, наверное, у меня такое трепетное отношение к художнику и его работам и даже ком в горле стоит от личных воспоминаний. Это связано с тем, что из детства в памяти сохранился этот хороший, добрый человек».

Интересным дополнением к выставке была запись последнего интервью, которое художник дал абхазскому телеканалу практически 15 лет назад. Рассказ Леварсы Бутба о собственном творчестве и жизни создал на выставке особую атмосферу.