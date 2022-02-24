В Цхинвали готовы «реагировать на провокации, которые могут быть со стороны Грузии»

В Цхинвали состоялось экстренное заседание Совета безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия в расширенном составе. Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил о создании оперативного штаба. Его цель – «обеспечить готовность реагировать на все провокации, которые могут быть со стороны Грузии».

Мы должны понимать, что к внешним силам относится и Грузия

«Президент Владимир Владимирович Путин четко обозначил те приоритеты, которые есть у Российской Федерации. В целях обеспечения безопасности Российской Федерации, обеспечения безопасности граждан Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики принято решение о проведении специальной операции. В связи с этим Владимир Владимирович Путин отметил, что есть страны, которые возможно будут втянуты в эти процессы, то есть внешние силы. Мы должны понимать, что к внешним силам относится и Грузия», – заявил Бибилов.

По словам югоосетинского президента, министру обороны Ибрагиму Гассееву в 7:30 была объявлена боевая тревога.

«Все подразделения Министерства обороны должны находиться на казарменном положении в готовности выдвинуться в районы сосредоточения. Организовать полное взаимодействие с российской военной базой. Задачи, которые будут поступать по линии Министерства обороны Российской Федерации, распространяются и на Министерства обороны Республики Южная Осетия. Организовать непрерывную связь по взаимодействию и принятию решений по применению Вооруженных сил Республики Южная Осетия в необходимом направлении.

Министерству внутренних дел объявить тревогу всему личному составу. Личный состав находится на казарменном положении в готовности выполнять те приказы, которые будут поступать от руководства республики», – отметил Бибилов.

Он поручил югоосетинскому КГБ «мобилизовать деятельность контрразведывательной направленности, обеспечить совместно с Пограничным управлением ФСБ Российской Федерации в Республике Южная Осетия все необходимые действия по мониторингу границы и мониторингу прилегающих территорий Грузии».

Ранее югоосетинские власти поддержали решение Владимира Путина о признании «ДНР» и «ЛНР». По словам Анатолия Бибилова, Южная Осетия с 2014 года признает суверенитет «ДНР» и «ЛНР».