Депутат Рады Гончаренко ответил премьер-министру Грузии

Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко прокомментировал слова грузинского премьера Ираклия Гарибашвили, заявившего, что Грузия не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям Запада против России.

Когда война кончится и над нами будут летать пассажирские самолеты вместо военных – уже можешь никуда и не ехать

«Грузия не поддержала западные санкции против России. Что, стокгольмский синдром подцепила?

Премьер Ираклий Гарибашвили говорит, введение санкций нанесет его стране намного больше вреда. Даже парламент для этого собирать вне очереди не собирается.

Но больше всего удивляет реакция на простой вопрос: собирается ли Гарибашвили посетить Киев в знак солидарности. Говорит премьер, что сейчас над Украиной закрыто небо.

Ничего, Ираклий. Когда война кончится и над нами будут летать пассажирские самолеты вместо военных – уже можешь никуда и не ехать.

Грузины, братья, как вам это? Разве вы забыли, как президент Украины прилетел в Тбилиси, когда на Тбилиси шли русские танки в 2008? Вы это вытерпите или объясните Гарибашвили популярно, что он должен сделать?» – пишет Гончаренко.

По словам Ираклия Гарибашвили, Грузия, учитывая национальные интересы страны и интересы народа, не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям Запада против России. На вопрос, планирует ли он в знак солидарности посетить Киев, политик отметил, что воздушное пространство Украины сейчас закрыто.