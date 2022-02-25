Совет Европы приостановил членство России в организации

Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации, сообщается на сайте организации. В сообщении говорится, что принятое решение означает, что Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека.

«Приостановление – это не окончательная мера, а временная, оставляющая открытыми каналы связи», – сказано в пресс-релизе.

Политолог Екатерина Шульман пояснила, что Комитет может принять такое решение по одному из трех оснований: серьезные нарушения принципов верховенства права, основных прав человека или целей и задач Совета Европы, среди которых прогресс и единство между его членами.

По ее словам, государство, членство которого приостановлено, остается в таком случае членом Совета, но не участвует в работе Комитета министров, Парламентской Ассамблеи и других органах.

ЕСПЧ этим положением не затрагивается. Судья, избранный в Европейский суд по правам человека от РФ, остается членом суда, и жалобы, поданные против России, будут по-прежнему рассматриваться судом и принимать решения.

Комитет министров также может предложить государству покинуть Совет Европы. Если государство соглашается, то датой выхода будет 1 января следующего года. Но Комитет может также своим решением прекратить членство государства в Совете с даты, которую определит сам.

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой cказал, что Россия «останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен».