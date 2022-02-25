Обзор абхазской прессы

«Абхазия-информ» публикует интервью с исполняющим обязанности генерального директора РУП «Черноморэнерго» Тенгизом Гирджинба. Он отметил, что в январе этого года нагрузка по сравнению с январем 2021 года значительно выросла, плюс сложные погодные условия. При этом все оборудование, как и распределительные сети, очень старое, из 42 подстанций только семь в более или менее нормальном состоянии. Первоочередной задачей для энергетиков является ремонт магистральных линий, таких как ВЛ Ачгуара, а также подстанций.

Тенгиз Гирджинба заявил: «Мало того, что мы живем от аварии до аварии, так еще и пандемия коронавируса вносит коррективы в нашу работу. Сегодня 20-30% сотрудников болеют. Диспетчеры и оперативный персонал на работу приходят с температурой. В Гудауте и в Очамчыре работают больные сотрудники, понимая, что их просто некому заменить. Мы работаем 24 часа в сутки. Помимо ограничений еще и аварийные отключения происходят. Люди недовольны, почему отключаем не по графику, а как быть, если начинают гореть трансформаторы или линии?»

Издание уточняет, что за электроэнергию платит 25% физических и 85% юридических лиц. По словам Тенгиза Гирджинба, выход один – установка удаленных электронных приборов учета – счетчиков. Для полного обеспечения ими населения необходимо порядка 800 млн рублей. Таких средств у компании нет.

Сегодня станция ИнгурГЭС полностью работает на Абхазию. «То есть нам уже с декабря пошли навстречу, хотя одновременно мы получили и переток из России. Ограничения вводим, чтобы дать возможность набраться воде до необходимого уровня», – уточнил он.

Тенгиз Гирджинба признался, что нет возможности у существующей системы бороться с майнингом. «К сожалению, когда мы отключаем крупных майнеров, население тут же начинает растаскивать оборудование по частным домам», – сообщил энергетик.

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Журналист Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте «Асаркьа» пишет, что выборы в парламент в очередной раз приводят к выводу, что люди знают о его работе очень мало. Аналитической информации о деятельности одного из важнейших государственных институтов практически нет.

«У нас нет даже элементарной статистической информации, на которую мог бы опираться избиратель в том случае, когда на его участке повторно баллотируется человек, уже бывший членом парламента. Лет десять-пятнадцать назад высказывалось пожелание гражданского общества, чтобы хотя бы раз в год публиковались данные о том, сколько раз каждый депутат принимал участие в сессиях, проявлял ли он законодательную инициативу или просто выдвигал дельное предложение. В каких важных обсуждениях неотложных проблем, волнующих наше общество, принимал активное участие и какую позицию занимал. У нас часто бывает, что человек пришел в парламент и исчез из поля зрения широкой общественности. И, баллотируясь в очередной раз, кандидат в депутаты, как правило, даже не считает нужным отчитаться перед своими избирателями о том, что он сделал. А ведь это, казалось бы, элементарная вещь, свидетельствующая об уважении к тем, кто доверил ему важную функцию представлять их интересы в законодательном органе», – отметила Надежда Венедиктова.

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Главный редактор общественно-политической газеты «Независимая республика» Юрий Кураскуа пишет о предстоящих выборах в парламент Абхазии. «Можно спорить и судить о том, что некоторые, идущие в депутаты, молоды, неизвестны, с небольшой трудовой биографией. Закон РА не запрещает молодому поколению «сразу идти на работу» в такую ответственную государственную структуру. В списках, зарегистрированных в ЦИК РА, также есть кандидаты, обладающие жизненным и политическим опытом. Наш долг – выбрать умеющих работать на государство. Если начнем голосовать по-родственному, по-братски или из-за какой-либо выгоды, то можно быть уверенным, что депутаты будут сильно скандалить между собой. Как лебедь, щука и рак. Не стоит прикрываться тем, что такие случаи происходят во многих депутатских собраниях мира. Наш народный парламент должен стать положительным примером того, как депутаты созидают в новой независимой стране – Апсны», – отметил Юрий Кураскуа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия