Зеленский: Турция запретила российским военным кораблям проход через проливы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция запретила проход российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я благодарю моего друга господина президента Турции Р. Т. Эрдогана и народ Турции за их решительную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и значительная военная и гуманитарная поддержка Украины сегодня крайне важны. Жители Украины этого никогда не забудут!»

Ранее Киев официально обратился к Анкаре с запрос об ограничении прохода российских военных кораблей через черноморские проливы, сообщает SOVA. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, однако, заявил, что даже если проход для военных кораблей будет закрыть, у России будет право использовать Босфор и Дарданеллы для возвращения флота на базу.

Согласно Конвенции Монтре, режим прохода военных кораблей через Босфор и Дарданеллы различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (допускаются лишь мелкие надводные корабли), по тоннажу и сроку пребывания.

В случае участия Анкары в войне, а также если Анкара посчитает, что ей непосредственно угрожает война, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов. Во время войны, в которой Турция не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любой воюющей державы.