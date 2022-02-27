Грузинский Silknet сделал бесплатными звонки в Украину

Грузинская телекоммуникационная компания Silknet (Силкнет), владеющая крупнейшим в стране оператором мобильной связи Geocell и фиксированной телефонной сетью, сделала бесплатными звонки в Украину. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном сегодня, 27 февраля.

«Звоните в Украину бесплатно как с мобильной, так и с фиксированной сети Silknet. При звонке набирайте: +380 или 00 380 с мобильного телефона, а 00 380 или 1016 0 380 – с фиксированной сети», - говорится в сообщении Silknet.

Компания пояснила, что приняла это решение в знак солидарности с Украиной, где с 24 февраля Россия продолжает военную операцию.

Грузинский Silknet далеко не первая фирма, решившаяся на такой шаг, сообщает агентство «Новости-Грузия». По состоянию на 25 февраля оплату за телефонные звонки в Украину отменили мобильные операторы 15 государств: Канады, Австрии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Словакии, Северной Македонии, Швеции, Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины.