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Берлин против войны в Украине (фотогалерея)

Более 100 тысяч человек (по некоторым данным, до 500 тысяч) собрала акция в центре Берлина против российского вторжения в Украину.

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