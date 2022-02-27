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Берлин против войны в Украине (фотогалерея)
1 часа(-ов) назад
Более 100 тысяч человек (по некоторым данным, до 500 тысяч) собрала акция в центре Берлина против российского вторжения в Украину.
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Берлин против войны в Украине (фотогалерея)
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