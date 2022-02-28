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Минобороны России обратилось к жителям Киева
Все находящиеся в украинской столице мирные жители могут покинуть город по трассе Киев — Васильков, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Данное направление открыто и безопасно. Еще раз хочу подчеркнуть, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает», — отметил он.
Конашенков при этом утверждает, что «в Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению».
Ранее агентство УНИАН сообщило, что ночью российские войска продолжили попытки прорвать оборону Киева.
«Все попытки достичь цели российско-оккупационными войсками потерпели неудачу. Колонны техники оккупанта уничтожались. Противник понес значительные потери личного состава. Российские войска деморализованы и истощены. Мы показали, что умеем защитить свой дом от незваных гостей», – заявил командующий Сухопутными войсками ВС Украины – командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.
Другие новости дня
Рубль обновил исторический минимум: евро стоит 121 рубль, доллар – 109
Курс рубля обрушился до исторического минимума в начале торгов Московской биржи, стартовавших в 10 утра 28 февраля.
На первой сессии после вступления в силу санкций доллар уперся в верхнюю планку в 90 рублей, установленную регламентом биржи. Евро достиг 101,1925 рубля. Позже Мосбиржа расширила коридор валютных колебаний, после чего курсы евро и доллара достигли 121 и 109 рублей соответственно.
Бумаги "Сбера" на лондонской бирже упали на 75,11% – до $1,011.
"Кардинально изменившимися внешними условиями" Банк России объяснил экстренное повышение ключевой ставки до 20%.
"Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", – говорится в сообщении Центробанка.
Последний раз Центробанк поднимал ключевую ставку 11 февраля – до 9,5% годовых.
28 февраля вступили в силу новые западные санкции против России, введенные из-за вторжения российских войск в Украину. Вслед за Евросоюзом о введении санкций против России объявили власти Великобритании. Ограничения предполагают запрет физическим и юридическим лицам страны на любые транзакции с участием Центробанка РФ, Российского фонда национального благосостояния и Минфина РФ.
Это решение принято в координации с США и ЕС для того, чтобы российский Центробанк не смог размещать валютные резервы с целью подрыва эффекта от уже введенных Западом санкций.
Сайт Настоящего Времени заблокировали в России
Сайт Настоящего Времени заблокировали в России.
Материалы будут доступны с помощью VPN-сервисов, а также зеркального сайта.
Днем ранее Роскомнадзор направил редакции Настоящего Времени уведомление об ограничении в России доступа к сайту телеканала.
В письме ведомства говорится, что на сайте "размещена информация, распространяемая с нарушением закона", а именно: "Недостоверная общественно значимая информация о российских военных, якобы убитых и взятых в плен на территории Украины в ходе проводимой Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции. Распространение указанных недостоверных сведений и персональных данных граждан Российской Федерации создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности".
Роскомнадзор пишет, что если телеканал удалит информацию, "распространяемую с нарушением закона", то он должен направить уведомление об этом в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для проведения проверки и возобновления доступа при подтверждении факта удаления.
Настоящее Время заявило, что не намерено удалять информацию, о которой идет речь в письме Роскомнадзора.
Ранее ведомство под угрозой блокировки потребовало удалить публикации о войне в Украине от "Эха Москвы", "ИноСМИ", "Медиазоны", "New Times", "Дождя", "Свободной Прессы", Крым.Реалии, "Новой газеты", "Журналиста", "Лениздата".
"На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая, не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением либо объявлением войны", – говорилось в сообщении Роскомнадзора.
Президент РСЕ/РС Джейми Флай тогда заявил, что холдинг не будет подчиняться требованиям Роскомнадзора, касающимся удаления публикаций о войне в Украине.
"Угрозы Кремля – это явная попытка скрыть страшную правду о человеческой цене преступной войны Путина против Украины, – сказал Джейми Флай. – Сейчас, в этот критический момент, россияне как никогда нуждаются в нас, чтобы узнавать о том, что говорят украинские официальные лица и мирные жители, чтобы видеть картины уничтожения и смерти, которые были вызваны Путиным и которые его правительство скрывает от своего народа. Мы не сдадимся под давлением и не лишим жителей России доступа к правде".
ЦИК Беларуси озвучил предварительные результаты референдума: 65,16% проголосовали за изменение Конституции
ЦИК Беларуси озвучил предварительные результаты референдума по изменению Конституции: за внесение изменений и дополнений в Основной закон страны проголосовали 65,16% от общего числа участников, против – 10,07%, сообщил председатель Центризбиркома Игорь Карпенко. Участие в референдуме, по данным ЦИК, приняли 78,63% граждан от общего количества участников.
Это уже четвертый референдум, инициируемый Александром Лукашенко. Все предыдущие – в 1995, 1996 и 2004 годах – приводили к расширению и закреплению власти президента, проведение голосования и результаты не были признаны белорусской общественностью и международными наблюдателями.
В ходе референдума по всей стране прошли акции протеста против вторжения в Украину, по данным правозащитников, силовики задержали как минимум 530 человек.
"По предварительным данным, участие в референдуме приняли 5 359 471 человек, или 78,63% граждан от общего количества участников, – сообщает ЦИК. – За внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь проголосовало 4 440 813 человек, или 65,16% от общего количества участников. Против – 686 165 человек, или 10,07%", – передает госагентство БелТА.
Больше всего проголосовавших за изменения и дополнения к Конституции было в Могилевской области – 71,69%, а меньше всего – в Минске (55,13%). При этом в столице было больше всего тех, кто высказался против поправок, – 13,23%, а меньше всего – в Брестской области (7,74%).
Правозащитники и волонтеры сообщают, что 27 февраля по всей стране были задержаны как минимум 530 человек. Большинство – в Минске. Задержания были также в Барановичах, Витебске, Гродно, Новополоцке, Бобруйске, Заславле, Светлогорске, Жлобине и других населенных пунктах.
В основной день референдума по изменению Конституции – 27 февраля – граждане выходили на акции солидарности из-за вторжения в Украину. Некоторые скандировали "Нет войне".
Досрочное голосование на республиканском референдуме по изменению Конституции проходило в Беларуси 22-26 февраля. Проголосовать досрочно предлагалось тем гражданам, которые не имеют возможности сделать это в основной день референдума 27 февраля. При этом какого-либо подтверждения причин не требуется.
В бюллетене для голосования только один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?" Вариантов ответа два: за и против. Проголосовать за или против отдельных изменений возможности не было. Впервые с 2004 года бюллетени отпечатаны только на русском языке.
При этом на референдуме не могли проголосовать белорусы, проживающие за рубежом: для них не открывали участки.
Решение, принятое на референдуме, будет иметь обязательную юридическую силу и начнет действовать через десять дней после официального опубликования.
Провластные СМИ отмечали, что Лукашенко просил чиновников, работающих над Конституцией, "внимательнее подойти к вопросу перераспределения полномочий президента между другими органами государственной власти". В итоге в новом документе 83 статьи изменены и дополнены, появилось 11 новых статей и одна новая глава, посвященная Всебелорусскому народному собранию как "высшему представительному органу народовластия", его статусу и полномочиям.
В списки для голосования включено 6 818 948 граждан Беларуси – на 26 тысяч меньше, чем на выборах 2020 года. По всей стране сформировано 5510 участковых комиссий. Ни один представитель оппозиции в их состав не прошел, а списки членов комиссий засекретили. Также на референдуме не будет наблюдателей от ОБСЕ. Белорусская служба Радио Свобода отмечает, что из разных регионов страны поступают сообщения о том, что студентов и бюджетников заставляют принимать участие в досрочном голосовании.
COVID-19 в Грузии: 2465 новых случаев, 25 пациентов скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 25 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 163.
За сутки в стране выявили 2465 новых случаев коронавируса. Накануне провели 14 138 тестов: PCR-тестов – 6228, экспресс–тестов на антиген – 7910.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 17,44%, за последние 14 дней составляет 26,54%, за неделю – 22,06%.
Выздоровели еще 12 840 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 605 472, выздоровевших – 1 504 161.
За сутки вакцинированы от коронавируса 387 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 816 627.
Банк России повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых
Банк России принял решение экстренно повысить ключевую ставку с 9 с половиной до 20 процентов годовых. Необходимость такого решения в ЦБ объяснили "кардинальным изменением" внешних условий для российской экономики.
Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение процентных ставок по вкладам в российских банках, что должно компенсировать вкладчикам "возросшие девальвационные и инфляционные риски". Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, заявили в ЦБ.
Мера принята в связи с новыми западными санкциями против России из-за вторжения в Украину.
С 28 февраля вступили в действие санкции Евросоюза против Банка России. Совет ЕС запретил любые операции с валютными резервами российского Центробанка. Об этом говорится в документе, опубликованном в журнале ЕС. Ограничения также распространяются на любых юридических лиц, действующих от имени или по указанию Банка России. Санкции также предполагают отключение нескольких российских банков от системы SWIFT.
После объявления новых санкций в отношении Центрального банка России курсы евро и доллара на международных торгах утром 28 февраля поднялись до исторического максимума, превысив 117 и 100 рублей - соответственно.
Официальная утренняя торговая сессия на Московской бирже, которая должна была начаться в 7 утра была отменена.
Курс доллара в ходе утренней сессии на Московской бирже, которая началась в 10 утра вырос до 90 рублей. Евро превысил сто рублей. Затем торги фактически остановились — доллар, как и евро, уперся в верхние границы торгов.
Ранее стало известно, что Банк России вводит временный запрет российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Распродажа облигаций и акций нерезедентами обычно влияет не только на фондовый, но и на валютный рынок, поскольку инвесторы меняют полученные за активы рубли на валюту.
27 февраля глава европейской дипломатиии Жозеп Боррель заявил, что западные страны заблокируют около половины "финансовых резервов" Банка России. Точную сумму он не назвал. По оценкам экспертов, Запад может заблокировать не менее 240-250 миллиардов долларов финансовых активов российского регулятора. На 1 февраля валютные резервы Банка России составляли $498 млрд (с учетом золота — $630 млрд).
В Беларуси сегодня ожидаются российско-украинские переговоры
В Беларуси под Гомелем сегодня - в пятый день российского вооружённого вторжения на территорию Украины - должны начаться переговоры между делегациями России и Украины. Они организованы без предварительных условий, боевые действия продолжаются.
Украинская делегация отправилась к месту проведения переговоров через Польшу. Один из её участников, лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в фейсбуке написал, что переговоры или пойдут в нужном Украине направлении, или же завершатся безрезультатно. "Надо их выслушать и спокойно взвесить все предложения и их влияние на интересы страны и ее граждан" - уточнил он. Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что рассчитывает достичь договорённости "как можно быстрее". При этом российские требования не называются. Ранее президент Владимир Путин называл целями военной операции "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, однако не уточнил, что конкретно имеет в виду.
В прошедшие сутки бои продолжались под Харьковом, под Киевом, в Донбассе и на юге Украины. Харьков и Киев остаются под контролем украинских вооружённых сил. Минобороны России заявило, что российские военные взяли под контроль город Бердянск на Азовском море и Энергодар в Запорожской области, а также территорию около Запорожской АЭС. Украинская сторона подтверждает потерю Бердянска. Российское Минобороны не приводит цифры потерь среди военнослужащих, но признаёт, что они есть.
Генштаб Украины утверждает, что "противник деморализован и несёт большие потери". Утверждается, что российские ракеты попали в жилые дома в Житомире и Чернигове. Также утверждается, что потери российских солдат превысили 5 тысяч человек. Независимо число потерь подтвердить невозможно.
Британская The Times сообщает, что в Киеве по заданию Кремля действуют более 400 российских наемников. Им якобы поставлена задача убить президента Владимира Зеленского, членов Кабинета министров, и подготовить почву для взятия города под контроль Москвы. Речь идёт о наёмниках из так называемой ЧВК "Вагнера", само существование которой российские власти отрицают. В Минобороны России заявляют, что в Киеве нет российских диверсантов, а стрельбу там ведут "вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов".
Ходорковский, Каспаров, Гуриев создали Антивоенный комитет России
Группа российских оппозиционеров, учёных и общественные деятелей, которые находятся в эмиграции, объявила о создании Антивоенного комитета России. Его целью является борьба с "диктатурой" Владимира Путина, развязавшей войну в Украине. Об этом сообщается в телеграм-канале бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.
Авторы обращения призывают мировое сообщество "занять принципиальную позицию по отношению к нарушителям международного права". Непосредственные участники вторжения – разрабатывавшие план генералы и политическое руководство России – должны быть названы военными преступниками и понести наказание за содеянное" , - говорится в заявлении.
В обращении членов Антивоенного Комитета подчеркивается, что "есть четкая разница между россиянами — недобровольными участниками путинских авантюр — и теми, кто осознанно помогает путинскому режиму в братоубийственной агрессии". "Будучи гражданами Российской Федерации, мы против своей воли оказались ответственными за нарушение международного права, военное вторжение и массовую гибель людей. Мы несем моральную ответственность за то, что не смогли предотвратить войну, что допустили вероломное нападение российских войск на соседнюю страну", - заявляют члены Антивоенного комитета.
Антивоенный комитет обращается ко всем настоящим патриотам России с призывом консолидироваться в борьбе с агрессивной диктатурой Владимира Путина вне зависимости от любых политических разногласий, идеологических расхождений и личных симпатий или антипатий.
В состав Антивоенного комитета России, помимо Ходорковского, вошли политики Дмитрий Гудков, Гарри Каспаров, Владимир Кара-Мурза, экономисты Сергей Гуриев и Сергей Алексашенко, историк Юрий Пивоваров, журналист Евгений Киселев, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель Виктор Шендерович (объявлен в России "иностранным агентом").
Ранее 27 февраля Михаил Ходорковский обратился к влиятельным российским бизнесменам с призывом выступить против войны. "Ребята, сейчас такое время, когда вы не должны пытаться проскочить между струйками. Либо заявляйте свою позицию, либо мы враги", - сказал он.
С 24 февраля, когда российские войска вторглись в Украину, в России не прекращаются антивоенные акции. На них задержаны почти шесть тысяч человек. Только вчера по данным проекта "ОВД-Инфо" (признан СМИ-"иноагентом"), на антивоенных акциях задержали не менее 2667 человек .
Ранее Следственный комитет предупредил об ответственности за проведение антивоенных акций, но это не останавливает их участников.
Акции протеста против российской агрессии в Украине проходят во многих странах мира.
Грузстат: экономический рост Грузии в январе составил 18%
По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), ВВП страны в январе текущего года вырос на 18% (в годовом исчислении).
Высокий темп роста связан с эффектом низкой базы прошлого года – тогда в стране действовал жесткий локдаун из-за очередной вспышки коронавируса.
По информации Грузстата, в 2020 году был зафиксирован спад грузинской экономики (–6.8%), в 2021 году рост ВВП был двузначным (+10.6%).
ФИФА и ФИДЕ запретили проводить матчи и соревнования в России
Международная федерация футбола (ФИФА) ввела санкции в отношении России в связи с военной агрессией против Украины. Отныне сборная России по футболу будет называться "Российский футбольный союз" и проводить свои матчи только на нейтральных полях. Кроме того, команде запрещается использовать национальный флаг и гимн.
Санкции ввела также Всемирная шахматная федерация, запретив все соревнования, проводимые под своей эгидой, на территории России.
Ранее национальные футбольные команды Польши, Швеции и Чехии отказались играть со сборной России за право выхода на чемпионат мира, который состоится в этом году в Катаре. При этом команды заявили, что не выйдут на игры против России, которые должны были пройти весной в Москве, даже если ФИФА перенесёт их на нейтральные поля.
ЕС намерен поставить Украине боевые истребители после запроса Киева
Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель
Страны Евросоюза направят Украине боевые истребители - после запроса Киева помочь украинцам противостоять российскому наступлению как на суше, так и с воздуха.
Об этом сообщил 27 февраля глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Он отметил готовность Брюсселя обеспечить Украину серьёзными средствами для ведения войны.
Как сказал Боррелль, Россия ясно пригрозила ядерной атакой странам, поддержавшим Украину после начала российского вторжения 24 февраля.
В телеобращении в тот день российский президент Владимир Путин призвал украинских военных сложить оружие, а также обратился к странам, которые попытаются вмешаться в ситуацию: "Кто бы не пытался помешать нам…должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались". Боррель, комментируя в воскресенье эти слова Путина, высказал мнение, что речь, безусловно, идёт о применение ядерного оружия, но это не остановит ЕС от поддержки Украины.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, обращаясь к руководству ЕС, отмечал, что его страна нуждается в боевых истребителях, которыми украинские пилоты могут управлять. "Немецкая волна" в этой связи напоминает, что на вооружении украинских сил стоят две модели истребителей: Су-27 и МиГ-29 советского производства.
Также в воскресенье Жозеп Боррель от лица европейского блока высказал опасения, что российское вторжение в Украину может затронуть и соседние страны, включая Грузию, Молдову и Западные Балканы. "Мы опасаемся того, что может случиться во всём регионе", - добавил дипломат.
27 февраля после встречи глав МИД стран ЕС было объявлено о новых санкциях в отношении России после её нападения на украинскую территорию. Так, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз профинансирует закупку и поставку подвергшейся атаке Украине оружия и других технических средств. Фон дер Ляйен отметила, что ЕС впервые идёт на такой шаг, она назвала это "поворотным моментом".
Агентство Bloomberg передало в воскресенье, что ЕС может ввести санкции в отношении ещё нескольких российских олигархов, бизнесменов и чиновников, близких к Путину. По сведениям Bloomberg, обсуждаются имена Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Алексея Мордашова, Дмитрия Пескова и Сергея Ролдугина.
ЦБ запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги
Курсы евро и доллара на международных торгах утром 28 февраля поднялись до исторического максимума после того как западные страны наложили санкции на Центральный банк России.
На внебиржевом рынке Forex по состоянию на 7 часов утра по московскому времени курс доллара подскочил более чем на 25 процентов и достиг 105 рублей за один доллар. Это более чем на 20 рублей превышает уровень закрытия торгов пятницы. Курс евро вырос примерно на столько же, составив 117 рублей.
Рост котировок произошел после объявления санкций Евросоюза против Банка России. Совет ЕС запретил любые операции с валютными резервами российского Центробанка. Об этом говорится в документе, опубликованном в журнале ЕС. Ограничения также распространяются на любых юридических лиц, действующих от имени или по указанию Банка России.
Официальная утренняя торговая сессия на Московской бирже, которая должна была начаться в 7 утра отменена. Торги на валютном и денежном рынке откроются в понедельник в 10 утра. Целесообразность открытия торгов на остальных рынках Банк России определит "в зависимости от развития ситуации", сообщил ЦБ.
Ранее стало известно, что Банк России вводит временный запрет российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Распродажа облигаций и акций нерезедентами обычно влияет не только на фондовый, но и на валютный рынок, поскольку инвесторы меняют полученные за активы рубли на валюту.
27 февраля глава европейской дипломатиии Жозеп Боррель заявил, что западные страны заблокируют около половины "финансовых резервов" Банка России. Точную сумму он не назвал. По оценкам экспертов, Запад может заблокировать не менее 240-250 миллиардов долларов финансовых активов российского регулятора. На 1 февраля валютные резервы Банка России составляли $498 млрд (с учетом золота — $630 млрд).
Российских туристов планируют вывезти из Европы транзитными рейсами через ОАЭ, Египет и Турцию
Российских туристов, которые находятся в Европе, планируют доставлять домой транзитными рейсами через третьи страны. Среди них – ОАЭ, Египет и Турция. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
"Из-за закрытия авиасообщения туроператоры сейчас решают с Ростуризмом вопрос о перевозке 400 самостоятельных и организованных туристов из венгерского Будапешта, 500 организованных туристов из Болгарии и около 200 – из португальской Мадейры", – отметил Горин.
Он отметил, что из-за неопределенности и нестабильной ситуации в мире российские туристы заняли выжидательную позицию.
"Туристы задают очень много вопросов туркомпаниям. Продажи существенно сократились. На международные поездки также существенное влияние оказывает волатильность курса валют, которая приводит, в перерасчете на рубли, к подорожанию путевок", – уточнил вице-президент Российского союза туриндустрии.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о решении ЕС закрыть воздушное пространство стран-членов блока для всех российских самолетов, включая частные.
"Мы предлагаем запрет на все принадлежащие, зарегистрированные и находящиеся под контролем России самолеты. Эти лайнеры больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС", – сказала фон дер Ляйен на встрече с журналистами после совещания министров иностранных дел стран Евросоюза.
Канада тоже запретила российским самолетам летать в своем воздушном пространстве. Закрытие неба одновременно над Исландией и Канадой означает, что стало невозможно либо крайне сложно выполнять трансатлантические рейсы из России в США, чьи маршруты проходят над Северной Атлантикой.
Вечером 27 февраля самолет российской авиакомпании "Аэрофлот", совершающий рейс Москва – Нью-Йорк, на подлете к США развернулся и полетел обратно. Об этом сообщают данные полетной инфографики.
Канада заявила о начале расследования этого инцидента. Как сообщает Transport Canada, самолет нарушил воздушное пространство страны, которое Канада закрыла для РФ.
Кадыров пообещал «заморозить все рублёвые активы Джонсона в чеченских банках»
Чеченская республика готова отомстить и ввести зеркальные санкции, если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евродипломатии Жозеп Боррель не откажутся от своих заявлений, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, весь набор ограничений против России настолько абсурден, что «нам остается только над этими бесплодными попытками смеяться».
«Заморозили они там пустоту. Полный конфуз!
И все же, несмотря на всю эту комедию, настало время жёстко отомстить, и меры должны быть зеркальными. Выглядеть они для сравнения должны так:
От своих заявлений должны отказаться: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евродипломатии Жозеп Боррель, в противном случае Чеченская Республика, учитывая дерзкий и вычурный характер заявлений вышеуказанных лиц, оставляет за собой право ввести следующие санкции:
- Закрыть чеченское небо для полётов их джетов;
- Заморозить все рублёвые активы Джонсона в чеченских банках;
- Ввести эмбарго на все активы британских олигархов в Ачхой-Мартане, а в случае ухудшения - и в Самашках;
- Признать гнусным пережитком средневековья левостороннее движение;
- И признать, наконец, что не бывает английского чая!
Срок даю до 31 февраля!» – пишет Кадыров.
Ранее Кадыров призвал начать крупномасштабную операцию по всем направлениям на территории Украины.
«Настало время принимать конкретное решение и начать крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины. Я сам лично не раз разрабатывал тактику и стратегию против террористов, участвовал в боях. В моем понимании выбранная тактика на Украине слишком медлительная. Она длится долго и, на мой взгляд, не эффективна», – написал Кадыров в Telegram.
Отметим, что в военном вторжении в Украину участвуют и чеченские военнослужащие.
Правительство Грузии направило Украине 100 тонн гуманитарной помощи
Грузия направила в Украину до 100 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.
Груз включает предметы первой необходимости, более 30 наименований медикаментов, кислородные концентраторы. Кроме того, Грузия помогает поставками крови – в Украину отправлены компоненты крови, материалы для гемотрансфузии и тесты, пишет агентство «Новости-Грузия».
За процессом погрузки в Тбилисском международном аэропорту наблюдали глава аппарата правительства Илья Дарчиашвили и министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Гуманитарную помощь переправят в Украину через польский город Люблин.
В субботу правительство Грузии объявило о выделении 1 миллиона лари (около 320 тысяч долларов) из резервного фонда на гуманитарную помощь Украине, где с 24 февраля Россия проводит военную операцию. Помимо правительственных закупок, некоторые товары безвозмездно предоставили фармацевтические компании и клиники Грузии.
Глава делегации РФ на встрече в ООН извинился за вторжение в Украину
Глава российской делегации на конференции ООН по климату Олег Анисимов извинился за вооруженное вторжение России в Украину, которому, по его словам, нет оправдания.
Об этом в воскресенье сообщило агентство AFP со ссылкой на несколько источников, которые утверждали, что лично слышали это от российского ученого во время виртуальной встречи за закрытыми дверями.
Как отмечается, Анисимов взял слово после эмоционального выступления представительницы Украины Светланы Краковской о положении в ее стране. «Позвольте мне принести извинения от имени всех россиян, которые не были способны предотвратить этот конфликт. Те, кто видят, что происходит, не могут найти никаких оправданий для атаки на Украину», – сказал Анисимов.
AFP передает, что Межправительственная группа экспертов по изменению климата обеспечила участникам конференции синхронный перевод на английский, и доступа к словам Олега Анисимова, которые он произносил на русском языке, у агентства нет.
Когда France-Presse лично обратилось к ученому за комментарием, Анисимов сказал, что он высказал собственное мнение по поводу происходящих сейчас событий вокруг Украины, поэтому его выступление не должно восприниматься как официальная позиция российской делегации.
Олег Анисимов – ученый-климатолог, заведующий отделом Росгидромета.
Также в воскресенье актер Данила Козловский, снимавшийся в российском патриотическом кино последних лет, опубликовал в своем инстаграме антивоенное заявление. «Я люблю свою страну. Всем своим сердцем. И всегда считал, что истинный патриотизм, это решительность говорить правду, заключающуюся в том, что ты по-настоящему чувствуешь и испытываешь. К моему огромному личному разочарованию, далеко не всегда я проявлял это качество. Но сейчас тот момент, когда надо говорить. Та точка невозврата, которую мы проходим, буквально на танках. (...) Наивно полагал, что все это закончится и там уж наверху точно договорятся, ведь умные люди сидят. Не допустят войны. Допустили. Страшно. Больно. Невыносимо грустно. И стыдно», - написал Никита Козловский.
В «карусели» своего поста актер обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить войну.
Зурабишвили обсудила с президентом Германии важность поддержки Украины
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала о содержательной беседе, которая состоялась у нее с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.
«Состоялся очень содержательный разговор с президентом Германии г-ном Штайнмайером. Я подчеркнула историческую важность полного единения Евросоюза и твердой поддержки Германией Украины, находящейся перед лицом российской агрессии. Рост поддержка ЕС в отношении Грузии своевременен, как никогда», - написала президент в Twitter.
- Накануне, 26 февраля, состоялись телефонные разговоры президента Грузии с французским коллегой Эммануэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем. В ходе разговоров была обсуждена ситуация в Украине.
- Макрон подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Лидеры двух стран также подчеркнули важность единой позиции в ООН и других международных форматах. В конце разговора президент Франции пригласил Зурабишвили посетить Париж с рабочим визитом в ближайшие дни.
- Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил президента Грузии Саломе Зурабишвили посетить Брюссель с рабочим визитом в ближайшие дни.
Мэр Киева Кличко опроверг информацию о том, что город окружен
Агентство Associated Press опубликовало заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что в данный момент Киев полностью окружён российской армией, все выезды заблокированы, а потому эвакуация мирного населения из города невозможна.
Позднее пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева заявила, что информация о блокаде Киева – "брехня и манипуляция" и что скоро сам Кличко выпустит по этому поводу опровержение. Вслед за этим мэр украинской столицы призвал в телеграм-канале не верить лжи и доверять информации только из официальных источников. "Вечером российские интернет-издания распространили информацию со ссылкой на меня, что Киев оцеплен и эвакуация якобы невозможна. И удивительно, что это начали распространять дальше украинские телеграм-каналы", - заметил также Кличко.
Журналисты, находящиеся в Киеве, сообщают, что как минимум одно шоссе сейчас доступно для въезда и выезда из города.
По словам мэра, столица Украины находится "на пороге гуманитарной катастрофы", поскольку "разрушена инфраструктура для доставки еды и лекарств". Виталий Кличко также сообщил, что с начала вторжения российской армии на территорию Украины в столице погибли девять мирных жителей, среди них один ребёнок, а также 18 украинских военных и бойцов территориальной обороны. Ранены 153 человека.
ЕС закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о решении ЕС закрыть воздушное пространство стран-членов блока для всех российских самолетов, включая частные.
«Мы предлагаем запрет на все принадлежащие, зарегистрированные и находящиеся под контролем России самолеты. Эти лайнеры больше не смогут приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», - сказала фон дер Ляйен на встрече с журналистами после совещания министров иностранных дел стран Европейского Союза.
Также, по словам Урсулы фон дер Ляйен, ЕС запретит трансляцию российского телеканала RT, новостного агентства Sputnik и их филиалов. В Брюсселе подчеркивают, что решение принято для того, чтобы эти СМИ больше не смогли «распространять ложь, дезинформацию и пытаться внести раскол в Союз». Как сказала Урсула фон дер Ляйен, сейчас Еврокомиссия разрабатывает инструменты для запрета работы этих редакций.
Она рассказала и о других санкциях против России за ее вооруженное вторжение в Украину. Решение предусматривают, среди прочего, реализацию плана ЕС по финансированию закупок и поставок Украине оружия и разного оборудования. «Впервые за все время Евросоюз профинансирует и поставит вооружения стране, подвергшейся атаке», - подчеркнула фон дер Ляйен, назвав вводимые меры «переломным моментом».
Дополнительные санкции Брюссель вводит в отношении Беларуси. Они затронут, в частности, белорусский экспорт. «Мы представим ограничительные меры против самых важных секторов, это остановит их экспорт товаров от ископаемого топлива до табака, древесины, цемента, железа и стали», - заявила в воскресенье глава Еврокомиссии. Она отметила, что дополнительно под санкции подпадут те граждане Беларуси, которые, по данным ЕС, помогают России в операции в Украине.
Россия, начавшая вооруженное вторжение 24 февраля, требует от Украины признать аннексию Крыма, так называемые «ДНР» и «ЛНР», а также провести «денацификацию и демилитаризацию» – однако неясно, что имеется в виду под последними двумя требованиями.
Представители стран Запада резко критикуют действия Москвы и расширяют против нее санкционный режим. При этом западные союзники заявляют, что военнослужащие стран НАТО не будут отправлены воевать с Россией в Украину.
О самостоятельном решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов ранее объявили многие европейские страны. Среди последних об этом сообщили Финляндия и Бельгия. Россия отвечает зеркально.
Объявленные в ночь на субботу санкции Евросоюза предусматривают запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. В ЕС работает один из двух крупнейших в мире производителей гражданской авиационной техники – концерн Airbus.
Агентство «Интерфакс» вечером 27 февраля со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот» сообщило, что ирландский лизингодатель решил отозвать три самолета Boeing 737 у авиакомпании «Победа». Источник отметил, что один из самолетов «Победы» европейский лизингодатель в воскресенье арестовал в аэропорту Стамбула.
Зеленский о переговорах: Я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с новым обращением, в ходе которого рассказал о состоявшемся с Александром Лукашенко телефонном разговоре, сообщает SOVA. По словам Зеленского, Лукашенко заверил его в том, что из Беларуси в Украину войска не пойдут.
«У меня состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко. Мы не разговаривали с ним два года, а сегодня я говорил с ним долго и очень предметно. Я объяснил ему подробно невозможность нашего столкновения. Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты, вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Беларуси, и он меня уверил в этом», - сказал президент Украины.
По его словам, в успех предстоящих переговоров он не верит, но идет на это, чтобы «ни у одного гражданина Украины не было ни одного сомнения», что он не пытался остановить войну.
«Александр Лукашенко обратился ко мне, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять. Подчеркиваю: без любых условий. Скажу откровенно: как всегда я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было ни одного сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был маленький, но все-таки шанс. И пока наши парни там, президент здесь, глава офиса здесь, премьер здесь, армия здесь. Главнокомандующий здесь. Мы все будем защищать наше государство и наши границы», - обозначил Зеленский.
При этом украинский президент вновь поблагодарил военных и сообщил, что до конца войны все военнослужащие будут получать 100 тысяч гривен (более 3 350 гривен), «чтобы они точно знали, что страна им благодарна».
В офисе Зеленского обратились к солдатам армии России
Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, обратился к солдатам российской и белорусской армий с призывом не выполнять преступные приказы, сложить оружие и сдаться. Арестович при этом назвал солдат РФ «уважаемыми», Российскую Федерацию - «великим государством с великим народом и великой культурой», а белорусов - «исторически родными людьми». По мнению советника главы офиса Зеленского, Путин и Лукашенко используют своих солдат в качестве «пушечного мяса».
«Мы не считаем сдачу в плен чем-либо позорным - наоборот, тем самым вы делаете мужественный личный выбор, отказываясь быть марионетками в руках диктаторов», - подчеркнул Арестович, добавив, что в случае согласия сложить оружие каждому солдату будут предоставлены гарантии безопасности. В свою очередь некоторые европейские страны, в частности - Латвия, пообещали российским солдатам, сдавшимся в плен, предоставить политическое убежище.
В воскресенье Министерство обороны РФ впервые с начала военной операции в Украине признало потери среди российских солдат. «К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи», - сказано в заявлении ведомства. При этом количество погибших не уточняется: в Минобороны лишь отметили, что потерь в вооруженных силах Украины «значительно больше», однако никаких цифр также не приведено.
Украинские власти сообщают, что со времени начала военной операции армия России потеряла почти 4 тысячи своих солдат. Каких-либо подтверждений этой информации нет.
В Грузии предложили перенести промежуточные выборы
Оппозиционная партия «Лело» предлагает перенести промежуточные выборы в парламент Грузии и сакребуло (совещательный орган) Батуми из-за боевых действий в Украине, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«В этой ситуации, когда население, наши граждане находятся в крайнем напряжении, проведение избирательных процессов невозможно… Призываю власти перенести выборы 2 апреля, поскольку в такой чрезвычайной ситуации невозможно нормальное проведение избирательного процесса», - заявил сегодня, 27 февраля, один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе.
15 февраля Джапаридзе был лишен депутатского мандата из-за судебного приговора. Лидер «Лело» решил заново баллотироваться в парламент – на этот раз в качестве мажоритарного депутата от Рустави.
Сегодня Джапаридзе объявил, что приостанавливает свою избирательную кампанию, однако не уточнил, на какое время. «Я принял решение приостановить мое участие в промежуточных выборах в Рустави», - сказал он.
Промежуточные выборы в парламент Грузии и сакребуло (совещательный орган) Батуми пройдут 2 апреля. В этот день в округе Рустави и Гардабани будут выбирать мажоритарного депутата парламента Грузии, а в Батуми - мажоритарного депутата батумского сакребуло.
Турция ограничит проход российских кораблей по проливам в Черное море
Турция в воскресенье, 27 февраля, сообщила о решении исполнить положения международной Конвенции Монтре, которое позволит ограничить движение российских военных кораблей из Средиземного моря в Черное.
Об этом в интервью CNN Turk заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Впервые с начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля представитель руководства входящей в НАТО Турции назвал ситуацию в Украине войной. Этим Чавушоглу заметно изменил риторику Анкары, которая до сих пор комментировала события крайне осторожно, балансируя между своими обязательствами перед западными союзниками и тесными контактами с Москвой, пишет Reuters.
«Сейчас речь уже не идет о паре авиаударов, ситуацию в Украине можно официально расценить как войну. Мы исполним Конвенцию Монтре», - подчеркнул глава турецкого МИД. Одновременно Чавушогшлу отметил, что Турция не может заблокировать проход всех российских кораблей, поскольку, согласно международному пакту, этому невозможно воспрепятствовать, если судно возвращается на свою зарегистрированную базу.
До этого Киев призывал Анкару блокировать дальнейшее движение российских судов по проливам Босфор и Дарданеллы, чтобы воспрепятствовать их проходу к берегам Украины в Черное море. В феврале этим путем в его акваторию переместились, по меньшей мере, шесть российских кораблей и одна подлодка.
Владимир Зеленский говорил, что достиг с Турцией договоренности о закрытии Босфора. Эта информация до нынешнего момента не была подтверждена турецкой стороной.
Самый большой в мире самолет Ан-225 «Мрия» уничтожен в результате российской атаки
Самый большой в мире самолет, украинский Ан-225 «Мрия», который базировался на аэродроме «Антонов» (Гостомель), уничтожен в результате российской атаки на аэродром. Информацию подтвердил Госконцерн «Укроборонпром».
С самого начала российской военной операции за «Антонов» шли тяжелые бои. Согласно информации, распространенной в СМИ, «Мрию» разбомбили в первый же день вторжения.
Транспортный самолет Ан-225 существовал в единственном экземпляре.
Попавший под санкции ВТБ банк продал свои активы в Грузии
На фоне объявленных со стороны США санкций российский ВТБ продал свои активы в Грузии «Базисбанку» (BasisBank). Об этом говорится в заявлении «ВТБ Банк Джорджия», распространенном сегодня, 27 февраля.
«Основная цель «ВТБ Банк Джорджия» - максимально защитить интересы и стабильность своих вкладчиков и клиентов. Именно поэтому банк принял решение продать существующий кредитно-депозитный портфель «Базисбанку», - сообщили в банке.
Национальный банк Грузии (НБГ) подтверждает, что отныне индивидуальных заемщиков и вкладчиков «ВТБ Банк Джорджия» будет обслуживать «Базисбанк», пишет агентство «Новости-Грузия».
«Работа по портированию началась, и с понедельника «Базисбанк» будет обслуживать физических лиц, являющихся вкладчиками и заемщиками «ВТБ Банк Джорджия» как в отделениях банка ВТБ, так и в филиалах «Базисбанка», - сообщил регулятор.
В НБГ добавили, что они действуют «в полном соответствии со стандартами, установленными международными резолюциями», и в сложившейся ситуации «выполняют одну из своих первоочередных задач – быть гарантом защиты средств каждого вкладчика финансового сектора Грузии». Одновременно регулятор сообщает, что ранее «поручил представителям финансового сектора Грузии выполнить свои обязательства в рамках санкций».
- «ВТБ Банк Джорджия» является одним из лидирующих банков Грузии, и по объему надзорного капитала занимает третье место среди банков страны. «Базисбанк» принадлежит Hualing Group. Имея активы в размере более 2 миллиардов лари, в настоящее время он входит в пятерку крупнейших банков Грузии.
- 24 февраля Великобритания и США объявили о санкциях в отношении ВТБ. Банк добавлен в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США.
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