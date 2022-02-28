Грузия готова принять беженцев из Украины – министр

Военно-морские силы Украины сообщили, что украинские военнослужащие с острова Змеиный живы и находятся в российском плену. Об этом пишет Настоящее время.

"Мы очень рады узнать о том, что наши собратья живы и с ними все хорошо", – говорится в сообщении пресс-службы в фейсбуке.

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24 февраля Государственная пограничная служба Украины сообщила, что утром к острову Змеиный подошли две "нераспознанные цели". От находившихся на острове военнослужащих Измаильского пограничного отряда потребовали сдаться, заявила погранслужба и выложила соответствующую аудиозапись.

Позже ведомство опубликовало информацию, что связь с пограничниками и украинскими военными на острове Змеином была потеряна. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что на острове в результате ракетно-артиллерийского удара погибли 13 украинских пограничников. Перед этим им предлагали сдаться, но все они отказались, рассказал Геращенко и выложил аудиозапись.

"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар", – слышно на записи.

После этого следует ответ: "Русский военный корабль, иди на ***!" Российская сторона никак не комментировала данную аудиозапись.

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Президент Украины Владимир Зеленский утром 25 февраля заявил, что на Змеином погибли все защищавшие его пограничники. "На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину", – сообщил он.

Представитель Минобороны России после этого заявил, что "в районе острова Змеиный сложили оружие и добровольно сдались подразделению российских Вооруженных Сил 82 украинских военнослужащих".

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в тот же день говорил, что остров Змеиный находится под контролем Украины. "Два неизвестных корабля подошли к острову Змеиный, обстреляли пирс. Потребовали от украинских пограничников сдаться, но не определили сроки. После чего отошли от острова. По состоянию на сейчас остров Змеиный наш", – заявил он.

26 февраля заместитель командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению Михаил Ясников заявил, что "в Севастополь на спасательном буксире "Шахтер" доставлена группа военнослужащих Украины с острова Змеиный в количестве 82 человек, которые сложили оружие и приняли решение возвратиться к своим семьям". Он сказал, что после прохождения юридических процедур и согласования с украинской стороной военнослужащие ВСУ будут направлены домой в Украину на автобусах.

В ВМС Украины 28 февраля заявили, что "российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что якобы власти Украины "забыли" и "похоронили" своих подчиненных". При этом, как сказано в пресс-релизе, морские пехотинцы дважды отразили нападение со стороны российских военных.

По данным украинских военных, на острове была полностью разрушена инфраструктура: маяк, вышки, антенны и так далее, поэтому связь со Змеиным была прервана. "Многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были тщетны. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили доставить подмогу за морскими пехотинцами", – говорится в сообщении.

26 февраля, получив информацию, что на Змеином могут быть погибшие и раненые, на остров направили гражданское судно МПРС "Сапфир" для помощи пострадавшим. Вместе с экипажем согласились выйти отцы Василий Вирозуб, Александр Чоков и их помощники, но их захватили россияне. Незаконный захват гражданского судна-некомбатанта, не осуществлявшего никакой военной задачи, является нарушением правил и обычаев войны, международного гуманитарного права, отмечают в ВМС Украины.