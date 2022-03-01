Обзор грузинской прессы

«Война России против Украины уже бесповоротно изменила мир», – считает вице-президент Академии естественных наук Грузии Александр Твалчрелидзе. Произошедшее доказало миру необходимость гарантий коллективной безопасности, что по сути предполагает большую глобализацию, заявил политолог в интервью информационному интернет-агентству interpressnews. Однако именно нежелание властей Грузии присоединяться к санкциям против России может отрезать государство от этого процесса, считает Твалчрелидзе:

«Почему Гарибашвили считает себя умнее Джо Байдена, Олафа Шольца, Эммануэля Макрона, Бориса Джонсона?.. Настало время, когда ты идешь вместе с цивилизованным миром либо против него. Не зря ведь Дмитрий Кулеба призывал все страны прекратить экономические отношения с Россией. Россия скоро станет неплатежеспособной. Настало время национального единства. Неужели обязательно российские снаряды должны упасть на нашу землю, чтобы мы объединились? Сейчас становится ясно, что призыв Саломе Зурабишвили к национальному единству – единственное решение. А в парламенте мы до сих пор наблюдаем узкопартийные распри», – сказал Твалчрелидзе и добавил, что если правительство Грузии «не наделает новых глупостей, то вскоре сможет стать членом НАТО и Евросоюза». Россия раньше была одним из сдерживающих факторов, но «Европа больше не боится войны с Россией».

Грузия в поисках альтернативных рынков. Россия и Украина – одни из крупнейших импортеров в Грузии, и в свете последних событий государство вынуждено перейти на другие рынки, что не может быть безболезненным, заявил глава ассоциации импортеров Грузии Ива Чкония в интервью информационному интернет-агентству BusinessPressNews. Недостатка в каком-то определенном продукте возникнуть не должно, но цены на них существенно повысятся, говорит респондент издания:

«Проблем с нехваткой продуктов не наблюдается, но наша импортная зависимость как от украинского, так и от российского рынка очень высока. Следовательно, этот конфликт отразится на нас очень отрицательно. Такие продукты, как зерновые, масла, молочные, импортируются из обеих стран довольно дешево, а стоимость логистики на 50% ниже по сравнению с импортом из Европы. Переключиться на альтернативные рынки возможно, но стоимость продуктов значительно повысится, да еще и из-за постоянно обесценивающегося лари. И это будет не 5-10%-ный рост, но гораздо более высокий».

По данным на январь 2022 года, Россия является вторым по величине импортером в Грузии (после Турции) и занимает 11% рынка, Украина же находится на 7-м месте по объему импорта, в январе он составил 4,3%.

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«Оставит ли Хвича Кварацхелия «Рубин»?» – статью под таким названием публикует информационное интернет-агентство sportall. Дело в том, что некоторые иностранные футболисты не желали возвращаться в российские клубы из-за начала войны в Украине. С того момента грузинские болельщики не перестают обращаться к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелия с призывами покинуть казанский клуб. Однако, как сообщил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, пока это не произойдет:

«Мы собрались с командой в первый же день и решили, что мы (останемся) вместе, пока нам ситуация это позволяет. Больше к этой теме не возвращались. Сейчас такое время, когда я рад возможности проведения матча. Мы должны демонстрировать все свои лучшие качества и недостатки на футбольном поле, это очень важно – иметь возможность игрокам выходить на поле и демонстрировать уровень мастерства».

Позже пресс-служба казанского «Рубина» опубликовала интервью со своим полузащитником и членом грузинской сборной по футболу. Хвича Кварацхелия, рассказав об усиленных тренировках, дал понять, что пока не задумывается об уходе из клуба.

За последние месяцы он получил несколько травм и почти два сбора тренировался индивидуально:

«Тренируюсь в усиленном режиме, чтобы набрать нужную форму до начала второй половины сезона, чтобы весной принести команде максимум пользы. Сейчас я чувствую себя намного лучше, потому что медперсонал клуба провел прекрасную работу. В ближайшее время я продолжу лечиться и делать процедуры, чтобы быть готовым играть все 90 минут».

Кварацхелия не оставил без реакции события, развивающиеся в Украине, но ограничился в своем Instagram фразой: «Остановите войну! Мир».