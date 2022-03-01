Шарль Мишель: Связь Грузии с ЕС будет четкой и ощутимой

В рамках визита в Брюссель президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает SOVA. По словам Зурабишвили, новые реалии открывают перед Грузией новые перспективы, к которым страна должна быть готова.

«Сегодня в центре внимания украинское правительство. Мы выражаем солидарность перед лицом российской агрессии. Положение Грузии не забыто. Мы здесь. Для Евросоюза важно, чтобы наш путь в Европу продолжился. Чтобы мы приняли меры и реформы, которые необходимы для развития страны. Новые реалии предоставили нам и другим ассоциированным странам новые перспективы. Важно, чтобы все мы были готовы к этому», - сказала Саломе Зурабишвили.

Президент Европейского совета Шарль Мишель, в свою очередь, пояснил, что в критической ситуации важно поддерживать тесные отношения с друзьями и партнерами и быть приверженным международному порядку.

«У нас была важная встреча с президентом Грузии. Перед нами стоят важные задачи. У нас очень четкая, сильная и единая позиция, и мы убеждены в важности сотрудничества с друзьями и партнерами. Вы знаете мои личные отношения с Грузией. Я изо всех сил старался сделать максимум для достижения стабильности, экономических и демократических реформ В критических ситуациях важно сохранять единство. Подать четкий сигнал, что мы поддерживаем международный порядок, закон, ценности ЕС. Это важные принципы, по которым мы можем оценить достигнутый прогресс. Связь между Грузией и нами будет четкой и ощутимой для народа Грузии», - сказал президент Европейского совета Шарль Мишель.