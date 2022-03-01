«Так россияне отметили в Харькове годовщину «русской весны»…

ПРАГА---Сегодня главные и трагические события развивались, прежде всего, в Харькове. Утром на площади Свободы были разрушены ракетой административное здание и ряд зданий вокруг. Погибли люди. Ближе к вечеру был обстрелян жилой квартал. С нами на прямой связи из Харькова журналист Владимир Носков.

– Сейчас, когда мы с вами говорим, работает авиация по Харькову, мы слышим сильные взрывы, сообщают, что в различных районах разрушения, в частности, на улице Плиточная, это окраина города – идет самая настоящая бомбардировка. То есть уже работает не артиллерия, а пошла в ход именно мощная авиация. А до этого днем было попадание в больницу, в жилой дом. И, возвращаясь к утренним событиям, о которых вы начали рассказывать, было разрушено здание Харьковской областной государственной администрации. Оно находится в самом центре Харькова, кто был здесь, может быть, знает: площадь Свободы – это одна из самых больших площадей в Европе, и сегодня целый день спасатели разгребали завалы в обладминистрации, вытаскивали, к сожалению, погибших и травмированных людей. Погибших, по имеющимся данным, – 10 или 11 человек. Это еще не окончательные данные. Также сообщается о 20-ти раненых, травмированных.

– Владимир, я смотрел эти кадры с нескольких ракурсов и не мог понять – это был прицельный залп по штабу территориальной обороны, или это какой-то акт запугивания, или случайное попадание?

Я думаю, что таким образом россияне отпраздновали годовщину «русской весны» в Харькове. Вы же знаете, что в Кремле любят символические даты.

– Я думаю, что таким образом россияне отпраздновали годовщину «русской весны» в Харькове. Давайте вспомним 2014 год, 1 марта, когда сепаратисты заехали автобусами из Белгорода и попытались войти в здание облгосадминистрации, вывесили даже российский триколор. Но тогда смогли их оттуда выбить. Вы же знаете, что в Кремле любят символические даты. Да, это был прицельный удар двумя ракетами: одна ракета упала возле здания облгосадминистрации, вторая, как мы видим, в само здание, потому что говорят, что от крыши до подвала зияет дыра, – там большие разрушения.

– То есть пробита сверху вертикально вся секция, если я правильно понял, до подвала?

– Наверное, да, судя по кадрам. К сожалению, к месту разрушения сейчас невозможно подойти.

– Что касается больницы. Это тоже был прицельный удар?

Скажите, можем мы считать прицельным удар по жилым домам, по Онкологическому центру, по Центру доноров, по Детской областной больнице?

– А скажите, можем мы считать прицельным удар по жилым домам, по Онкологическому центру, по Центру доноров, по Детской областной больнице? Это я сейчас перечислил только малую долю тех социальных объектов, которые были либо разрушены полностью, либо частично. Это целенаправленно. Это же уже идет речь не о военных объектах, о чем говорит руководство России, – о демилитаризации, речь именно идет об уничтожении жилой сферы. Или вот, например, вчера вечером целенаправленно уничтожали подстанции, электричество, водообеспечение, в результате чего очень много улиц и районов, где нет света, связи, воды и так далее

– Владимир, такая активность именно на харьковском направлении – это опять же тот символизм, о котором вы говорили, или Харьков имеет какое-то принципиальное военное значение?

– Конечно, и первое, и второе. Понимаете, очень долгое время в так называемом русском мире считали, что в Харькове ждут россиян. А вот, оказывается, нет, их тут никто не ждет, и они все больше и больше делают все возможное, чтобы в Харькове еще больше возненавидели преступников, террористов, которые идут из России. Поверьте мне, еще за несколько дней до начала войны большая часть Харькова не верила, что это произойдет, многие даже говорили: «А вы что, верите в это? Думаете, что начнется война?» Я когда сейчас разговариваю с этими людьми, – они просто настолько агрессивно настроены, у многих разрыв шаблона происходит, что соседняя Россия вот такое начала. Это я вам абсолютно без преувеличения говорю.