Европарламент выступил за то, чтобы Украина стала кандидатом в члены ЕС

Европарламент во вторник подавляющим большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. При этом говорится, что должны быть соблюдены необходимые процедуры.

С заявлением о принятии в ЕС по ускоренной процедуре накануне обратились власти Украины.

В резолюции также осуждается российское вооруженное вторжение в Украину и роль белорусского руководителя Александра Лукашенко в агрессии, содержится призыв оказать Украине гуманитарную помощь и позаботиться о беженцах.

В резолюции содержится призыв ограничить экспорт из России нефти и газа, запретить новые инвестиции ЕС в России и наоборот, а также полностью отключить Россию от системы SWIFT. Поддержаны и санкции против «высокопоставленных коррупционеров» в России и Беларуси.

За текст голосовали 637 депутатов, против были только 13.

Депутаты устроили овацию президенту Украины Владимиру Зеленскому, который выступил по видеосвязи. Зеленский в своем выступлении заявил, что украинцы ценой тысяч жертв в борьбе против российской агрессии смогли убедить страны ЕС объединиться для поддержки Украины. По словам президента, Украина делает европейский выбор и хочет вступить в Евросоюз, чтобы стать одной из равноправных европейских наций.

Как правило, переговоры о вступлении в ЕС длятся долгие годы, иногда более 10 лет. Ряд стран поддержали ускоренное вступление Украины в ЕС, однако европейские лидеры осторожны в оценках относительно возможных сроков.