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От коронавируса в Грузии скончались еще 32 пациента
В Грузии за минувшие сутки выявили 3840 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в операционном штабе по борьбе с COVID-19.
Данные получены на основании проведения более 37,2 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 19,13%, за две недели – 24,39%, за семь дней – 19,67%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру среды увеличилось до 1 616 159, пишет агентство «Новости-Грузия».
Более 45% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1743. В Имерети выявили 446 случаев заражения, в Кахети – 390, в Самегрело и Земо-Сванети – 296, в Шида-Картли – 256, в Квемо-Картли – 192, в Аджарии – 167, в Гурии – 153, в Мцхета-Мтианети – 94, в Самцхе-Джавахети – 63, в Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети – 40.
От ковида умерли еще 32 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 231.
Выздоровели 4632 человека, их общее число выросло до 1 517 856.
На данный момент в Грузии 82 046 активных случаев коронавируса. Из них 3 424 (более 4% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. Состояние 722 пациентов тяжелое, 247 подключены к аппаратам ИВЛ. 78 622 человека лечатся на дому.
Другие новости дня
«Агентство»: в правительстве не были готовы к жёстким санкциям – не знали о том, что будет полномасштабное вторжение
Финансово-экономический блок российского правительства и руководство многих крупных госкомпаний не были готовы к введенным против страны санкциям в связи с вооружённым вторжением в Украину. В правительстве готовились к ограниченным санкциям на случай признания независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР", но не к крупномасштабной войне. Это утверждает издание "Агентство" со ссылкой на источники в правительстве.
Из слов одного из высокопоставленных чиновников следует, что он "не знал" о том, что это будет полномасштабное вторжение. Часть его коллег новость о вторжении, начавшемся 24 февраля, повергла "в шок". Часть комментаторов, слова которых приводит "Агентство", ограничилась для описания нынешней ситуации ненормативной лексикой.
Всё последнее время российским чиновникам самой страшной мерой казалось отключение от SWIFT, сказал собеседник "Агентства" в руководстве одной из госкомпаний. К такому сценарию в правительстве готовились, проводя стресс-тесты, о чём сообщало, в частности, издание The Bell. Однако страны Запада пошли на более жёсткие санкции, среди которых фактически заморозка валютных активов Центробанка. Также с российского рынка начали уходить западные компании. Эффект таких санкций никто не просчитывал - говорят источники издания.
Утверждается также, что в марте 2014 года, во времена так называемой русской весны, когда был аннексирован Крым, правительство просчитывало риски присоединения Донецкой, Луганской и Харьковской областей Украины к России, и тогда на этот шаг не пошли в том числе потому, что российская экономика, согласно расчётам, не была к этому готова, - говорит один из собеседников "Агентства", бывший высокопоставленный чиновник. Несмотря на состояние стресса, чиновники Кремля и правительства пока не думают об увольнении, считая, что это будет расценено как предательство.
Журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на свои источники в Кремле, правительстве и Госдуме также пишет, что практически никто за пределами самого узкого круга приближённых Путина не знал о решении начать вторжение в Украину. Даже на заседании Совбеза 21 февраля, на котором обсуждался вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР", Путин "практически никому из участников" не сказал о том, что будет дальше. Один из собеседников Рустамовой, "хороший знакомый Путина", считает, что российский президент искренне убеждён, что Запад разрушил "правила игры" с Россией. "Это паранойя, дошедшая до абсурда", – говорит он. "И Путин сейчас всерьез верит тому, что (министр обороны Сергей) Шойгу с (начальником Генштаба Валерием) Герасимовым ему говорят про то, что они быстро возьмут Киев".
После российского вторжения в Украину и западных санкций в ответ на него российские власти приняли ряд мер прежде всего для поддержания курса рубля, в том числе обязали экспортёров продавать на бирже 80 процентов валютной выручки, запретили резидентам переводить валюту на счета в зарубежных банках, запретили выплату дивидендов за рубеж, Центробанк поднял ставку до 20 процентов. Российские власти утверждают, что готовятся и другие меры в ответ на санкции. Наиболее заметным эффектом санкций пока стало падение курса рубля - доллар стоит более 100 рублей, евро более 120 рублей.
Навальный призвал россиян протестовать против войны с Украиной
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный призвал граждан выходить на акции протеста против войны с Украиной. Обращение от его имени появилось в его социальных сетях 2 марта. "Если - для прекращения войны - мы должны забить собой тюрьмы и автозаки, мы забьем собой тюрьмы и автозаки", — сказано там. Сам он уже отбывает срок в колонии.
"Я не могу, не желаю и не буду молчать, глядя, как псевдоисторический бред о событиях 100-летней давности стал поводом для того, чтобы русские убивали украинцев, а те, защищаясь, убивали русских", — сказано в тексте. Навальный призвал к регулярным акциям протеста, которые, по его мнению, должны проходить не только в России, но и везде, где живут граждане страны.
Новость дополняется
Абхазская оппозиция предлагает провести митинг в поддержку России
Абхазское народное движение предлагает президенту самопровозглашенной республики Абхазия Аслану Бжания провести «общенациональный митинг в поддержку России». Об этом говорится в обращении оппозиционного объединения.
«Сейчас, когда ситуация в мире накаляется с каждым днём, когда наш союзник Российская Федерация вынуждена проводить антинационалистическую операцию на территории Украины, в условиях, когда Грузия всё ещё не отказалась от своей реваншистской политики и воспользуется первой же возможностью, чтобы напасть на нас, мы, народ Абхазии, должны показать миру единство и решимость.
В этих условиях недопустимы двузначные внешнеполитические посылы, молчание и неопределённость. Во имя справедливости, во имя памяти наших предков, которые отдавали жизни в борьбе с фашизмом, во имя будущего Абхазии, мы должны выразить однозначную поддержку действиям России», – сказано в обращении.
Абхазское народное движение также призывает Бжания организовать встречу руководителей политических и общественных сил и приступить к реализации мер гражданской обороны.
Как сообщалось ранее, митинг в поддержку президента России Владимира Путина сегодня пройдёт в Цхинвали.
Нанесён удар по центру Харькова, горит здание университета
В Харькове, по поступающим сообщениям, российскому удару подверглось областное управление полиции и здание Службы безопасности Украины. На видео, опубликованном в социальных сетях, можно увидеть, что горит соседнее здание экономического факультета харьковского университета.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что за последние сутки в городе погиб 21 человек. По его утверждениям, все атаки российских войск на город были отбиты. Ночью российская авиакция бомбила танковое училище в Харькове и аэродром в Чугуеве. Накануне был нанесён удар по зданию областной администрации на центральной площади города. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это "актом террора".
Российские военные бои под Харьковом не комментируют.
Российское министерство обороны заявило о захвате Херсона
Российское министерство обороны заявило о захвате войсками Херсона. 300-тысячный областной центр на юге Украины стал самым крупным городом с начала войны, о занятии которого заявили в Москве. Украинская сторона потерю города не подтверждала, мэр города написал в фейсбуке "мы всё ещё Украина".
Бои в Херсонской области Украины начались ещё 24 февраля, на следующий день российским военным удалось занять стратегически важный Антонов мост, соединяющий город с левобережной частью страны. 1 марта мэр города Игорь Колыхаев заявил, что административный центр заблокирован, однако находится под контролем украинских властей.
Вечером 1 марта в интервью Украинской службе Радио Свобода Колыхаев рассказал о многочисленных разрушениях в городе и жертвах среди военных и мирных жителей. "Делаем всё, насколько это возможно, чтобы город существовал", — отметил он. Утром 2 марта он попросил в фейсбуке от жителей не выходить на улицу и не провоцировать стрельбу.
- В Херсоне расположено представительство президента Украины в Крыму, которое после аннексии полуострова Россией фактически исполняет обязанности исполнительной власти в украинском регионе.
- В 7 утра по московскому времени 2 марта Генштаб Украины заявил об отсутствии значительных успехов в продвижении российских войск. Чуть позже пророссийские сепаратисты в Донецкой области заявили, что им удалось совместно с российскими войсками блокировать Мариуполь — крупный порт на юге региона. Эта информация не получала независимого подтверждения.
Хакеры сообщили о взломе системы управления спутниками Роскосмоса. Рогозин отрицает
Связанная с Anonymous группа хакеров NB65 вмешалась в систему управления спутниками Роскосмоса. Об этом Anonymous сообщили в соцсетях.
«Хакерская группа NB65, аффилированная с Anonymous, закрыла Центр управления Роскосмоса», – говорится в сообщении.
Также было указано, что Россия потеряла контроль над собственными спутниками-шпионами, пишет УНИАН.
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация не теряла контроль над своими спутниками.
«Информация этих мошенников и мелких аферистов является неправдой. Все наши космические центры управления работают в штатном режиме», – написал Рогозин на своей странице в Twitter.
Он также добавил, что система безопасности «Роскосмоса» автоматически отбила атаки хакеров на российские центр управления полетами и космическую группировку.
Президент Грузии дистанцировалась от заявлений премьера по санкциям против РФ
Президент Грузии Саломе Зурабишвили дистанцировалась от заявлений премьера Ираклия Гарибашвили о неприсоединении к санкциям против России.
«В первую очередь, я не знаю, почему он сделал это заявление… Скажу честно – я бы не сделала такое заявление», – сказала Зурабишвили в интервью французскому государственному новостному телеканалу France 24.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», она напомнила, что ранее Грузия уже присоединилась к ряду санкций в отношении РФ и усомнилась в том, что ограничения, которые сейчас способен ввести Тбилиси, могут «реально повлиять» на ситуацию.
«Что важно и чего все ждут от Грузии, так это открытая солидарность. В рамках визита [во Францию] именно ее я выражаю в адрес президента Зеленского. Население Грузии также выражает ее очень ясно», – сказала Зурабишвили.
На прошлой неделе Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не будет присоединяться к санкциям Запада, введенным против России из-за ситуации вокруг Украины. При этом финансовый сектор Грузии был вынужден ввести новые ограничения в отношении подсанкционных банков.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский объявил об отзыве посла из Грузии для консультаций. Позиция правительства Грузии по санкциям была названа одной из причин этого решения.
Байден: США закрывают воздушное пространство для России
Президент США Джо Байден выступил перед членами американского Конгресса с ежегодным посланием "О положении в стране" (State of the Union) – его первым в роли президента. Значительная часть его речи была посвящена российской агрессии против Украины.
Настоящее Время вело прямую трансляцию выступления Байдена:
Основные тезисы выступления Байдена:
- О вторжении России в Украину: "Путин просчитался. Он встретил сопротивление украинского народа. Мужество украинцев, решимость президента Зеленского восхищают мир"
- США закроют небо для российских авиакомпаний. Об этом официально будет объявлено позже 2 марта
- При Министерстве юстиции США будет работать специальная группа, ее целью станет "расследование преступлений российских олигархов"
- США и союзники выделят Украине больше 1 миллиарда долларов помощи, включая военную, экономическую и гуманитарную
- США продолжат помогать Украине, однако участвовать в военных действиях не будут
Многие американские сенаторы и конгрессмены из обеих партий пришли слушать речь Байдена с украинскими флажками или желто-голубыми аксессуарами. Посол Украины в США Оксана Макарова сидела рядом с первой леди США Джилл Байден, члены Конгресса приветствовали ее овацией.
Байден начал свою речь с внешней политики. "Путин просчитался. Он встретил сопротивление украинского народа. Мужество украинцев, решимость президента Зеленского восхищают мир", – сказал президент США.
Байден перечислил санкции, введенные США и их союзниками в отношении России, особо отметив закрытие доступа к высоким технологиям, которое должно привести к ослаблению российской армии. Президент США также анонсировал создание – совместно с европейскими союзниками – специальной группы для расследования преступлений российских олигархов и отслеживания происхождения их богатства. Наконец, Байден объявил, что США закрывают свое воздушное пространство для самолетов из России. Ранее это уже сделали Великобритания, Евросоюз, еще несколько европейских стран и Канада.
США, по словам Байдена, продолжат помогать Украине, однако участвовать в военных действиях не будут. "Война Путина в Украине сделает Россию слабее, а остальной мир – сильнее. Мы видим объединенную Европу и объединенный Запад. Это испытание, это займет время. Но Путину никогда не сломить решимость свободного мира", – закончил Байден украинскую тему.
Далее он перешел к экономическим вопросам (рост цен на топливо, поддержка американских производителей, реформа налоговой системы), мерам по борьбе с COVID-19 и преодолению последствий пандемии и прочему.
"О положении в стране" – ежегодное обращение президентов США к обеим палатам Конгресса, на котором также присутствуют члены президентской администрации, дипломаты и почетные гости.
Абхазскому президенту предложили создать штаб для мониторинга действий Грузии
Общественный союз ветеранов и граждан «АИААИРА» обратился к президенту самопровозглашенной республики Абхазия Аслану Бжания. В обращении речь идёт о необходимости перенести парламентские выборы и создать штаб для мониторинга действий Грузии.
В обращении говорится, что «все страны Евросоюза ополчились против России – создали экономическую и информационную блокаду».
«Нам не стоит забывать про наших так называемых соседей, которые просто спят и видят, как вернуть Абхазию. В связи с напряженной обстановкой, в поддержку Российской Федерации и неурегулированностью отношений с Грузией считаем необходимым:
- Перенести – выборы депутатов Народного Собрания – Парламента до окончания операции на Донбассе. 75% наших граждан являются гражданами России и проводить выборы, когда у соседа в доме льется кровь и погибают наши соотечественники – кощунство.
- Создать Штаб из представителей всех силовых структур для мониторинга и быстрого реагирования, активности подразделений в Грузии.
- Все силовые структуры перевести на казарменное положение.
- МЧС – провести работу среди населения по Гражданской Обороне.
- Провести работу с командирами резервных подразделений Минобороны.
Вы, как президент, являетесь гарантом нашей безопасности и на ваши плечи ложится вся ответственность за судьбу нашего государства. Отвечать вам перед Народом», – сказано в обращении.
Как сообщалось ранее, абхазские вооруженные силы приведены в боевую готовность. 26 февраля абхазский лидер Аслан Бжания подписал указы о признании донбасских сепаратистских республик – «ДНР» и «ЛНР».
Apple приостановил продажу товаров в России
Компания Apple приостановила продажу всех своих продуктов в России в ответ на вторжение российских военных на территорию Украины. Об этом говорится в сообщении компании, часть которого опубликовал журналист ABC News в твиттере.
Apple также ограничила в России работу сервиса мобильных платежей Apple Pay и заблокировала в App Store за пределами России приложения Sputnik и RT.
Сайты «Дождя» и «Эха Москвы» блокируют в России, «Эхо» отключено от эфира
Российская Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к сайтам телеканала "Дождь*" и радиостанции "Эхо Москвы". В ведомстве заявили, что редакции публикуют ложные сведения о действиях российской армии в Украине.
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры уже заблокировал сайты "Дождя" и "Эха Москвы". По данным сайта GlobalCheck, почти все операторы уже заблокировали сайты телеканала и радиостанции. "Эхо Москвы" отключено от эфира – это подтвердил его главный редактор Алексей Венедиктов.
"Эхо Москвы" продолжает вещание в интернете, в частности в ютьюбе.
Материалы "Эха" и "Дождя" о войне ведомство назвало "экстремистскими". Также утверждается, что распространялись "заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих" и призывы к "массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности".
Ранее Роскомнадзор запретил российским СМИ называть боевые действия "войной". Официально это называется "специальной операцией на Украине".
От журналистов также потребовали сообщать о конфликте только информацию, распространяемую официальными российскими источниками. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко назвал это 24 февраля "военной цензурой".
Алексей Венедиктов выразил несогласие с решением властей, назвал его цензурой и написал, что радиостанция обжалует его в суде. "Претензии не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России" - написал Венедиктов.
"Новая газета", которая также получила предписания властей, решила им подчиниться и продолжить работать в условиях "военной цензуры". Об этом заявила редакция издания.
Ранее из-за отказа удалять информацию о боевых действиях были заблокированы сайты двух проектов медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода – телеканала "Настоящее Время" и Крым.Реалии. Как соообщили в Роскомнадзоре, СМИ размещали "недостоверную общественно значимую информацию о российских военных, якобы убитых и взятых в плен на территории Украины". Редакции отказались удалять публикации, посчитав действия властей давлением на свободу слова и проявлением цензуры.
* Телеканал "Дождь" признан в России так называемым СМИ – иностранным агентом.
Путин запретил вывозить из России больше 10 тысяч долларов
Президент России Владимир Путин запретил вывозить из страны наличную валюту в размере более 10 тысяч долларов. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Запрет начнет действовать со 2 марта. Ранее для вывоза более 10 тысяч долларов наличными требовалось лишь пройти процедуру декларирования.
Кроме того, указ запрещает нерезидентам России из «недружественных стран» и подконтрольным им структурам проводить сделки с ценными бумагами и недвижимостью, получать рублевые кредиты без одобрения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.
В тексте указа говорится, что Путин решил ввести временные меры «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
Европарламент выступил за то, чтобы Украина стала кандидатом в члены ЕС
Европарламент во вторник подавляющим большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. При этом говорится, что должны быть соблюдены необходимые процедуры.
С заявлением о принятии в ЕС по ускоренной процедуре накануне обратились власти Украины.
В резолюции также осуждается российское вооруженное вторжение в Украину и роль белорусского руководителя Александра Лукашенко в агрессии, содержится призыв оказать Украине гуманитарную помощь и позаботиться о беженцах.
В резолюции содержится призыв ограничить экспорт из России нефти и газа, запретить новые инвестиции ЕС в России и наоборот, а также полностью отключить Россию от системы SWIFT. Поддержаны и санкции против «высокопоставленных коррупционеров» в России и Беларуси.
За текст голосовали 637 депутатов, против были только 13.
Депутаты устроили овацию президенту Украины Владимиру Зеленскому, который выступил по видеосвязи. Зеленский в своем выступлении заявил, что украинцы ценой тысяч жертв в борьбе против российской агрессии смогли убедить страны ЕС объединиться для поддержки Украины. По словам президента, Украина делает европейский выбор и хочет вступить в Евросоюз, чтобы стать одной из равноправных европейских наций.
Как правило, переговоры о вступлении в ЕС длятся долгие годы, иногда более 10 лет. Ряд стран поддержали ускоренное вступление Украины в ЕС, однако европейские лидеры осторожны в оценках относительно возможных сроков.
Зеленский призвал Россию прекратить бомбардировку до переговоров о прекращении огня
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна прекратить бомбардировку украинских городов до того, как начнутся переговоры о прекращении огня. Он сделал это заявление в интервью CNN и Reuters, которое прошло в бункера в Киеве, откуда Зеленский руководит вооруженными силами страны.
По словам президента Украины, в переговорах не будет достигнуто значительного прогресса, пока российские военные наносят удары по украинским городам. Первый раунд переговоров между странами прошел 28 февраля.
«Необходимо хотя бы прекратить бомбить людей, просто прекратить бомбить, а потом садиться за стол переговоров», – заявил Зеленский.
Он также призвал НАТО ввести бесполетную зону над территорией Украины, чтобы остановить российские военно-воздушные силы. По его словам, это будет превентивной мерой, которая не предполагает втягивание НАТО в конфликт.
Как утверждается, во время этого интервью стало известно о том, что российские войска нанесли два ракетных удара по телебашне в Киеве. В результате была разрушена аппаратная вещателя. По данным городских властей, погибли не менее 5 человек.
Вечером 1 марта президент США Джо Байден обсудил с Владимиром Зеленским помощь в организации безопасности и гуманитарную помощь. Байден отметил, что введенные против России санкции уже оказывают разрушительное воздействие.
Шарль Мишель: Связь Грузии с ЕС будет четкой и ощутимой
В рамках визита в Брюссель президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, сообщает SOVA. По словам Зурабишвили, новые реалии открывают перед Грузией новые перспективы, к которым страна должна быть готова.
«Сегодня в центре внимания украинское правительство. Мы выражаем солидарность перед лицом российской агрессии. Положение Грузии не забыто. Мы здесь. Для Евросоюза важно, чтобы наш путь в Европу продолжился. Чтобы мы приняли меры и реформы, которые необходимы для развития страны. Новые реалии предоставили нам и другим ассоциированным странам новые перспективы. Важно, чтобы все мы были готовы к этому», - сказала Саломе Зурабишвили.
Президент Европейского совета Шарль Мишель, в свою очередь, пояснил, что в критической ситуации важно поддерживать тесные отношения с друзьями и партнерами и быть приверженным международному порядку.
«У нас была важная встреча с президентом Грузии. Перед нами стоят важные задачи. У нас очень четкая, сильная и единая позиция, и мы убеждены в важности сотрудничества с друзьями и партнерами. Вы знаете мои личные отношения с Грузией. Я изо всех сил старался сделать максимум для достижения стабильности, экономических и демократических реформ В критических ситуациях важно сохранять единство. Подать четкий сигнал, что мы поддерживаем международный порядок, закон, ценности ЕС. Это важные принципы, по которым мы можем оценить достигнутый прогресс. Связь между Грузией и нами будет четкой и ощутимой для народа Грузии», - сказал президент Европейского совета Шарль Мишель.
Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать сайты телеканала «Дождь» и «Эха Москвы»
Российская Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к сайтам телеканала «Дождь» (Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-«иностранным агентом» - прим. РС) и радиостанции «Эхо Москвы». В ведомстве заявили, что редакции публикуют ложные сведения о действиях российской армии в войне с Украиной.
Материалы о войне ведомство назвало «экстремистскими». Ранее Роскомнадзор запретил российским СМИ называть боевые действия «войной». Официально это называется «специальной операцией на Украине».
От журналистов также потребовали сообщать о конфликте только информацию, распространяемую официальными российскими источниками. Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко назвал это 24 февраля «военной цензурой».
Оппозиция проводит масштабную протестную акцию в Тбилиси
На фоне широкомасштабных боевых действий в Украине грузинская оппозиция предъявила властям страны ряд политических требований, главное из которых – отставка премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
Условия были озвучены на протестной акции в центре Тбилиси, к которой присоединились сотни человек, считающих неприемлемой позицию Тбилиси по украинскому кризису, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Во-первых, должен уйти Ираклий Гарибашвили… Во-вторых, мы должны перейти к конкретным и действенным шагам, чтобы помочь Украине. Третьенаше требование, чтобы сразу после их ухода Грузия подала заявку на членство в Евросоюзе», - заявила на митинге лидер партии «Дроа» Элене Хоштария.
Она подчеркнула, что эти требования были согласованы «всеми общественными группами и всеми партиями», и они вместе будут добиваться их выполнения.
После обращения Хоштария участники митинга начали скандировать «Уходи» в адрес премьера Гарибашвили.
В настоящее время акция продолжается. Движение на проспекте Руставели парализовано.
- Акции в поддержку Украины продолжаются в Тбилиси и других городах Грузии с 24 февраля, однако до сих пор они никогда не были политическими. Сегодняшний митинг стал первым, когда сцену заняли лидеры оппозиции.
В Киеве прогремели взрывы в районе столичной телебашни
В Киеве в районе телебашни прогремели взрывы. Удар был нанесен по аппаратной вещателя, в это время там находились люди сообщает агентство УНИАН.
Корреспонденты агентства передают, что телебашня не пострадала. Издание Kyiv Independent утверждает, что украинские телеканалы прекратили работу после удара. Вскоре власти планируют запустить резервное вещание.
В районе телебашни находится урочище Бабий Яр, где в период оккупации Украины немецкими войсками производили массовые расстрелы гражданского населения, в основном еврейского, цыганского происхождения, а также советских военнопленных.
Ранее во вторник Минобороны России предупредило о планах нанести удар по ряду военных объектов СБУ в Киеве, откуда якобы идут информационные атаки на Россию. Ведомство призвало граждан Украины, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.
В парламенте Грузии подготовили проект резолюции о вступлении в Евросоюз
Председатель комитета по европейской интеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили представила проект резолюции о вступлении страны в Евросоюз, пишет агентство «Новости-Грузия».
Документ состоит из 13 пунктов. В нем содержится призыв к государствам-членам и институтам ЕС предпринять все необходимые шаги для ускорения вступления Грузии в объединение в соответствии со Статьей 49 Договора о Европейском союзе. Одновременно исполнительную власть Грузии авторы резолюции призывают активизировать усилия, в том числе, для реализации Соглашения об ассоциации, чтобы должным образом подготовить страну к членству в ЕС.
Сегодня на заседании парламентского бюро начались процедуры инициации проекта.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для приема страны в Евросоюз по ускоренной процедуре. За скорейшее вступление Украины в ЕС высказались главы Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии.
На Западе прозвучали мнения и о том, что Украина должна быть как можно скорее принята в ЕС вместе с Грузией. Такую позицию, в частности, озвучил президент Румынии Клаус Йоханнис.
Грузия, Украина и Молдова стремятся стать полноправными членами Евросоюза. Три постсоветских страны подписали соглашения об ассоциации с ЕС, пользуются зонами свободной торговли и безвизовым режимом. В мае 2021 года они объявили о создании формата «ассоциированного трио», который подразумевает более тесную координацию Тбилиси, Киева и Кишинева, направленную на усиленное сотрудничество с ЕС. В правительстве Грузии неоднократно заявляли, что планируют подать заявку на полноправное членство в ЕС в 2024 году.
В посольстве Украины объяснили причины отзыва посла из Тбилиси
Решение об отзыве посла Украины в Грузии для консультаций имеет две ключевых причины. Об этом заявил временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов на пресс-конференции в Тбилиси.
«У решения было две ключевые причины. Первая – безнравственная позиция правительства Грузии, связанная с санкциями, которые возлагаются на Россию из-за развязанной войны в Украине, а второе – непринятие решения, которое связано с отправкой добровольцев в Украину для помощи нашей армии. Есть еще много вопросов, которые должны быть рассмотрены во время консультаций», - сказал Касьянов.
При этом он поблагодарил грузинскую сторону за гуманитарную помощь и выразил надежду на то, что она продолжится.
Как сообщает агентство «Новости-Грузия», президент Украины Владимир Зеленский сегодня объявил об отзыве посла из Грузии. Причиной он назвал «препятствия добровольцам», которые желают помочь Украине, и позицию грузинского правительства по отношению к санкциям против России.
В понедельник стало известно, что до 60 человек, желавших отправиться в Украину в качестве добровольцев, не смогли покинуть Грузию. По их словам, власти страны не разрешили прилететь в Грузию частному авиалайнеру, который должен был выполнить рейс из Тбилисского международного аэропорта.
Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал своего грузинского коллегу Ираклия Гарибашвили разрешить добровольцам вылететь в Украину. Он обратился к нему в Twitter на грузинском, английском, украинском и русском языках. Ответа главы правительства Грузии не последовало.
Незадолго до этого Гарибашвили исключил, что Грузия присоединится к санкциям Запада, введенным против России из-за ситуации вокруг Украины. Премьер подчеркнул, что считает их «неэффективным средством», приравняв возможные ограничительные меры против Москвы санкциям в отношении грузинского народа.
«Новая газета» продолжит работать в условиях военной цензуры
«Новая газета» продолжит работать в условиях военной цензуры, выполняя требования властей. Об этом заявила редакция издания.
Решение принято на основании опроса 4460 подписчиков. Им предложили ответить на вопросы о продолжении работы или приостановке публикаций до окончания войны с Украиной. Почти 94 процента ответивших выступили за выход газеты в текущих условиях.
Сегодня же главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что снял расшифровку эфира с членом Совета по правам человека Николаем Сванидзе в программе «Особое мнение» от 25 февраля.
Венедиктов сослался на представление Роскомнадзора, в котором говорится, что в эфире якобы прозвучала заведомо ложная общественно значимая информация о действиях России на территории Украины. Кроме того, в документе, по словам Венедиктова, указано, что сказанное Сванидзе «формирует у людей панические настроения».
На фоне российского вооруженного вторжения в соседнюю страну Генпрокуратура и Роскомнадзор потребовали от «Новой газеты» и других независимых СМИ удалять материалы, в которых боевые действия на территории Украины названы войной, агрессией или вторжением. В противном случае изданиям грозят штрафы и ликвидация. Российские власти называют действия российской армии на территории Украины «специальной операцией».
Из-за отказа удалять информацию о боевых действиях были заблокированы сайты двух проектов медиакорпорации - телеканала Настоящее Время и Крым.Реалии. Как сообщили в Роскомнадзоре, СМИ размещали «недостоверную общественно значимую информацию о российских военных, якобы убитых и взятых в плен на территории Украины». Редакции отказались удалять публикации, посчитав действия властей давлением на свободу слова.
C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов, включая Киев. 26 февраля Роскомнадзор потребовал от ряда СМИ удалить материалы, в которых происходящее называлось войной. Власти России также потребовали от СМИ использовать в освещении вторжения только «официальную российскую информацию».
Представители духовенства РПЦ призвали стороны остановить войну в Украине
Представители духовенства Русской православной церкви призвали остановить войну в Украине, обратившись «ко всем, от кого это зависит». В открытом письме священники и дьяконы заявили, что «братоубийственная война» приведет в пропасть отношения русских и украинцев и о своей скорби об испытании, которому «незаслуженно подвергнуты наши братья и сестры в Украине».
Обращение распространяется в сети 1 марта. На момент публикации новости его подписали 83 человека. В нем подчеркивается, что подписавшие обращаются «от своего имени», то есть, не от лица церкви – это священникам запрещает каноническое право. В тексте авторы выражают желание, чтобы «все воины – и российские, и украинские» вернулись в свои дома. «Мы уважаем богоданную свободу человека и считаем, что народ Украины должен делать свой выбор самостоятельно, не под прицелом автоматов, без давления с Запада или Востока», – говорится в обращении.
Текст появился на фоне растущей внутрицерковной критики предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева). Его обвиняют в том, что он не высказал достаточно четкой антивоенной позиции после начала войны в Украине. На момент публикации новости на главной странице сайта Московского патриархата не было ни одного упоминания о войне.
На этом фоне на сайте Сумской епархии, находящейся в самом сердце исторической РПЦ, появилось заявление священников о том, что они останавливают поминовение патриарха в ходе церковных служб. На церковном языке это фактически означает, что священники не признают его частью церкви. «Мы с особой скорбью вынуждены признать, что в эти страшные дни Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл никак не осудил агрессивные действия российской власти», – говорится в их обращении.
Они подчеркнули, что продолжают считать себя частью входящей в РПЦ Украинской православной церкви Московского патриархата, и выразили поддержку ее предстоятелю митрополиту Онуфрию (Березовскому), осудившему агрессию.
Грузинская валюта продолжает обесцениваться по отношению к доллару и евро
Национальная валюта Грузии – лари, продолжает обесцениваться по отношению к доллару и евро.
По итогам сегодняшних торгов Национальный банк Грузии (НБГ) установил обменный курс лари по отношению к доллару США в размере 3,2244 GEL/$1. По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 1,9 тетри.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», 1 евро теперь стоит 3,6039 лари – грузинская валюта обесценилась еще на 1,8 тетри.
Курс в коммерческих банках и валютных обменниках намного выше. В системах «TBC bank» и «Банк Грузии» 1 доллар США можно купить за 3,28 и 3,255 лари соответственно.
За последнюю неделю лари обесценился на 22 тетри по отношению к доллару и на 20 тетри по отношению к евро.
Исторический минимум для лари был установлен в апреле 2020 года. Тогда обменный курс грузинской валюты составил 3,4464 лари за доллар.
Минобороны России анонсировало удары по объектам СБУ в Киеве
Минобороны России предупредило о планах нанести удар по ряду военных объектов в Киеве, откуда якобы идут информационные атаки на Россию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление ведомства.
Российские военные планируют нанести удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го центра информационно-психологических операций "с целью пресечения информационных атак". Под информационными атаками ведомство подразумевает звонки о минировании различных объектов социальной инфраструктуры и звонки гражданам России с угрозами.
"Информационные атаки на Россию проводятся 72-м главным центром информационно-психологических операций вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве", – передает "Интерфакс" сообщение Минобороны России.
Ведомство призвало граждан Украины, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома.
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