Рубль рухнул до исторического минимума. Доллар в Сухуме сегодня стоил больше ста рублей. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Сухума, с чем они связывают такое драматическое падение российской национальной валюты.

Зураб Аджинджал, банковский аналитик: На повышение курса валюты играют сразу несколько факторов, основные из них – это, конечно, начавшийся конфликт на Украине, продолжающиеся боевые действия. Второе – введение санкций против Центрального банка России и, собственно говоря, самой России. И третье – это игра спекулянтов на повышение курса валюты на свободном рынке. Правительство России, Минфин, Центральный банк предпринимают серьезные меры поддержки рубля, меры сдерживания роста курса валюты на валютном рынке, в первую очередь они направлены на защиту сбережения граждан.

Анжелика: Можно выделить несколько основных факторов, являющихся причинами снижения курса рубля по отношению к курсу валюты. Первое – это нестабильная ситуация на Украине, это из-за введения санкций в отношении Российской Федерации, в том числе, под санкции попали крупные российские банки, в частности, заморожены их зарубежные активы. Это отключение банков от системы SWIFT, что влечет за собой невозможность переводов денежных средств на зарубежные счета. Еще одним из факторов является то, что Евросоюз и США заблокировали активы Банка России.

Дмитрий: Мне кажется, что они связаны со специальной военной операцией России на Донбассе, и западные партнеры России решили таким образом ей отомстить и ввели все эти санкции, в том числе и финансовые. Других, я думаю, причин здесь нет и не может быть. Это все так отчетливо видно.

Аслан Аршба: Думаю, что это абсолютно естественная реакция экономики на политические события в мире. Все те политические авантюры, которые были предприняты в конце февраля, просто не могли не отразиться на экономике. То есть мы это видим не только на курсе валют, но и еще на резком снижении стоимости акций российских компаний, российских банков. И это абсолютно естественная реакция. К своим согражданам хочу обратиться и призвать их покупать гречку и прочие продукты выживания.

Анна: Конечно, сказалась ситуация, которая сейчас на Украине, западные санкции. Получается, что это задевает всех граждан, которые находятся в рублевой зоне. Я думаю, что это отразится на ценах. Уже сейчас поднялись цены на топливо. Я думаю, что во всех сферах будет подорожание. Мы, так как находимся в рублевой зоне здесь, в Абхазии, конечно, это все почувствуем на себе, думаю, что будет тяжело. Курс доллара резко подскочил, возможно, он еще будет расти, деньги будут обесцениваться. Возможно, какие-то нечистоплотные люди как-то эту ситуацию используют в своих целях. Наверное, то, о чем говорили и что раньше ругали, я имею в виду криптовалюты, есть смысл как-то использовать вот эту платежную систему, цифровые деньги в этой ситуации. Жаль, что раньше, когда была такая возможность и Абхазия выдвигала такие идеи, пыталась продвинуть, ничего не получилось.

Нар Зантария: Я считаю, что снижение курса рубля связано с политикой США, которая состоит в том, что они пытаются подорвать репутацию России в мире, вести информационную войну и вводят санкции. Но я считаю, что вот эти все попытки снижения курса рубля носят скорее информационный и спекулятивный характер и не имеют под собой каких-то реальных оснований. Поэтому, я считаю, что в долгосрочной перспективе рубль начнет возвращаться на свои позиции и будет укрепляться. И эти санкции будут нести негативное последствие для тех, кто за этим стоит.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия