Неужели все это правда?

Не думал, не гадал и никак не ожидал я такого вот развития сюжета. Я сейчас, естественно, говорю про вторжение России на территорию сопредельного государства.

«В Харькове российские самолеты бомбили городскую больницу».

Господа хорошие, вдумайтесь в суть этой фразы и скажите мне, что я не сошел с ума и все это происходит в действительности.

До самой последней минуты я думал, что Путин не подпишется на подобную, мягко говоря, авантюру. Но он подписался. Когда 24 февраля, утречком раненько я включил телик и вдруг услышал, что российские войска начинают «специальную военную операцию» по «зачистке Украины от пронацистски настроенных людей и лишению ее военного потенциала», я, клянусь мамой, не поверил своим ушам. Даже на какое-то мгновение у меня мелькнула мысль, что я попал в параллельную реальность. Я сидел, хлопал глазами и даже пару раз ущипнул себя за… за глаза. Но, к сожалению, реальность была все та же: 24 февраля, в четыре часа утра мир окончательно изменился.

Думаю, как только российские войска пересекли украинскую границу, они проиграли. Украина же, несмотря на окончательный результат, выиграла. Уже выиграла эту войну. Из этой войны Украина выйдет мученицей, святой, и, думаю, весь мир будет помогать ей восстанавливаться, все силы бросят на то, чтобы красавица Украина быстро смогла залечить раны и налиться силами. Душевными, физическими, материальными силами.

Я постараюсь с особой осторожностью говорить об этом катаклизме, так как рано пока что-то подытоживать и делать выводы – выводы о том, как в дальнейшем не допустить такой произвол и что стало причиной, предысторией, побудительным мотивом.

Я со своей небольшой колокольни пытаюсь понять Путина, взглянуть, так сказать, ему в глаза. Хотя, как я это сделаю, он же близко не подпускает не то что чужих (а я ему очень чужой), но даже близкие ему люди, судя по фоткам, сидят на таком дальнем от него расстоянии, что почему-то вспоминается фраза великого Гоголя «редкая птица долетит до середины Днепра». Почему вспоминается эта фраза, не знаю. А путинский стол переговоров, судя по все тем же фоткам, с каждым разом становится все длиннее и длиннее, и скоро, наверное, Путин будет смотреть на своих собеседников через бинокль с цейссовской оптикой. А разговаривать с помощью сигнальных флажков.

Я пытаюсь острить, хотя в моих т.н. остротах есть толика истины. Это ж как надо жить, чтобы боятся всех, даже самых любимых и преданных женщин. И мужчин.

Сижу я за письменным столом, хочу выдавить из себя ободряющий и оптимистичный глас, но, по-моему, не очень получается. О каком оптимизме можно говорить, когда гибнут люди…

По волнам своей памяти я вспоминаю путинский президентский путь и пытаюсь понять, когда же у него щелкнуло в голове и он стал тем, кем стал. А может, и ничего не щелкало, он всегда был таким, просто с годами все усугублялось. Кто-то из великих говорил, что человек не меняется, он всегда одинаковый, и только жизненные обстоятельства дают развиться тому или иному качеству, которое заложено у него с рождения.

После того, как 31 декабря 1999 года Борис Ельцин снял с себя полномочия («Я устал, я ухожу») и назначил своим преемником совершенно недавно выскочившего на большую политическую орбиту сравнительно молодого Путина (ему было тогда 48 лет), я подумал, что, может быть, наконец-то России повезет? Человек он казался адекватным – не пьет, не курит, любит спорт. Смущало его чекистское прошлое, но, думалось, человек сможет справиться с ним, превратиться, так сказать, из Савла в Павла. К сожалению, этого не произошло. Но тогда, в то далекое начало нулевых, наверное, у всех нас появилась какая-то надежда. И хотя в конце 2001 года «дело НТВ» должно было прозвучать тревожным звоночком для многих, и для меня в том числе, звоночек не зазвонил.

Помню, в 2003 году я смотрел в прямой, по-моему, трансляции великое событие для всех битломанов – концерт Пола Маккартни на Красной площади. Это был первый приезд знаменитого Битла на территорию постсоветского пространства, и ажиотаж был умопомрачительный. Тогда президент Путин принял у себя в Кремле сэра Пола и его тогдашнюю супругу Хизер Миллс, они весело о чем-то болтали, потом даже прогулялись по внутрикремлевскому дворику. И думал я, что у России есть современный, адекватный начальник.

Потом был концерт Пола, Путин опоздал на него, пришел попозже, сел рядом с Макаревичем, и сэр Пол специально для него повторил «Back In the USSR». А в финале концерта Путин вместе со всей публикой встал, когда вся площадь пела «Хэйджудовский» припев. У всех были счастливые лица, все улыбались и во всю глотку орали знаменитое «Па рара парарара». Путин тоже улыбался, но петь не пел. Видимо, уже тогда на сердце у него сидела большая холодная лягушка. Уже тогда ему казалось, что демократия не должна быть столь демократичной и что надо начинать строить между собою и населением стену. Во избежание.

Ну, а потом… буквально через пару месяцев случился арест Ходорковского и затем пошло-поехало.

Сегодня Пол Маккартни дает концерты и размахивает со сцены флагом Украины. Интересно, 19 лет тому назад, когда он болтал с Путиным, он тоже, как и я, наивно верил, что в России начались позитивные сдвиги в сторону настоящей свободы?

Наверное, верил. В отличие от многих других, которые уже в ту пору поняли, кого они выбрали в президенты. Наивные мы с сэром Полом люди.

Кстати, Виктор Шендерович в 2002 году выпустил книжку «Здесь было НТВ и другие истории». Там он как раз пишет про путинские глаза. Будет возможность, почитайте книжку. Она небольшая.

Сегодня Виктор Шендерович уже признан на родине «иностранным агентом» и уехал из России. Если бы не уехал, то в лучшем случае его насильно выслали бы, а в худшем – посадили рядом с Навальным, чтобы чего не сотворил, чтобы не писал и ни о чем не думал.

P.S. А может быть, в том далеком 2003 году сэру Полу не надо было при появлении Путина на его концерте запевать «Back In the USSR»? Может быть, тогда и задумался ВВП, а не вернуть ли ему СССР назад?

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции