В Грузии подсанкционный ВТБ передал портфель юридических лиц «Либерти банку»

«Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Европа должна извлечь уроки из своих неудач, чтобы поставить Украину на путь членства», - говорится в статье Financial Times.

Согласно публикации, Саломе Зурабишвили заявила, что ЕС должен ускорить шаги, чтобы защитить Грузию от России, отметив, что Брюссель опоздал в отношениях с Украиной. Саломе Зурабишвили заявила, что вторжение России в Украину открыло перед ЕС возможность принять своих соседей, стремящихся стать его частью.

«Нам не нужно, чтобы у России появилось мнение, что существуют места, которые никто не защищает», - сказала Зурабишвили Financial Times.

По ее словам: «[ЕС] должен найти способ оправдать наши долгожданные ожидания и дать нам знак, что мы являемся частью этой семьи».

Автор статьи отмечает, что страны бывшего Советского Союза, Грузия, Молдова и Украина, входящие в инициативу ЕС «Восточное партнерство», имеющие Соглашения об ассоциировании с ЕС, заявили о своем желании вступить в ЕС.

В интервью изданию Саломе Зурабишвили заявила, что приветствует появление «сильной Европы» после путинского вторжения, когда ЕС ввел жесткие санкции против Москвы и согласился поставлять оружие Киеву, а Германия пообещала увеличить расходы на оборону. Зурабишвили отметила, что ЕС не смог проявить такую же твердость ни после войны 2008 года против Грузии, ни после аннексии Крыма в 2014 году.

«Отсутствие таких реакций, вероятно, сделало Путина таким, какой он есть», - сказала она.

Автор статьи отмечает, что во вторник Зурабишвили встретилась с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. После их разговора Мишель сказал, что ЕС «хорошо понимает, что конкретный прогресс очень важен для того, чтобы сделать видимые и прочные связи между Грузией и ЕС доступными для грузинского народа».

«Мы ждали столько же, сколько и Украина. Мы на одном пути, мы должны это учитывать и не забывать», - сказала Саломе Зурабишвили Financial Times.