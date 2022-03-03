Обзор югоосетинской прессы

С началом президентской кампании в Южной Осетии вновь актуализировался вопрос ценза оседлости для кандидатов на высший государственный пост. Газета «Республика» поднимает эту тему и напоминает историю принятия соответствующего закона. «В 2001 году в новую Конституцию страны было внесено положение о необходимости проживания на территории РЮО кандидатов в президенты: «Президентом Республики Южная Осетия может быть избран гражданин РЮО не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом, владеющий государственным языком и проживающий на территории РЮО не менее 10 лет». В 2011 году в закон внесли поправку, в которой говорилось, что «президентом РЮО может быть избран гражданин РЮО не моложе 35 лет, владеющий государственным языком и постоянно проживающий на территории РЮО на протяжении последних 10 лет». Следующие поправки были внесены в 2016 году. В соответствии с принятыми поправками, претендент в течение десяти последних лет не может находиться за пределами страны более 93 рабочих дней в совокупности в течение года», – рассказывает автор «Республики» и высказывается в пользу наличия такого закона, так как, считает он, отмена этих положений приведет к наплыву людей со стороны и количество кандидатов на выборные должности возрастет в разы. Но коррективы, считает он, внести все же стоит. В частности, речь идет о 10 последних годах. «Другое дело, что коррективы внести необходимо, поскольку в понятие «последние десять лет» теперь уже не входят годы противостояния. И получается, что сейчас баллотироваться может человек, приехавший в республику после войны августа 2008-го года. Что, на наш взгляд, неправильно», – считает «Республика».

СМИ Южной Осетии пишут о беженцах из Донецкой народной республики. ИА «Рес» рассказывает о детях, которые уже пошли в школу в Цхинвале. Всего за школьные парты сели 19 детей из Донбасса со 2-го по 10-й класс. «Канцтоварами и рюкзаками учащихся обеспечило Министерство образования и науки Южной Осетии. Также благотворители принесли одежду. Все необходимые учебники дети получат в школьной библиотеке», – сказала представитель Управления образования Анжела Зассеева. Кроме того, агентство рассказало, что почти все дети пошли на разные секции и кружки. Одна из них дома в Донецкой народной республике занималась художественной гимнастикой. «Я связалась с президентом Федерации художественной и эстетической гимнастики Земой Цховребовой, она сказала, что с радостью примет ребенка. Девочка уже успела потренироваться, и они с мамой были в полном восторге. Помимо этого, двое ребят из ДНР начали тренироваться в футбольной команде», – рассказала представитель Министерства образования и науки Эльза Джиоева.

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Блогер Алан Парастаев комментирует проведение митинга в поддержку Владимира Путина в Цхинвале. Митинг организовала партия «Единая Осетия». «При этом Единая Осетия обращается ко всем политическим партиям, общественным организациям и гражданам республики прийти на митинг и поддержать все принятые решения президента Российской Федерации Владимира Путина по Украине». Как будто кто-то этого не поддерживает, как будто нас надо уговаривать обращениями и проводить для этого митинги. Естественная реакция простого обывателя на такое рвение единоосов приобщиться к единороссам звучит примерно так: «Э-эээн, неужели все так плохо?!» Причем, это «плохо» относится как к руководству России в контексте действий в Украине, так и перспективе участия нашего президента в выборной гонке», – считает Парастаев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия