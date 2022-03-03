Обзор абхазской прессы

Агентство «RESPUBLICA» пишет, что в прямом эфире телеканала «Абаза ТВ» кандидаты в депутаты парламента Абхазии по 20-му округу (Аацынский) Руслан Ладария, Олег Отырба и Аляс Авидзба подтвердили факт выявления массовой прописки граждан в этом округе.

«У нас был неприятный диалог с главой администрации Гудаутского района. Он, кстати, сознался во всем, пригласил глав администраций трех сел, они особо не отрицали, пообещали, что всячески будут препятствовать, чтобы эти люди (прописанные в округе 20) не пришли и не проголосовали в этом округе», – рассказал кандидат в депутаты парламента Абхазии Олег Отырба.

По словам кандидатов, людей стали массово прописывать в селах Ачандара, Куланырхуа и Приморское. Он также отметил, что главу администрации соседнего села также вынуждали прописать несколько человек. Он отказался, и чтобы не оказаться под давлением, покинул свой пост, добавил кандидат.

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Блогер Тенгиз Агрба на своей странице в Facebook написал, что у Абхазии должен быть свой путь.

«Кто-то присягает Западу, кто-то присягает России, кто-то еще кому-то. У Абхазии должен быть свой путь, нам не надо быть Западом или Востоком, мы как раз граница этих двух «стихий». У нас должен быть свой особый путь, иначе нас поглотят, таков закон природы. Нам нечего кивать в сторону или, тем более, верноподданичество кому-то показывать, нам надо сохранять свое особое лицо и свой менталитет. У нас всегда была сложная и противоречивая история, если ее знать поверхностно, чтобы не повторять свои ошибки, надо ее знать. Вообще, история Кавказа и Абхазии, в частности, как заметил один наш выдающийся мыслитель, – это история сопротивления истории», – отметил Тенгиз Агрба.

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О проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели Абхазии, пишет Лили Дбар на своей странице в Facebook. Представитель Ассоциации предпринимателей сообщила, что вагоны с пиломатериалами идут с огромными задержками. Кроме того, более трех недель несколько вагонов стоят на Псоу в открытых платформах под дождем и солнцем, лес портится и гниет.

«Платить за таможенное оформление и, в том числе, ввозной НДС мы вынуждены за полный объем поступившего товара, в то время как часть его просто не продастся из-за потери качества. Как возместить эти убытки? Как можно платить вперед за товар, который не продается? Сумасшедший рост цен кратно увеличивает платежи на таможне. Таможенное оформление и ввозной НДС стали тяжелейшим бременем для предпринимателей. Где обещания правительства решить проблему с ввозным НДС? Многие грузы идут с большими задержками и проблемами. Все эти дни мы получаем письма от своих поставщиков о том, что они приостанавливают отгрузки до нормализации обстановки, до стабилизации курса валюты. Как работать в таких условиях?» – интересуется Лили Дбар.

По ее словам, есть вопросы, решением которых должны заниматься государственные структуры.

«Кто может и должен решать вопросы беспрепятственных поставок в Абхазию? Какая работа должна быть проделана, чтобы не остановился завоз товаров в страну, чтобы не прекратилось снабжение населения? В нашем государстве есть планы «А», «В» и «С» по снабжению населения товарами народного потребления? Кто отвечает за потребительскую и продовольственную безопасность населения?» – написала предприниматель на своей странице в Facebook. Она подчеркнула, что экономика Абхазии в тяжелейшей ситуации.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия