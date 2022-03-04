Как Грузия встречает новую волну российских эмигрантов?

На фоне войны, развязанной РФ в Украине, в Грузию потянулась очередная волна эмигрантов из России и Беларуси. Грузинские власти заявляют, что на этом этапе массового наплыва иностранных граждан не наблюдается, однако, судя по активности в соцсетях, число желающих приехать в Грузию растет с каждым днем. Параллельно грузинское общество ответило волной недовольства: в соцсетях призывают не сдавать квартиры россиянам, а также ввести визовый режим с РФ.

В последние сутки грузинские соцсети заполнились призывами граждан Грузии восстановить визовый режим с Россией. Многие в русскоязычных группах, а также в сообществах по аренде жилья пишут, что не собираются сдавать свои квартиры гражданам РФ и Беларуси. Одни пишут, что таким образом проявляют солидарность с украинцами, другие, что массовое переселение россиян в Грузию может в будущем стать поводом для вторжения российских войск и сюда, а третьи призывают россиян, недовольных путинским режимом, бороться с ним на месте.

Тем временем грузинские власти заверяют, что массового наплыва иностранных граждан не наблюдается. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство не допустит дискриминировать людей по этническому признаку. При этом, как он полагает, русофобские настроения в обществе провоцируют оппоненты «Мечты» – «Единое национальное движение».

«Я тут же хочу вам напомнить, что в России проживает до 800 тысяч грузин, на оккупированных территориях живут десятки тысяч грузин, внушительная часть которых граждане Грузии. Всем должно быть понятно, что дискриминационный подход по отношению к гражданам русской национальности создает опасность сотням тысяч грузин. Впрочем, авторы этой кампании ни во что не ставят и этот факт, более того, не исключено, что создание этой проблемы – часть их намерений», – сказал Кобахидзе.

В оппозиции эти обвинения категорически отвергают и считают, что власти лицемерят, говоря о дискриминации.

«Они союзники путинистических групп и «Альт-инфо». Они покрывают их не только за пропаганду и разжигание розни, но и за организацию насилия. Эти люди сегодня читают мораль обществу и политическим оппонентам? Что главное, – он (Кобахидзе) лжет. Здесь этническая (принадлежность) ни при чем. Здесь речь идет о гражданстве, и суверенное право каждой страны и обязанность государства в конкретных обстоятельствах пускать или не пускать на территорию своей страны того или иного гражданина другой страны», – заявил лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия.

Грузинское правительство в этом смысле на протяжении этих лет проявляло себя не самым лучшим образом, полагает конфликтолог Паата Закареишвили: оно отказывало во въезде российским оппозиционерам, при этом помпезно встречая сторонников власти РФ. Поэтому в сложившихся непростых обстоятельствах многое зависит от того, как власти поведут себя сейчас.

Люди, бегущие в Грузию от путинского режима, люди, подвергающиеся гонениям за свои идеи, позицию и свободу, однозначно нуждаются в поддержке, говорит Паата Закареишвили. Это, по его словам, диктует не только международное и гуманитарное право, но и христианская мораль, сказал он.

«Конечно, за ними могут прийти и другие люди. К сожалению, русские спецслужбы не дремлют. Во время таких массовых передвижений людей всегда скапливаются какие-то фигуры, которые потом могут и за своими здесь, в Грузии, наблюдать и вовлекаться в какие-то противозаконные действия. Конечно, надо быть внимательными, но здесь как раз проблема наших властей – насколько они готовы следить за теми, кто следит за другими. Здесь должно быть проявлено достойное поведение и со стороны общества, и со стороны властей. К сожалению, я слышал, что кому-то квартиры не сдают, русскоязычным, или таксисты не сажают в машину. Это печально и даже аморально. Это не патриотизм. Не так мы должны отвечать русскому империализму. Эти люди сами бегут от него. Грузинская власть должна сотрудничать с гражданским обществом и с оппозицией, чтобы мы вместе принимали какие-то общие решения. Если грузинская власть и оппозиция будут приветствовать этих людей, создадут какую-то общую концепцию и стандарты, тогда обществу будет легче ориентироваться».

Именно для того, чтобы общество не захватили ксенофобские и националистические настроения, в стране есть спецслужбы, которые должны контролировать, кто и зачем приезжает в страну из-за границы. Сулхан Саладзе, бывший глава Ассоциации молодых юристов, полагает, что они должны действовать таким образом, чтобы опасения в обществе не перерастали в нездоровые настроения:

«В этом смысле мы должны знать, что делает государство. Но мы ничего не знаем. Сегодня мы узнали, что премьер проводит встречи, которые абсолютно выбиваются из контекста. Он должен сейчас сидеть на заседании Совета безопасности и одним из вопросов рассматривать именно этот, а не встречаться с главой лыжной федерации или какой-либо другой спортивной федерации».

Алеко Цкитишвили из Центра по правам человека считает, что эмоции не должны брать верх над здравым смыслом. С одной стороны, санкции, введенные Западом, вызвали хаос в России, и многие бизнесмены, часть из которых можно рассматривать как сторонников Путина, ищут другие страны для продолжения работы своего бизнеса. В то же время в России набирают обороты репрессивные механизмы – закрываются независимые СМИ, задерживают гражданских активистов, вводится уголовная ответственность за распространение т.н. фейков о действиях российских вооруженных сил в Украине.

«Эта часть российского общества не только сейчас проявила активность, они годами делали это, сохраняли критическую мысль и принимали участие в демонстрациях. Под эти репрессии попали и журналисты. Центр по правам человека не один год сотрудничает с российскими общественными организациями, которые работают по правам человека. Также у нас были общие проекты, когда мы изучали нужды жертв августовской войны 2008 года. Соответственно, когда гребут под одну гребенку тех, кто сейчас пытается перенести свой бизнес в Грузию, и тех активистов и журналистов, которым грозит опасность, в том числе и угроза ликвидации, – риторика, что «все русские одинаковы, что все они должны остаться в России и бороться оттуда с Путиным», неприемлема».

Алеко Цкитишвили при этом не исключает, что в сложившейся ситуации грузинским властям, возможно, стоило бы пересмотреть вопрос безвизового режима с Россией, который действует в одностороннем порядке.