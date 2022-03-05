СМИ: СБУ ликвидировала члена переговорной группы Украины. Он подозревался в госизмене

Служба безопасности Украины ликвидировала члена переговорной группы Киева на встречах с представителями России Дениса Киреева. Он подозревался в государственной измене. Киреев был убит при задержании, сообщает со ссылкой на свои источники издание «Обозреватель», а также депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Погибший участвовал в первом раунде переговоров в Гомельской области Беларуси 28 февраля. При этом отмечается, что в Офисе президента Владимира Зеленского Дениса Киреева не представляли как участника диалога, его имени не было в списке, обнародованном пресс-службой. Однако на фото и видео он сидит за столом рядом с представителями Киева.

«Каким образом он попал в состав делегации Украины по переговорам с оккупантами? - очень хочется выяснить у Офиса президента», - написал в своем Telegram-калане нардеп Александр Дубинский.

Киреев – эксперт банковского сектора. О том, что финансист может работать на российские спецслужба, украинские СМИ сообщали давно. В последний раз, к примеру, об этом говорилось в журналистском расследовании «5 канала» 13 февраля. А блогер Ярослав Бондарь писал: «В оперативных материалах рос. разведки ФСБ и Минобороны украинский банкир проходит под оперативным псевдонимом «Хороший». С 2006 года он сливал ФСБ РФ данные о закупках оружия для вооруженных сил Украины. А также о схемах обогащения украинских олигархов».