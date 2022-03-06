Журналиста телеканала «Дождь» не пустили в Грузию

В ночь на 6 марта, в 11-й день военных действий российской армии на территории Украины изменений в позициях сторон не произошло. Наиболее сложное положение, по оценке Минобороны Украины, сейчас в Мариуполе, Волновахе, Харькове, Чернигове, Николаеве, Херсоне.

Международная организация «Врачи без границ» сообщила об отсутствии воды и электричества в Мариуполе. Медики оценивают ситуацию катастрофической. В город невозможно доставить гуманитарную помощь.

Вечером в субботу, 5 марта, российское Минобороны объявило о возобновлении наступления в Донбассе после провала организации коридоров для эвакуации мирных жителей и режима тишины в Донецкой области Украины. Об организации коридоров Москва и Киев договорились в ходе второго раунда мирный переговоров 3 марта. В провале в субботу стороны обвинили друг друга. Из региона поступают сообщения, что коридоры могут быть открыты утром в воскресенье.

Аналитики из вашингтонского Института исследования войны полагают, что российские силы к востоку от Харькова и на севере Луганской области пытаются соединиться.

Российские войска вокруг Херсона, вероятно, готовятся возобновить наступательные операции против Николаева и, в конечном счете Одессы. Российская морская пехота в Крыму продолжает готовиться к десантным операциям, которые, вероятно, будут проводиться под Одессой.

Не исключено, что наступательные операции России будут возобновлены в течение 24-48 часов.