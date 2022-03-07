ОАЭ вводят безвизовый режим для граждан Грузии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступает за то, чтобы заявка Украины на членство в Европейском Союзе рассматривалась отдельно от заявок Грузии и Молдовы.

Об этом говорится в заявлении главы МИД, которое было предоставлено «Европейской правде».

Кулеба подчеркнул, что украинцы защищают мир и безопасность Европы ценой собственных жизней, и сейчас Украина фактически превратилась в форпост Европейского Союза, останавливающего разрушительное российское зло от продвижения вглубь европейского континента.

«При всем уважении к нашим грузинским и молдавским партнерам, подача Молдовой и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель. Заявка Украины на ускоренное получение членства в ЕС должна рассматриваться отдельно от заявок Грузии и Молдовы», – убежден министр иностранных дел Украины.

Он подчеркнул, что Украина поддерживает европейскую интеграцию Грузии и Молдовы, но не желает грузинскому и молдавскому народам пережить ужасы, через которые сейчас проходят украинцы.

«Мы ценим солидарность грузин и молдаван с Украиной, благодарны за гуманитарную помощь Грузии и Молдовы для украинцев, страдающих от российской вооруженной агрессией. Однако, к большому сожалению, пока ни Грузия, ни Молдова не поддержали новые санкции ЕС против России за ее военные преступления против Украины. Такая позиция не отвечает партнерским отношениям Украины, Грузии и Молдовы в рамках «ассоциированного трио» и ярко иллюстрирует неготовность Тбилиси и Кишинева стать реальным контрибьютором безопасности в Европе», – говорится в заявлении министра.

1 марта Европейский Союз официально приступил к процедуре рассмотрения украинской заявки на получение членства после того, как соответствующую заявку подписал президент Владимир Зеленский. Свои заявки подали Молдова и Грузия, которые вместе с Украиной образуют формат «ассоциированного трио».