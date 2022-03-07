Незадолго до сегодняшних переговоров украинской и российской делегаций в Беларуси в Минске приземлился самолет, которым ранее пользовался Виктор Янукович.

О том, что частный самолет Dassault Falcon 900С с бортовым номером RA-09617 сел в аэропорту Минска свидетельствуют данные с сайта мониторинга воздушных судов FlightRadar.

Согласно этим данным, борт вылетел из аэропорта "Внуково" в Москве в 13:30 по киевскому времени и через час приземлился в аэропорту Минска.

Во времена президентства Януковича самолет имел бортовой номер UR-CRD и принадлежал украинской компании ООО "Центравиа", – напоминает украинская служба Радио Свобода. Затем, после побега Януковича из Украины в июне 2014 года самолет перерегистрировали на компанию Boutique Aviation LTD с острова Мэн, который является коронным владением Великобритании. Тогда же самолет сменил бортовой номер на M-TSKW.

Впоследствии, по данным сайта мониторинга воздушных судов OneSpotter, борт в июле 2020 года снова изменил регистрацию, на российскую – RA-09617. По данным сайта, эксплуатантом самолета стала российская авиакомпания "Северо-Запад". На ее сайте можно заказать чартерный перелет этим самолетом.

По данным Flightradar24, с начала российского вторжения этот самолет несколько раз летал из Сочи в Москву и обратно. В частности, 25 февраля борт вылетел из Сочи в Москву и в тот же день вернулся обратно. Впоследствии, 4 марта, он совершил еще один рейс по маршруту Сочи-Москва-Мочиснова вылетел из аэропорта Сочи в столицу РФ и в тот же день прибыл обратно.

В 2016 году российский оппозиционный канал Дождь опубликовал расследование о том, что Виктор Янукович, вероятно, поселился в Хостинском районе Сочи на склонах горы Благодать. Журналисты показали дом, где может проживать бывший украинский президент, визуально он оказался похож на дом Януковича в его бывшей резиденции "Межигорье".

Ранее источник «Украинской правды» сообщил, что по одному из сценариев Москва может объявить Януковича президентом Украины.