Глава правительства Аджарии: заход в Батуми судна под флагом РФ – не нарушение

Сухогруз под флагом России «Леонид Пестриков», который зашел в порт Батуми, не нарушал закон, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Информация о том, что в Батумский порт из Стамбула зашло судно под российским флагом, появилась сегодня в грузинских СМИ. Согласно имеющимся данным, судно перевозит строительные материалы, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Насколько мне известно, у судов под таким флагом нет проблем с обслуживанием в портах стран ЕС. Ни правила, ни закон не нарушаются», — сказал Рижвадзе.

По его словам, груз, который вез корабль, предназначался для Грузии.

Рижвадзе призвал журналистов не заниматься раздуванием скандалов.

«У вас что, сегодня больше проблем нет?» – спросил Рижвадзе журналистов, которые задавали ему вопрос о сухогрузе.