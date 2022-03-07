В Тбилиси на акции с требованием отставки правительства задержали активистов 

В Тбилиси сегодня вечером на акции возле Государственной канцелярии задержали гражданских активистов, требовавших отставки правительства. Это Георгий Мжаванадзе, Гига Макарашвили, Нодар Рухадзе, Зука Бердзенишвили и Бачи Валишвили– все они являются членами движения «Сирцхвилиа» («Позор»). Также задержаны участница акции Гванца Пертия и экоактивистка Ната Перадзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».

В движении отмечают, что активисты были задержаны уже после завершения мирной акции и «совершено без причины».

До этого полиция оттеснила участников акции с площади перед канцелярией, а они бросали в полицейских рулонами туалетной бумаги и называли «рабами». Однако задержания начались только спустя полчаса после этой стычки, когда ничего не происходило.

За несколько часов до акции у канцелярии активисты - несколько сотен человек - собрались на центральном проспекте Руставели, где требовали отставки правительства.

Участники акции развернули огромный флаг Украины. Выступающие подвергли критике решение правительства Грузии не присоединяться к санкциям, установленным западными странами для России. Многие из митингующих принесли плакаты, на которых было написано «Грузия – не Россия и никогда ею не будет».