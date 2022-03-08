Главу правительства Аджарии внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Главу правительства Аджарии Торнике Рижвадзе внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

На сайте указано, что Рижвадзе «пособник российских военных преступников», отрицающий российское военное вторжение в Украину. В «Миротворце» считают, что Рижвадзе занимается манипуляцией общественно значимой информацией, участвует в актах гуманитарной агрессии против Украины.

«Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», – сказано в сообщении.

Отметим, что накануне Рижвадзе не стал отвечать на вопрос журналиста о том, кто начал войну – Россия или Украина.

«Вы должны спросить об этом у экспертов в этой сфере», – сказал Рижвадзе, добавив, что желает Украине быстрого завершения войны.

Проект «Миротворец» отслеживает список лиц, нарушающих, по мнению авторов базы, украинское законодательство и совершающих преступление против страны.