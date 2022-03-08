Грузия, предположительно, будет завозить пшеницу из Казахстана и Румынии

Ассоциация производителей пшеницы и муки Грузии прогнозирует рост цен на импортные муку и пшеницу. Глава ассоциации Леван Силагава говорит, что до 90% пшеничной муки в Грузию поступало из России.

Исходя из того, что сейчас Россия находится под санкциями, грузинская сторона не может осуществлять импорт, а именно расплачиваться за муку и пшеницу в иностранной валюте.

«Грузия не останется без пшеницы, но новые поставки обойдутся нам дороже. Таковы мировые тенденции, поскольку Россия и Украина из-за войны не могут поставлять зерно. Через месяц-полтора это, возможно, отразится на рынке. Сейчас в Грузии имеется месячный запас муки и месячный запас пшеницы», – говорит Силагава.

По словам Силагава, этот запас дает Грузии достаточно времени, чтобы без труда переориентироваться на другие рынки. Рассматриваются Казахстан и Румыния.

«Цена будет выше, но пшеница будет завезена, у нас есть гарантии», – говорит Силагава.