Обзор грузинской прессы

Массовый въезд граждан России в Грузию чреват серьезными последствиями и представляет серьезный риск для безопасности государства, считает Андро Гоциридзе, соавтор книги «Анатомия гибридных войн». Грузинские власти обязаны принять определенные меры, и это не может называться русофобией, заявил эксперт в интервью информационному интернет-агентству interpressnews:

«Президент РФ и кремлевская элита считают Грузию «русской территорией», и создается идеологический повод для вторжения. Возможности такого развития событий не исключают представители Североатлантического альянса и государств-членов. Пограничникам сложно фильтровать большие потоки прибывающих, а учитывая умение спецслужб конспирироваться, не исключено, что в страну проникнут разведчики под видом туристов, бизнесменов или беженцев. Это обычная практика любых спецслужб, которая активно использовалась Россией в довоенный период. В функции разведки входит не только получение информации. Представители российской военной разведки нередко выполняют такие задачи, как диверсии, установление контроля над населенным пунктом, передача информации о дорогах для боевых подразделений».

Кроме того, Кремль неоднократно использовал рынок и экономику в качестве инструмента давления на разные страны, продолжает эксперт. А приток большого количества граждан РФ в Грузию может повысить зависимость местного малого и микробизнеса от них:

«Мы сможем наблюдать за ростом зависимости от российских финансов, это может повысить лояльность к пророссийским силам и послужить причиной формирования прокремлевских элит, что, предположительно, ослабит сопротивление определенных слоев населения в случае войны».

Визовый режим и детальное изучение информации о прибывающих – одна из превентивных норм. Кроме того, Национальный банк в качестве дополнительного компонента безопасности должен разработать специальные инструкции для коммерческих банков, через которые российские бизнесмены могут осуществлять перечисления или приобретать недвижимость, считает эксперт.

Грузинская певица, проживающая в России, Тамар Гвердцители планирует взять «творческий перерыв из-за сложившейся тяжелейшей ситуации», пишет информационное агентство primetime. Недавно на певицу обвалился шквал критики в грузинском сегменте социальных сетей из-за информации о том, что три дня назад, в разгар войны в Украине, Гвердцители и Сосо Павлиашвили выступали в Кремле. В качестве подтверждения тому приводились кадры с концерта, которые транслировали российские телеканалы.

«Сейчас в эфире российских каналов выходят старые записи. Я не пела ни вчера, ни сегодня, и не собираюсь петь завтра. Никакого концерта не было, сейчас я нахожусь в клинике. У меня проблемы со здоровьем на фоне стресса. К этому добавился и стресс, вызванный клеветой, будто я пела в Кремле. Творческим людям очень сложно равнодушно смотреть на происходящее. Я полгода нигде не пою. Сейчас такое время, что другого выхода я просто не вижу, музыка и песни не нужны», – сказала в интервью изданию певица.

Гвердцители рассказала, что планировала покинуть РФ в первые же дни начала вторжения России в Украину, однако из-за ухудшения физического состояния ей пришлось остаться. Певица не уточняет, в чем заключается ее недуг, но говорит, что в ближайшие дни примет решение, возвращаться в Грузию или нет.

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Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, недавно разорвавший контракт с московским ЦСКА, перешел в итальянский «Виртус». «Я очень счастлив и не дождусь, когда начну играть», – обратился спортсмен к болельщикам с официальной страницы клуба в Facebook. Шенгелия значительно улучшит технику команды, сказал исполнительный директор «Виртуса» Лука Баральди.

«Я не могу подобрать слов благодарности нашему президенту Массимо Дзанетти, с помощью которого мы осуществили последнюю операцию на трансферном рынке и заполучили большого игрока. Он поможет команде не только в чемпионате Италии, но и на международных турнирах», – цитирует слова Баральди информационное интернет-агентство sportall.

Сам Шенгелия посвятил публикацию в соцсети своему переходу от «армейцев» в «Виртус».

«За последние полтора года у меня были взлеты и падения, эмоциональные волны на площадке и за ее пределами, но у меня также была возможность играть за команду высокого уровня. Хочу лично поблагодарить Андрея Ватутина (президент ЦСКА) и Наталью Фураеву (вице-президент ЦСКА). С самого первого момента они показали мне, каким важным баскетболистом я был для них, они помогли мне чувствовать себя очень комфортно. Я горжусь тем, что в течение полутора лет делил со своими товарищами по команде раздевалку и соревновался с ними. Очень жаль, что мой уход не связан с баскетболом, но в жизни наступает момент, когда приходится делать выбор, и я принимаю свое решение», – написал Торнике Шенгелия.