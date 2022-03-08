«Это ожог мистической силы»

Премьера постановки «Енджи-ханум, обойденная счастьем» по одноименному произведению абхазского писателя Даура Зантария состоялась 5 и 6 марта в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера. Главную роль в этом спектакле сыграла Анна Гюрегян. «Енджи-ханум, обойденная счастьем» Даура Зантария была впервые опубликована в 1994 году в известном в России ежемесячном литературно-художественном журнале «Новый мир». И с тех пор впервые это произведение с глубоким мифологическим слоем решили воплотить на театральной сцене. За такую непростую задачу взялся Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера. Поставила спектакль режиссер Мария Романова, а сценографию к нему создала Мария Филаретова. Мария Романова около десяти лет работала в Театре имени Ленсовета, но некоторое время назад решила круто изменить ход своей творческой жизни и переехала в Сухум. В Русдраме она уже поставила «Кровавую свадьбу», «Радость вопреки всему», «Бродского», «Не обо мне» и вот теперь «Енджи-Ханум, обойденную счастьем». Режиссер призналась, что проза Даура Зантария потрясла ее:

«Это ожог какой-то мистической силы, и чувственный, и я буду рада, если хотя бы часть того ощущения и впечатления мне удалось передать. Говорят: «Абхазия – страна души!» Мне кажется, это очень духовное произведение про судьбу Абхазии, показанную через судьбу женщины, через переход в духовное высокое человеческое значение. От простой чувственной красоты к служению народу, Богу, любви, к возрождению жизни. Мне кажется, что это – такая сакральная песнь. Я знаю, что здесь жили и живут очень талантливые люди, не только писатели, но и художники, и мне захотелось, чтобы был поднят весь этот культурный и душевный пласт. Нам великодушно позволила Жаклин использовать работы Гиви Смыра, который мне кажется уникальным по своему духу и добру человеком. И также уникальные работы Нодара Цвижба, и мой любимый художник кукол Асида Ахуба, огромная удача соединить это потрясающее произведение Даура Зантария и художников».

Притом, что по своей сути «Енджи-ханум, обойденная счастьем» – это моноспектакль, на сцене два персонажа. Один – в исполнении Анны Гюрегян, другой – выразительная кукла «Енджи-ханум», которая будто оживает в руках актрисы. Автором этой куклы является мастер Асида Ахуба, и, если вглядеться, складывается ощущение, что она была сделана по образу режиссера спектакля. Особую магическую атмосферу на сцене вокруг Анны Гюрегян и ее напарницы-куклы создают живописные работы абхазских художников Гиви Смыра и Нодара Цвижба и музыка из разных уголков планеты, которая максимально приближена к национальным мотивам, чтобы подчеркнуть универсальность истории. Описывая свою героиню, актриса Анна Гюрегян подчеркнула, что главная особенность Енджи-ханум – это ее внутренняя сила: «В каждую героиню я вкладываю частичку себя. Без этого не получится. И я действительно полюбила эту девочку. Я сочувствую ей, с одной стороны, а с другой – поражаюсь ее смелости, и в каких-то вещах, я думаю, на нее даже можно равняться. Эта женщина своим падением дала возможность подняться мужу. Она сильная, и не зря мы провели ее линию, потому что ее история очень поучительна, хотя, может быть, в наших традициях она и непонятная и может подвергаться презрению».

Арт-фойе Русдрама умещает всего несколько десятков мест, что позволяет зрителям максимально приблизиться к происходящему на сцене и улавливать мельчайшие движения актера. Это сильно влияет на интенсивность передаваемых эмоций и переживаний. Своим впечатлением от спектакля поделилась зрительница, которая приехала в Абхазию из России: «Меня зовут Оксана, мы из Москвы приехали, чтобы отметить здесь мой день рождения. Я первый раз так много плакала на спектакле, а мне через три дня будет пятьдесят лет. Очень трогают две вещи: во-первых, сама история, в принципе, когда артистка сказала про Абхазию, что «страна между горами и морем всегда будет свободной!» И самое главное – это героиня и артистка, словом, мне понравилось все, хотя сначала я жалела, что спектакль одного актера. Просто я была настроена на другое, но в конце я поменяла свое мнение. В общем, огромное спасибо артистке за такую передачу!» Финал как в произведении Даура Зантария, так и в спектакле открыт для интерпретаций. Увидеть постановку «Енджи-ханум, обойденная счастьем» и придумать для себя, как именно сложится судьба главной героини, зрители смогут в следующий понедельник, 14 марта.