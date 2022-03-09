«Россия – не враг»: экс-мэр Киева Черновецкий оправдал РФ за агрессию в Украине

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, который уже много лет находится за пределами Украины, публично оправдал Владимира Путина за вторжение в Украину.

В частности, Черновецкий в одном из сообщений в соцсети заявил, что разрыв дипломатических отношений Украины с РФ «приведет к большим человеческим страданиям».

Он также считает, что Путин не развязал войну в Украине, а бомбардировки мирных украинских городов называет «демонстрацией силы», пишет УНИАН.

«Война – это когда одна страна хочет захватить другую. Сейчас идут удары по военным группировкам, которые пытались силой захватить Донецк и Луганск. Это лишь демонстрация силы и удары по военным объектам. Признают границы («ЛНР» и «ДНР» – ред.) – сразу все закончится. В ту же секунду. Это можно и нужно было сделать 8 лет назад вместо бомбардировок гражданских объектов и запугивания населения», – написал Черновецкий.

Он также добавил, что «Россия – не личный враг украинцев». По его мнению, украинцам не надо брать оружие в руки и верить СМИ. «Это не ваша война», – добавил он.

В 2017 году Служба безопасности Украины объявила в розыск Леонида Черновецкого. Он обвинялся в злоупотреблении властью.

Ранее он проживал в Грузии, где основал партию «За счастливую Грузию» и баллотировался в грузинский парламент. В Грузии все еще действует его благотворительный фонд. Сам Черновецкий, по некоторым данным, проживает в Израиле.