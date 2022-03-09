Новости
«Россия – не враг»: экс-мэр Киева Черновецкий оправдал РФ за агрессию в Украине
Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий, который уже много лет находится за пределами Украины, публично оправдал Владимира Путина за вторжение в Украину.
В частности, Черновецкий в одном из сообщений в соцсети заявил, что разрыв дипломатических отношений Украины с РФ «приведет к большим человеческим страданиям».
Он также считает, что Путин не развязал войну в Украине, а бомбардировки мирных украинских городов называет «демонстрацией силы», пишет УНИАН.
«Война – это когда одна страна хочет захватить другую. Сейчас идут удары по военным группировкам, которые пытались силой захватить Донецк и Луганск. Это лишь демонстрация силы и удары по военным объектам. Признают границы («ЛНР» и «ДНР» – ред.) – сразу все закончится. В ту же секунду. Это можно и нужно было сделать 8 лет назад вместо бомбардировок гражданских объектов и запугивания населения», – написал Черновецкий.
Он также добавил, что «Россия – не личный враг украинцев». По его мнению, украинцам не надо брать оружие в руки и верить СМИ. «Это не ваша война», – добавил он.
В 2017 году Служба безопасности Украины объявила в розыск Леонида Черновецкого. Он обвинялся в злоупотреблении властью.
Ранее он проживал в Грузии, где основал партию «За счастливую Грузию» и баллотировался в грузинский парламент. В Грузии все еще действует его благотворительный фонд. Сам Черновецкий, по некоторым данным, проживает в Израиле.
Другие новости дня
В России могут закончиться компоненты для изготовления лекарств
Запасов лекарственных субстанций в России, из которых производятся лекарства, хватит на 3–6 месяцев, после этого заводы могут остаться без импортного сырья и компонентов. Из иностранного сырья производится до 85 процентов препаратов местного производства. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
За последние 10 дней импортные субстанции подорожали на 30–35 процентов, пишет газета. Многие поставщики стали требовать предоплаты вместо предлагавшихся раньше отсрочек, заказ сырья в Европе стал практически невозможен из-за новых правил валютного регулирования.
В 2021 году около 20 процентов компонентов лекарств ввозились из стран ЕС, их теперь нужно заменять на индийское и китайское сырьё. За неделю европейские страны почти остановили поставки. Под удар также попали заказывавшиеся из Европы и США эталоны препаратов, по которым при производстве проводится контроль качества.
Впоследствии это должно неизбежно привести к росту цен, предупреждает газета. Кроме того, издание обращает внимание на заканчивающийся в аптеках инсулин и средства мониторинга и терапии диабета. Качественный инсулин и техника производятся за границей, покупатели ожидают двукратного роста цен и проводят массовые закупки, что, в свою очередь, приводит к дефициту.
Торговые сети в России предупредили о дефиците детского питания
У крупных производителей детского питания в России заканчивается сырьё для производства. Запаса хватит в лучшем случае на полтора месяца. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на анонимные источники. Торговые сети готовятся к ограничению продаж в одни руки, пишет газета.
Nestle уведомила ритейлеров о том, что имеющихся запасов сырья для производства сухих молочных смесей осталось на полторы недели, утверждает издание. Причина — в разрыве цепочки поставки сырья из Европы. Производители сталкиваются не только с трудностями с поставками сырья, но и с требованиями поставщиков о полной предоплате заказа. Аналогичные проблемы возникают и в других индустриях после начала войны с Украиной.
Проблема не только с сухим молочным детским питанием, но и с фруктовыми пюре и смесями с большой долей импортного сырья. Ситуацию усугубляет массовая скупка детского питания гражданами, опасающимися резкого повышения цен — за неделю спрос вырос в 2,5 раза.
Торговые сети увеличивают заказы, но производители не справляются со спросом и начинают останавливать отгрузки. Исправить ситуацию магазины ограничением продаж детского питания в одни руки, не исключает представитель одного из ритейлеров. Во многих сетях так уже делают с сахаром, растительным маслом и крупами.
Украина попросила МАГАТЭ сменить персонал на Чернобыльской АЭС
Украина попросила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) произвести замену персонала Чернобыльской атомной электростанции.
Чернобыльская АЭС с первых дней вторжения России на территорию Украины находится под контролем российской армии. С тех пор на станции дежурит одна и та же смена из 210 человек.
По данным украинского регулятора, у персонала станции ограничен доступ к воде, еде и лекарствам. Связь с сотрудниками поддерживается только по электронной почте. Работа с ядерными материалами на АЭС приостановлена.
Кроме того, в МАГАТЭ сообщило, что больше не получает данных от систем мониторинга станции.
В начале марта под контроль российских военных после боя перешла Запорожская АЭС в городе Энергодар. Возник пожар в одном из зданий. Власти Украины обвинили Россию в угрозе ядерной безопасности. Российские военные обвинили в перестрелке неких диверсантов.
Руководство организации заявило о готовности посетить АЭСЮ, чтобы получить гарантии по поддержке безопасности всех ядерных объектов Украины от конфликтующих сторон.
Грузинский депутат предложил присоединиться к российской системе «Мир»
Депутат парламента Грузии от «Европейских социалистов» Фридон Инджия призвал правительство санкционировать присоединение Грузии к российской национальной платёжной системе «Мир», которая создана для внутреннего пользования в РФ.
Картой «Мир» также можно пользоваться в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии, а также в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.
Депутат Инджия говорит, что использование системы «Мир» позволит Грузии, несмотря на продолжающуюся войну на Украине, не отказываться от российских денег и продуктов.
Ранее, 7 марта российский «Мир» появился в платежной системе на сайте авиакомпании Georgian Airways – рядом с MasterCard и Visa.
«Я не присоединяюсь к санкциям, я не обязан, я не государство, а частная компания. Меня интересует продажа билета, а как он будет продаваться, вопрос абсолютно второстепенный», – сказал грузинской службе Радио Свобода основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.
- Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что введение санкций в отношении России противоречит национальным интересам страны. По его словам, объем экспорта в РФ за последние несколько лет превысил три миллиарда долларов.
Глава МВД Грузии: журналист «Дождя» не соответствовал «определенным критериям»
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури высказался относительно отказа журналисту «Дождя» Михаилу Фишману во въезде в страну.
По словам Гомелаури, Фишман не соответствовал «определенным критериям», необходимым для пересечения государственной границы, пишет СОВА.
«Отказ во въезде происходит обычно, стандартно. Есть критерии – где он намерен остановиться, к кому едет, взял ли он обратный билет, есть много всего, и что-то он не удовлетворил», – сказал глава МВД.
По его словам, решение принимает пограничная служба, а не министр.
«Мы не пропустили многих, более 100 человек. Одним из них, вероятно, оказался он [Михаил Фишман]. Это обычный порядок, пограничник сам решает – кого пускать, а кого нет. Это решает не министр, не его куратор заместитель. Решает сам пограничник», – добавил Гомелаури.
5 марта журналиста российского независимого канала «Дождь» не пустили в Грузию. Из Тбилисского международного аэропорта телеведущего отправили самолетом обратно в город, откуда он летел.
Журналист ехал вместе с семьей, которой позволили пересечь грузинскую границу. При этом, на границе Фишману не объяснили причины отказа.
Агентство Fitch заявило о неизбежности суверенного дефолта России
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с B до С. Понижение рейтинга до такого уровня говорит о неизбежности суверенного дефолта.
2 марта агентство уже понижало российский рейтинг в иностранной валюте. Но продолжающиеся события вокруг Украины и санкции еще больше подорвали возможность России обслуживать суверенный долг. Об этом говорит указ президента России Владимира Путина о возможности платить кредиторам из списка "недружественных стран" в рублях, считает Fitch.
Агентство предполагает, что жесткие санкции, введённые в отношении Москвы из-за нападения на Украину, несут угрозу для финансовой стабильности России и могут сделать ее неспособной обслуживать госдолг.
Ранее в начале марта кредитный рейтинг России до преддефолтного понизило агентство Moodyʼs. Тогда же рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России с ВВ+ до CCC-. Это нижняя граница спекулятивной категории. Она означает, что риска дефолта можно избежать только при условии благоприятной деловой, финансовой и экономической конъюнктур.
Накануне Центробанк России ввёл новые правила обращения с наличной валютой – в условиях беспрецедентных санкций, введённых странами Запада против России в связи с её вторжением на украинскую территорию. Банкам запретят продавать гражданам наличную валюту, а с валютных счетов можно будет снять не более 10 тысяч долларов, остальные средства – в рублях по курсу на день выдачи.
Правила, названные Банком России временными, будут, как утверждается, действовать полгода – с 9 марта по 9 сентября.
В сообщении Центробанка говорится, что все средства клиентов на валютных счетах сохранятся, однако доступ к ним будет ограничен суммой в 10 тысяч долларов. Если вклад номинирован в иной валюте, клиенту всё равно выдадут доллары.
- 9 марта после открытия торгов на московской бирже после перерыва рубль обновляет исторически низкий курс. После нескольких приостановок и возобновления торгов курс продолжает снижаться. По состоянию на 12 часов дня по Москве доллар стоил 120 рублей, евро – 129,4 рубля.
- Во вторник вечером президент США Джо Байден объявил об отказе США от закупок российской нефти. Такое же решение приняла чуть раньше Великобритания. На новости о введении США эмбарго цена нефти марки Brent возросла до $132 за баррель, но затем снизилась до $126. Информационные агентства сообщают, что западные страны рассматривают возможность смягчения санкций против Венесуэлы или Ирана, чтобы сбалансировать рост цен.
Суд оправдал экс–мэра Тбилиси Гиги Угулава
Тбилисский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении экс-мэра Тбилиси, оппозиционера Гиги Угулава.
Судья Бадри Кочламазашвили оправдал Угулава, которого обвиняли в избиении дзюдоиста Бадри Гавашелишвили. Оппозиционеру было предъявлено обвинение по статье 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие).
Инцидент произошел в Тбилисском международном аэропорту 11 декабря 2019 года. Тогда на Угулава и его однопартийца Георгия Габашвили напали перед вылетом в Ларнаку. Позже выяснилось, что одним из нападавших был дзюдоист Бадри Гавашелишвили. Угулава утверждал, что и ему, и Габашвили были нанесены физические и словесные оскорбления. Тем не менее, следствие предъявило Угулава обвинения в избиении дзюдоиста, а Габашвили признали пострадавшим.
США отвергли предложение Польши о передаче Киеву военных самолетов
Соединенные Штаты отвергли предложение Польши о передаче Киеву военных самолетов советского производства через США.
«Польское предложение не представляется нам выполнимым», – заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Ранее польский МИД сообщил, что власти страны готовы немедленно и безвозмездно отправить все свои самолеты МиГ-29 в Германию на авиабазу Рамштайн и передать их в распоряжение США.
При этом Польша попросила, чтобы переданные самолеты были заменены на равноценные модели американского производства, передает Голос Америки.
Как отмечается в заявлении Кирби, перспектива того, чтобы истребители, «находящиеся в распоряжении правительства США», отправлялись с базы США и НАТО в Германии в Украину, где Россия ведет боевые действия, «вызывает серьезную обеспокоенность у всего альянса».
«Обоснованность такого шага не представляется нам очевидной», – подчеркивается в заявлении.
«Мы продолжаем консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу», – отметил представитель Пентагона.
Он также подчеркнул, что «решение о передаче принадлежащих Польше самолетов Украине в конечном счете остается за польским правительством».
Мертвый «кусок металла на дне моря» – США о «Северном потоке-2»
Проект «Северный поток-2», остановленный из-за вторжения России в Украину, в США назвали «мертвым». Заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд цитирует NDTV.
«Я думаю, что «Северный поток-2» сейчас мертв. Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь возродится», – сказала она.
Нуланд добавила, что у «Северного потока-2» нет надежд на будущее. Она напомнила, что энергетический проект Кремля стал жертвой западных санкций, передает «Украинская правда».
Сайт «Эха Кавказа» заблокирован в России. Что делать?
В России начали блокировать сайт Радио «Эхо Кавказа». Без инструментов для обхода блокировок вы не можете заходить на наш сайт напрямую и открывать ссылки на наши материалы из соцсетей.
Вот что можно сделать, чтобы читать нас и после блокировки:
1) Вы можете заметить непривычные ссылки на наших страницах в социальных сетях. Чтобы обойти блокировку, мы начали использовать «зеркальный» сайт – копию нашего сайта.
Иногда зеркальные ссылки могут перестать работать, потому что власти заблокировали и их. На всякий случай скачайте это расширение для Chrome и Firefox.
2) Воспользуйтесь VPN-клиентом. Это поможет вам обезопасить себя, а ваш провайдер будет считать, что вы находитесь в другой стране, и ссылки будут открываться как обычно. Сервисы, которым мы доверяем – nThlink, Psiphon, Orbot и Lantern.
3) Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, Twitter и YouTube (если они все еще доступны). Там можно смотреть наши видео, читать истории и узнавать новости, не переходя на сайт.
4) Установите приложение «Эха Кавказа» в App Store или Google Play.
Если вы хотите поделиться нашими материалами с коллегами или друзьями, которые не используют VPN, советуем использовать ссылки на зеркальные сайты. К сожалению, не все функции сайта могут правильно работать на зеркальных сайтах. Мы перестроим редакционную работу с материалами так, чтобы максимальное количество функций, доступных на сайте (ссылки, эмбеды, спецпроекты), корректно отображались и в зеркале.
Партия Зеленского предложила новый договор о гарантиях безопасности
У Украины должен быть договор о гарантиях безопасности страны. Он мог бы прийти на смену Будапештскому меморандуму. Об этом заявила правящая партия Украины "Слуга народа".
Гарантами исполнения договора могли бы стать США, Турция и страны-соседи Украины. Россия, по мнению партии, должна юридически зафиксировать, что признаёт украинскую государственность и гарантирует отсутствие угроз со своей стороны.
В "Слуге народа" полагают, что такой договор обеспечит безопасность Украины в условиях, когда в ближайшие 15 лет вступление в НАТО невозможно.
Партия сообщила, что не подвергает сомнению территориальную целостность страны и даже теоретически не рассматривает возможность отказа от какого-либо региона. "Наша Украина – это и Донецк, и Луганск, и Крым", – говорится в заявлении.
- Партия "Слуга народа" обладает абсолютным большинством в Верховной раде Украины. Она формирует правительство и назначает руководителей органов власти. Создателем и главным лидером партии является президент страны Владимир Зеленский.
- Будапештский меморандум заключён в 1994 году. Согласно документу, Украина отказывалась от ядерного оружия, а Россия США и Великобритания гарантировали ей территориальную целостность. После подписания меморандум так и не был ратифицирован ни одной из стран.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.
- Кроме отказа от вступления в Североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми. Эти требования звучат на переговорах, которые ведут Москва и Киев.
- За военные действия против Украины США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только российских политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Российским банкам запретили продавать наличную валюту гражданам
Снять с валютных счетов можно будет не больше 10 тысяч долларов
Центробанк России ввёл новые правила обращения с наличной валютой - в условиях беспрецедентных санкций, введённых странами Запада против России в связи с её вторжением в Украину. Банкам запретят продавать гражданам наличную валюту, а с валютных счетов можно будет снять не более 10 тысяч долларов, остальные средства - в рублях по курсу на день выдачи.
Правила, названные Банком России временными, будут, как утверждается, действовать полгода - с 9 марта по 9 сентября.
В сообщении Центробанка говорится, что все средства клиентов на валютных счетах сохранятся, однако доступ к ним будет ограничен суммой в 10 тысяч долларов, причём если вклад номинирован в иной валюте, клиенту всё равно выдадут доллары. "Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам" - говорится в сообщении. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
-
- Во вторник США ввели новые санкции против России, в частности запретили импорт нефти. В этот же день ряд крупных корпораций объявил о приостановке работы в России.
McDonald's, Starbucks и Coca-Cola приостанавливают работу в России
Компания McDonald's сообщила о временной приостановке работы в России всех своих 850 ресторанов быстрого питания. Причиной стало российское вооружённое вторжение на территорию Украины. 62 тысячи сотрудников сети продолжат получать заплрату. Об этом сообщила пресс-служба McDonald's.
В компании пока не знают, когда смогут восстановить бизнес в России и пообещали внимательно следить за гуманитарной ситуацией в стране.
Вслед за McDonald's о приостановке работы своих заведений в России сообщила сеть кофеен Starbucks. Как написал в своем блоге на сайте компании ее руководитель Кевин Джонсон, он "осуждает ужасное нападение России на Украину и сочувствует всем пострадавшим".
Лицензированный партнёр кофеен согласился приостановить работу магазинов и будет оказывать поддержку почти двум тысячам российских партнёров, средства к существованию которых зависят от Starbucks, говорится в заявлении компании.
Сегодня же стало известно о приостановке бизнеса в России корпорации Coca-Cola. "Наши сердца с людьми, которые переживают невероятные последствия этих трагических событий", - говорится в заявлении компании.
Coca-Cola сообщила, что будет продолжать отслеживать и оценивать ситуацию.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.
США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России. Онлайн-платформы и соцсети, среди которых Google, Facebook, Instagram, YouTube, частично ограничили доступ для российских пользователей.
Хакеры взломали сайты ФСИН, Минкульта, Минэнерго и Росстата
Неизвестные хакеры взломали сайты Федеральной службы исполнения наказаний, Министерств культуры и энергетики России, а также сайт Росстата.
На главных страницах сайтов во вторник вечером появилась картинка, изображающая украинца, останавливающего танк, и толпу россиян, бегущих от одного полицейского с дубинкой. Картинка сопровождается подписью «Why?» (в переводе с английского - «почему?»).
С начала военного вторжения России на территорию Украины хакеры из группы Anonymous объявили о том, что будут совершать кибератаки на сайты российских госучреждений и СМИ. С того времени атакам подверглись сайты Кремля, Госдумы, Минобороны, информационного агентства ТАСС, изданий «Коммерсант» и «Известия».
ООН запретила сотрудникам называть «войной» войну в Украине
Сотрудникам ООН рекомендовано не использовать слово «война» применительно к войне в Украине. Об этом пишет газета The Irish Times со ссылкой на попавшую в редакцию служебную инструкцию.
ООН просит называть происходящее «конфликтом» или «военным наступлением». Кроме того, сотрудникам сказано не размещать в своих и рабочих социальных сетях украинский флаг.
Эти меры в письме объясняются необходимостью придерживаться нейтральности. «Мы, как международные гражданские служащие, обязаны быть беспристрастными. Существует серьезная возможность репутационного риска, на который недавно обратили внимание высокопоставленные чиновники», – цитирует газета разосланное сотрудникам письмо.
- В России власти преследуют граждан и медиа, выступающих против войны в Украине. СМИ, называющие войну войной, блокируются правительственным регулятором. Граждан за это штрафуют по статье о дискредитации армии.
Соединенные Штаты вводят запрет на импорт российской нефти
США вводят запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей. Новые санкции усилят давление на Кремль в ответ на вооруженное вторжение России на территорию Украины. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
По словам Байдена, решение Вашингтона станет еще одним мощным ударом по руководству президента России Владимира Путина. «Мы не будем финансировать путинскую войну», - сказал президент США.
Байден уточнил, что ограничения в отношении России приведут к росту цен на энергоносители в США и пообещал сделать все, чтобы минимизировать издержки американцев.
Президент призвал бизнес не допускать резкого роста цен, подчеркнув, что власти будут бороться со спекулянтами.
Екатерина Тикарадзе назначена заместителем ректора Кутаисского университета
Бывшая министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе будет работать в Кутаисском международном университете, который основал миллиардер Бидзина Иванишвили.
О том, что Тикарадзе стала заместителем ректора этого вуза и возьмет на себя медицинские проекты, в частности, возглавит клиническую часть Центра адронной терапии, сообщает телекомпания «Имеди».
Екатерина Тикарадзе, которая в течение почти трех лет занимала пост главы Минздрава Грузии, объявила о своей отставке 9 декабря 2021 года. Причин этого решения она не назвала. СМИ утверждают, что поводом послужил конфликт Тикарадзе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили из-за недостаточно жестких условий введения «зеленых паспортов».
До того как стать министром, Тикарадзе работала директором районной больницы в Сачхере, которую также финансировал Бидзина Иванишвили, пишет агентство «Новости-Грузия».
- Кутаисский международный университет активно сотрудничает с ведущими мировыми университетами и исследовательскими центрами, в том числе с Мюнхенским техническим университетом. Академические программы, с которыми начнет работать КМУ, созданы совместно с Мюнхенским университетом.
Агентства: США введут запрет на поставки нефти из России
США введут запрет на поставки сырой нефти из России. Об этом со ссылкой на источники сообщают агентства Bloomberg и Reuters. Официальное сообщение, как утверждается, может быть сделано уже во вторник.
Ранее группа конгрессменов и сенаторов призвала администрацию США ввести запрет на поставки российской нефти в связи с вооружённым вторжением России в Украину. В администрации заявили, что рассматривают эту меру. Отказ от поставок приведёт - во всяком случае в краткосрочной перспективе - к росту цен на топливо на внутреннем рынке, Россия поставляет примерно 7 процентов нефти, потребляемой в США.
В Евросоюзе возможность отказаться от поставок российской нефти, как и газа, также обсуждается, однако на данный момент многие страны ЕС выступают против этой меры из-за опасений резкого роста цен на топливо и его дефицита.
Британско-нидерландская корпорация Shell – одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира – объявила о намерении отказаться от покупок российских нефти и газа, а также о выходе из всех нефтегазовых проектов в России. Это реакция на российское вторжение в Украину.
Как сказано в пресс-релизе компании, выход из проектов в России будет поэтапным. Компания в ближайшее время прекратит спотовые закупки российской сырой нефти. Уже заключённые контракты на её поставки не будут продлеваться.
В России будут закрыты все автозаправочные станции Shell, а также прекращено производство авиационного топлива и смазочных материалов.
Анатолий Бибилов сдал экзамены на владение осетинским и русским языками
В самопровозглашенной республике Южная Осетия претенденты на должность президента сдают лингвистические экзамены на знание осетинского и русского языков.
Как сообщает агентство «Рес», первым тестирование прошел бывший сотрудник Минобороны Владимир Пухаев, вторым – действующий президент Анатолий Бибилов.
«Экзамен показывает умение кандидата писать грамотно, знание им своего родного, а также русского языка, так как они оба у нас в республике государственные», – заявил Бибилов.
Как сообщалось ранее, экзамены принимает лингвистическая комиссия из шести представителей высшего преподавательского состава Юго-Осетинского госуниверситета (трое по русскому и трое по осетинскому языкам). Возглавляет ее профессор Зоя Битарти.
Многие в Южной Осетии указывают, что процедура недостаточно прозрачна. Теоретически там есть возможность оказать протекцию одному из кандидатов. Эта тема сейчас активно обсуждается в социальных сетях.
Сегодня же первый заместитель руководителя администрации президента, эксперт Алан Джуссоев заявил, что президентские выборы в Южной Осетии переноситься не будут. По его словам, этот вопрос не обсуждается. Выборы должны пройти 10 апреля.
СГБ Грузии не видит угроз в прибытии граждан РФ и Беларуси
Служба госбезопасности Грузии (СГБ) не видит угроз для безопасности в связи с повышенным количеством въезжающих в страну граждан РФ и Беларуси.
Также по данным СГБ, «количество въезжающих в страну в текущем периоде не превышает статистику за аналогичный период прошлых лет».
«Не наблюдается тенденция осуществления активностей, представляющей риск для безопасности страны, со стороны граждан РФ, Беларуси и других иностранных государств, въезжающих в страну», — сказано в распространенном сегодня сообщении СГБ.
По данным ведомства, ситуация с безопасностью в Грузии «находится под полным контролем», передает агентство «Новости-Грузия».
«Мы хотели бы откликнуться на дезинформацию, целенаправленно распространенную в последние дни о так называемом массовом и неконтролируемом прибытии в Грузию иностранных граждан, в частности, граждан Российской Федерации и Беларуси. Общественность запугивают, что среди въехавших есть так называемые диверсанты, связанные с терроризмом группы, и т.д.
Мы с полной ответственностью заявляем, что обстановка безопасности в стране находится под полным контролем.
Служба государственной безопасности совместно с другими соответствующими ведомствами в активном режиме принимает все необходимые меры для минимизации возможных рисков и вызовов, а также полного контроля всех лиц в стране, содержащих потенциальный риск. В результате осуществленных мер по всей территории страны сохраняется спокойная и безопасная обстановка», — говорится в сообщении СГБ.
В то же время в ведомстве подчеркивают, что государство Грузия «реализует суверенное право иностранного гражданина на въезд на территорию страны в полном соответствии с законодательством, в соответствии с существующими рисками и вызовами».
Shell откажется от поставок нефти и газа из РФ и закроет АЗС в России
Британско-нидерландская корпорация Shell – одна из крупнейших нефтегазовых компаний мира – объявила о намерении отказаться от покупок российских нефти и газа, а также о выходе из всех нефтегазовых проектов в России. Это реакция на российское вторжение в Украину.
Как сказано в пресс-релизе компании, выход из проектов в России будет поэтапным. Компания в ближайшее время прекратит спотовые закупки российской сырой нефти. Уже заключённые контракты на её поставки не будут продлеваться.
В России будут закрыты все автозаправочные станции Shell, а также прекращено производство авиационного топлива и смазочных материалов.
Корпорация также предпримет шаги для отказа от российских нефтепродуктов и природного газа, однако подчёркивается, что это произойдёт не сразу.
Ещё одна крупная корпорация BP (ранее British Petroleum) заявила, что прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа из России.
В связи с вторжением в Украину на Западе звучат требования ввести эмбарго на поставки или только нефти, или вообще углеводородов из России на государственном уровне. В ЕС на данный момент по этому вопросу нет консенсуса, Германия и ряд стран, наиболее зависимых от российского газа, например Болгария, заявляют, что такая мера вряд ли возможна – отказ от российского газа ударит и по промышленности, и по гражданам ЕС. Отказ от поставок российской нефти обсуждается в США, администрация Джо Байдена не исключила, что пойдёт на такую меру, но ещё не приняла решения – отказ приведёт к росту цен на топливо в Соединённых Штатах.
Украина призывает страны Запада ввести эмбарго.
Накануне российский вице-премьер Александр Новак заявил, что отказ Запада от поставок российской нефти приведёт к резкому росту её стоимости на мировом рынке – до 300 долларов за баррель и больше. Он также пригрозил закрытием поставок по газопроводу "Северный поток" и предупредил о якобы существующих угрозах газотранспортной системе Украины, которая – несмотря на боевые действия – по-прежнему используется для поставок российского топлива в страны ЕС.
Япония расширила санкции против России и Беларуси
МИД Японии объявил о расширении списка юридических и физических лиц России и Беларуси, в отношении которых вводятся санкции.
В список включены пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заместители главы президентской администрации Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, глава Чечни Рамзан Кадыров. Среди бизнесменов под санкции попали Аркадий и Борис Ротенберги, Алишер Усманов и Геннадий Тимченко. Также в список внесены "ЧВК Вагнера" и "Агентство интернет-исследований", которое называют "фабрикой троллей" бизнесмена Евгения Пригожина. Кроме того, запрещается экспорт в Россию оборудования для нефтепереработки.
С белорусской стороны санкции введены против сыновей Александра Лукашенко – Виктора и Дмитрия Лукашенко, пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова и других.
В сообщении японского МИД говорится, что эти меры приняты "с учетом нынешней международной ситуации, касающейся Украины, в целях поддержания международного мира и безопасности и внесения вклада Японии в международные усилия".
Ранее Япония ввела санкции в отношении президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, министра обороны Сергей Шойгу, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева и других. Под санкции попали также 49 российских ведомств, банков и компаний, в частности, ФСБ, ГРУ, АО "Компания "Сухой", АО "РСК "МиГ", госкорпорации "Ростех", ЦБ РФ, ВЭБ, Промсвязьбанк.
Санкции предполагают замораживание активов физических лиц и банков, запрет на "экспорт товаров общего назначения, которые, как считается, способствуют укреплению военного потенциала Российской Федерации".
На московской частоте «Эха Москвы» заработает государственная радиостанция Sputnik
Входящая в холдинг "Россия сегодня" государственная радиостанция Sputnik начнёт вещание в Москве на частоте закрытой из-за военной цензуры радиостанции "Эхо Москвы". Об этом сообщается в телеграм-канале RT.
Первый эфир запланировал на 9 марта. В первый день слушателям обещаны эфиры официального представителя МИД Марии Захаровой, депутата Госдумы Анатолия Вассермана и прокремлёвских блогеров Германа Клименко и Дмитрия Пучкова.
Сайт и эфир "Эха Москвы", радиостанции, традиционно занимавшей первые места в московских рейтингах информационного радиовещания, были заблокированы Роскомнадзором в начале марта. Поводом стало освещение редакцией войны в Украине. Российские власти требуют называть её "специальной операцией" и запрещают использовать при её освещении что-то, кроме официальных государственных источников.
После этого основной акционер радиостанции, окологосударственный холдинг "Газпром-медиа" принял решение закрыть станцию. Её главный редактор Алексей Венедиктов, представляющий интересы миноритарных владельцев, пообещал обжаловать это решение в суде.
- После начала войны в Украине из-за цензуры были заблокированы, закрылись или были закрыты правительством десятки изданий. В том числе — Русская служба Радио Свобода, канал Настоящее время, "Голос Америки", телеканал "Дождь", Би-би-си, DW, издание Znak.com, The Insider, региональные издания. Как минимум 150 журналистов вынуждены были покинуть страну.
ООН сообщила о двух миллионах беженцах с Украины
Число беженцев с Украины с начала вторжения России достигло двух миллионов, сообщил в твиттере 8 марта Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Это самый быстро развивающийся кризис в Европе со времён Второй мировой войны, утверждают в организации.
Вторжение в Украину началось меньше двух недель назад. За это время около 900 тысяч украинцев укрылись от войны в Польше, 150 тысяч — в Венгрии. Только Евросоюз ожидает принять на своей территории от 2,5 до 6,5 миллиона беженцев.
За сутки только на западном участке украинской границы страну покинули 132 тысячи человек, сообщила Государственная погранслужба.
"Нам нужно прекращение огня, нам нужно перемирие, чтобы люди могли перестать убегать или даже вернуться в свои дома. Но сейчас они все говорят мне, что боятся", — рассказал накануне Гранди каналу "Аль-Джазира" в репортаже с украинско-польской границы.
На фоне миграционного кризиса Радио Свобода запустило подкаст "Гуманитарный коридор". В нём украинские беженцы рассказывают РС свои истории.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.