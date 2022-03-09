Убийца австралийки Шанай Брук в Тбилиси приговорен к 20 годам тюрьмы

Тбилисский городской суд признал Рафаэля Мурсакулова виновным в убийстве австралийки Шанай Брук и приговорил его к 20 годам тюрьмы.

31-летняя Шанай Брук преподавала английский язык в Батуми и приехала в Тбилиси на отдых. Она была зверски убита 30 июля 2021 года в центре столицы во время прогулки в лесопарке на горе Мтацминда.

Во время прогулки Шанай говорила по телефону со своей подругой в США. Впоследствии американка рассказывала, что был и повторный звонок Брук – она просила о помощи. Когда звонок прервался, подруга стала обзванивать общих знакомых в Тбилиси и подняли тревогу.

Тело молодой женщины нашли на следующий день. По обвинению в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах задержали жителя Тбилиси 33-летнего Рафаэля Мурсакулова.

Экспертиза признала Мурсакулова вменяемым.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», приговор озвучил судья Звиад Шарадзе. Рафаэль Мурсакулов был признан судом виновным не только в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах (статья 109 УК Грузии), но и в разбое (статья 179 УК Грузии).

На сегодняшнем процессе присутствовали брат Шанай Брук — Тайсон Эдвардс, который специально прибыл в Тбилиси из Лондона, а также консул Австралии.

Семья убитой требовала от суда бессрочного заключения для Мурсакулова.

Во время последнего слова Мурсакулов обратился к семье Шанай Брук. Он расплакался и попросил прощения. Ранее он заявил, что не собирается обжаловать приговор.