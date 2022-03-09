Экономическая война и биологические обвинения

Биологическая угроза и экономическая война – такими словосочетаниями запомнился 14-й день российского вторжения в Украину. Решение Вашингтона и Лондона о запрете на импорт российских энергоносителей в Москве сочли объявлением войны России и обвинили Украину в том, что она готовила вторжение в самопровозглашенные республики Донбасса, а Запад – в разработке биологического оружия на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за госизмену в военное время. Новые поправки в законодательство предусматривают наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного за госизмену и диверсию в военное время. Также у осужденных по этой статье будет конфисковано все имущество. Решение было принято на фоне информации о том, что некоторые украинские чиновники вели или готовились вести переговоры с российскими военными о передаче населенных пунктов под контроль России.

При этом Зеленский в очередной раз призвал Запад отказаться от полумер и предоставить Украине соответствующие вооружения для более эффективного противодействия российской армии:

«Украина повторяет своим партнерам с первого дня российского вторжения: если вы не закроете небо, вы также будете нести ответственность за эту катастрофу. Масштабную гуманитарную катастрофу. Россия использует против нас ракеты, авиацию, вертолеты. Против мирных жителей. Против наших городов. Против нашей инфраструктуры. Гуманитарная ответственность мира - реагировать. Но… решения нет. Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую базу – американскую базу. У нас также есть подтверждение, мы все слышали, читали в СМИ, что есть договоренность между американской стороной и Польшей, что она достигнута. Но в то же время мы слышим, что предложение Польши выглядит неразумным. И это то, что говорят в Вашингтоне. Мы это тоже читали и видели. Так когда же будет решение?»

Но Запад, судя по всему, не готов идти на такой шаг. Ранее в Москве заявили, что предоставление боевых самолетов Украине будет рассматриваться как вступление в войну против России той страны, которая это сделает.

Более того, Москва заявила о якобы готовившейся со стороны Запада и Украины биологической атаке на территории России. Об этом, как утверждает российская сторона, свидетельствуют данные, полученные в результате захвата российскими войсками биологических лабораторий, находящихся в непосредственной близости к российской границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы имеются неопровержимые факты разработки военно-биологических программ:

«Подтверждаем те вскрывшиеся в ходе проведения специальной военной операции на Украине факты, которые свидетельствуют об экстренной зачистке киевским режимом военно-биологических программ. Они реализовывались Киевом при финансировании Соединенных Штатов Америки. Ни о каком мирном использовании в научных целях на благо мира, развития, конечно, речи не идет. Дело в том, что они финансировались по линии Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. Мы исходим из того, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, администрация президента США обязаны ознакомить мировое сообщество – и сделать это официально, а не через их говорящие головы, – с теми программами, которые осуществлялись на Украине».

Российское Минобороны также утверждает о захвате документов, якобы свидетельствующих о планах наступления ВСУ на позиции ДНР и ЛНР с целью отрезать самопровозглашенные республики от российской границы. Если верить Москве, то российское вторжение опередило удар по Донецкой и Луганской народным республикам буквально на несколько дней. Правда, доказательства, представленные российским Минобороны в виде некого шестистраничного плана-приказа, якобы захваченного в ходе наступления российских войск на мариупольском направлении, не могут быть проверены независимой экспертизой.

При этом российское оборонное ведомство на 14-й день вторжения признало, что в рядах военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях в Украине, есть солдаты-срочники. И некоторые из них попали в плен. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков:

«К сожалению, обнаружилось несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины».

Ранее в российском Минобороны категорически отрицали присутствие солдат срочной службы на территории Украины. Более того, в этом россиян убеждал еще 8 марта лично президент Путин:

«Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу».

Президент Украины Владимир Зеленский, ранее уже не раз обращавшийся к российским военным, в очередной раз призвал находящихся на территории Украины российских солдат возвращаться домой, пока еще это возможно:

«Российские солдаты, у вас есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали вам, что мы не сдадимся, потому что это наш дом, это наши семьи и дети. Мы будем воевать, пока не вернем нашу землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За наших убитых детей. Вы еще можете спастись. Если просто уйдете».

При этом в Москве считают, что Вашингтон фактически открыл против России второй фронт. Речь о начале процедуры отказа от российских энергоносителей. США и Великобритания объявили о запрете на импорт углеводородов, что все последнее время считалось крайней мерой, которую Америка и Европа могут задействовать против Москвы в связи с военным вторжением в Украину. Указ президента Соединенных Штатов Джо Байдена о введении энергетического эмбарго, запрещающего импорт в США нефти, сжиженного природного газа и угля из России, также будет включать запрет на любые инвестиции США и их граждан в российский энергетический сектор:

«Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы запрещаем весь импорт российской нефти, газа и других энергоносителей. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в портах США, и американский народ нанесет еще один мощный удар по путинской военной машине. Этот шаг имеет сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе, и я верю в нашу страну. Американцы сплотились, чтобы поддержать украинский народ, и ясно дали понять, что мы не будем участвовать в субсидировании войны Путина. Мы приняли это решение в тесной консультации с нашими союзниками и партнерами по всему миру, особенно в Европе, потому что сплоченный ответ на агрессию Путина был моей первоочередной задачей, чтобы сохранить полное единство всего НАТО, всего ЕС и наших союзников. Мы будем продвигать этот запрет, понимая, что многие из наших европейских союзников и партнеров могут быть не в состоянии присоединиться к нам».

При этом, по словам американского президента, за принятое решение придется платить. Война, развязанная Владимиром Путиным, уже наносит ущерб американским семьям – на бензоколонках. С тех пор, как российский лидер начал наращивание военной мощи у украинских границ, цена топлива на заправках в Америке выросла на 75 центов. И, очевидно, будет идти вверх и дальше. Вашингтон уже объявил, что высвобождает 60 миллионов баррелей нефти из совместных с союзниками стратегических запасов нефти. Байден обещает, что не допустит спекуляций на энергетическом рынке в США. При этом Белый дом призвал Европу к совместным действиям по формированному переходу на альтернативные источники энергии:

«Этот кризис является суровым напоминанием о том, что для защиты нашей экономики в долгосрочной перспективе нам необходимо стать энергетически независимыми. У меня было много разговоров за последние три месяца с нашими европейскими друзьями, о том, как они должны отвыкать от российской нефти. Это просто недопустимо. Это должно мотивировать нас ускорить переход на чистую энергию. Это точка зрения, которую разделяют наши европейские союзники. И будущее, в котором вместе мы сможем добиться большей независимости».

Примечательно, что сейчас на повестке ЕС уже стоит вопрос отказа от российских энергоносителей. План, представленный Еврокомиссией, предполагает значительное сокращение зависимости от российского газа уже в нынешнем году, а в течение нескольких лет позволит вовсе отказаться от импорта углеводородов из России. По мнению авторов проекта, «это будет непросто, но возможно». На сегодняшний день на долю России приходится порядка 40% всех поставок газа в Евросоюз.

В Москве эти действия назвали «войной». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение Вашингтона и Лондона, фактически нарушил табу на употребление этого термина на территории России:

«Ну, США, безусловно, объявили экономическую войну России, и они ведут эту войну. Да, де-факто так оно и есть. Ситуация заслуживает весьма и весьма глубокого анализа. Вот эти вот решения, которые были объявлены президентом Байденом. Если вы спрашиваете меня, что будет делать Россия, Россия будет делать то, что необходимо, что выгодно ей в данной ситуации. Мы защищаем свои интересы, и мы будем делать (все) в строгом соответствии с нашими интересами. Мы видим, что ситуация на энергетических рынках развивается достаточно турбулентно. И мы все вместе не знаем, до какой степени турбулентности мы дойдем».

Как отмечают аналитики, заявление Байдена не стало неожиданностью. Слухи об этом муссировались с выходных, и сегодня вещи, казавшиеся невозможными всего пару недель назад, теперь становятся возможными. Еще не так давно администрация Байдена заявляла, что не хочет вводить санкции против энергетики. Сегодня вопрос стоит по-другому: насколько готов коллективный Запад к обратному эффекту вводимого энергетического эмбарго. По мнению британского премьера Бориса Джонсона, этот шаг, хоть и болезненный, но необходимый:

«То, что мы делаем, – это первый шаг, и я считаю, что это важно сделать. Если подумать о том, где мы были еще несколько дней назад, я не думаю, что люди задумывались об отказе от зависимости от российской нефти и газа, потому что это очень и очень большие зависимости, которые есть у европейских стран. Великобритания менее подвержена риску, но ясно, что и у нас есть дизельное топливо из России. И вы знаете, мы не можем изменить все в одночасье, но мы, безусловно, можем это сделать. Не забывайте, что 44% зарубежных доходов России приходится на нефть, не говоря уже о газе. Так что это большой шаг, который делает мир».

При этом аналитики отмечают, что решение США и Британии – это еще не полный отказ от российских энергоносителей. А, следовательно, говорить о перекрытии России коридоров получения нефтедолларов пока рано. В частности, Соединенные Штаты импортируют 200 тысяч баррелей в сутки. И страна определенно может существовать без этого импорта. Это капля в море американского потребления. Что же касается Еврозоны, то в этом случае речь идет о почти половине всего энергопотребления. Так что это совершенно другая игра с куда более серьезными ставками.