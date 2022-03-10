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Глава т.н «ЛНР» подписал указ о признании Абхазии
Глава т.н. Луганской народной республики («ЛНР») Леонид Пасечник подписал указ о признании самопровозглашенной республики Абхазия независимым и суверенным государством.
«Постановляю: признать Республику Абхазия в качестве суверенного и независимого государства», – говорится в тексте указа Пасечника, опубликованного на его сайте.
Сегодня же «ЛНР» и Абхазия объявили об установлении дипломатических отношений посредством обмена нотами. Ведутся переговоры о подготовке проекта договора о дружбе и сотрудничестве между республиками.
- Ранее, 25 февраля абхазский президент Аслан Бжания подписал указы о признании «ДНР» и «ЛНР». 9 марта стало известно об установлении дипломатических отношений между Абхазией и «ДНР».
- Президент России Владимир Путин признал «ЛНР» и «ДНР» независимыми государствами 21 февраля текущего года. После того, как они обратились к Москве за помощью, Путин ввел войска в Украину.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Другие новости дня
В Грузии сообщили о дополнительном контроле за прибывающими в страну россиянами
Директор фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев сообщил о дополнительном контроле за прибывающими в Грузию россиянами.
«Сообщаю тем в Грузии, кто переживает за отсутствие контроля за приезжающими гражданами России. Служба Госбезопасности Грузии каждый день приходит в арендованные квартиры, в отели, гестхаусы и проводит анкетирование вновь прибывших россиян. Такая форма регистрации можно сказать. Надеюсь, это немного успокоит тех, кто переживает за неконтролируемый поток. Он вполне себе контролируемый от границы до пребывания в Грузии», – пишет Куроптев.
Он просит россиян не волноваться, называя происходящее «нормальным процессом» – в связи с тем, что «нет виз и идет большой поток».
«По вопросу, не передадут ли (информацию) Москве, отвечаю: до этой волны было гораздо больше важной информации и её никто никуда не передавал», – говорит Куроптев.
В Службе государственное безопасности Грузии косвенно подтвердили информацию, распространенную Куроптевым.
«Естественно, Служба государственной безопасности осуществляет контроль как на государственной границе, так и внутри страны. Механизмы контроля являются комплексными и состоят из нескольких этапов. Разумеется, исходя из целей государственной безопасности, публичное распространение информации на этот счет недопустимо. Недопустимо и открыто говорить о механизмах контроля», – сказано в заявлении ведомства, предоставленном «Эху Кавказа».
В СГБ утверждают, что правоохранительные органы полностью контролируют безопасность и «очагов активных угроз» в стране не наблюдается.
- Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури накануне успокоил депутатов и общественность, заявив, что никакого наплыва российских граждан в Грузию нет, как нет и опасности проникновения в страну российских диверсантов.
В Беларуси признали экстремистскими материалами три фильма Юрия Дудя
В Беларуси суд признал экстремистскими материалами фильмы журналиста Юрия Дудя про комика Славу Комиссаренко, про издание Nexta и политическую эмиграцию из Беларуси. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией белорусского МВД.
- 25 февраля российская организация "Лига безопасного интернета" обратилась в Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции России с просьбой проверить наличие у журналиста Юрия Дудя иностранного финансирования. Если выяснится, что оно есть, "Лига безопасного интернета" требует признать Дудя "иностранным агентом".
- В октябре 2021 года Зюзинский суд Москвы оштрафовал Юрия Дудя на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков в интернете. На него также пожаловалась "Лига безопасного интернета". В апреле 2021 года организация обратилась в МВД с просьбой проверить на пропаганду наркотиков два интервью, вышедших на канале Дудя – с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем.
Глава МИД Украины: договориться с Россией о прекращении огня не удалось. Лавров: Россия не нападала на Украину
В турецкой Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России – Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.
Это первая встреча на столь высоком уровне между представителями двух стран после начала российского вторжения в Украину две недели назад.
По сведениям "Интерфакса", обсуждение продолжалось более полутора часов. Оно началось без присутствия журналистов, в зал пустили только нескольких операторов и фотографов.
После переговоров на пресс-конференции глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сторонам не удалось договориться о прекращении огня.
"Я услышал сегодня, что прекращение огня Россия связывает с выполнением требований Путина в адрес Украины. Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю от российской агрессии", – заявил Кулеба.
Он добавил, что украинская сторона будет продолжать дипломатические усилия: "Когда Россия будет готова продолжить разговор без пропагандистских клише, а по существу, мы готовы его продолжить".
Ранее Владимир Путин заявлял, что на территории Украины с российской армией воюют "нацистские группировки".
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, говорил о том, что "военная спецоперация прекратится в одну минуту", если Украина признает Крым российским, пропишет в своей Конституции отказ от вступления в любые блоки и признает независимость сепаратистских "ДНР" и "ЛНР".
Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия не нападала на Украину.
"Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы и на Украину не нападали. На Украине мы просто... объяснили многократно: наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности Российской Федерации", – заявил он на брифинге после переговоров с Дмитрием Кулебой.
"Мы не хотим построения в Украине нацистского государства", – сказал Лавров после встречи.
Он обвинил Украину в том, что она выполняет волю Запада, а также заявил, что в уничтоженной обстрелом больнице в Мариуполе находились не пациенты и медики, а батальон "Азов".
Также Лавров ответил на вопрос, пытались ли российские послы убедить какие-либо страны не присоединяться к санкциям против России.
"Бегать по всему миру и заставлять какую-либо страну суверенную, независимую выполнять заказ старшего брата не в наших традициях. Мы все-таки вежливые люди, как вы знаете", – подчеркнул глава МИД России.
На встрече министры также обсуждали гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Украины. Сергей Лавров сообщил, что Киев пообещал в скором времени дать ответ на предложения Москвы по урегулированию конфликта. Дмитрий Кулеба заявил, что глава МИД РФ предложил трехсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ, России и Украины по ядерной безопасности.
Пресс-конференцию главы МИД Украины Настоящее Время транслирует в прямом эфире:
На переговорах Кулебы и Лаврова присутствовал также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, цель встречи – сделать шаг навстречу переговорам между президентами Украины и России.
Агентство РБК-Украина отмечает, что Дмитрий Кулеба ранее называл три ключевых требования, которые он выдвинет на встрече с Лавровым: это прекращение огня, освобождение оккупированных территорий и решение гуманитарных вопросов.
Пятнадцатый день продолжается военная агрессия России на территории Украины. По состоянию на 9 марта ООН сообщало о 516 погибших мирных жителях, включая 37 детей, 908 ранены. Еще более 1,7 млн человек бежали из страны. Более недели в осаде Мариуполь – крупный город в Донецкой области. 9 марта мощный авиаудар был нанесен по городской больнице, удар пришелся на родильное отделение, город уже неделю без света, тепла и еды.
Саакашвили прекратил голодовку – по просьбе грузинских бойцов, воюющих в Украине
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что прекращает голодовку в тюрьме, объявленную 21 февраля.
«Я получил письмо от грузинских бойцов, которые защищают Украину с 2014 года, которыми я очень горжусь и дружу. Они просят меня прекратить голодовку и как можно скорее включиться в борьбу в полную силу. Такая же просьба поступает от представителей Верховного командования Украины, с которыми я нахожусь в постоянном контакте. Поэтому на 20-й день я прекращу голодовку. Сейчас нужны здравый смысл, здоровье и полная мобилизация, сила вместо слабости. Мы должны встретить победу в полной готовности!» – написал Саакашвили в своем Facebook-аккаунте.
Политик также пишет об успехах украинской армии. Он назвал Киев «новым Константинополем для Грузии» и «столицей свободного мира».
«Героический народ Украины под руководством главнокомандующего Владимира Зеленского выигрывает эту эпохальную войну», – говорит Саакашвили.
- Впервые Саакашвили объявил голодовку сразу после задержания в Грузии, 1 октября 2021 года. Его голодовка продлилась 50 дней, он прекратил её 20 ноября.
- 21 февраля Саакашвили вновь объявил голодовку в связи с тем, что в тюрьме он не получает необходимую медицинскую помощь.
Роман Абрамович попал под санкции в Великобритании
Великобритания ввела санкции против владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и ещё нескольких известных российских бизнесменов и руководителей госкомпаний. Список выложен на сайте британского правительства.
В нём — глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, президент "Транснефти" Николай Токарев, глава ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев.
Совокупный личный капитал попавших под санкции семи россиян составляет порядка 20 миллиардов долларов, передаёт агентство Reuters.
Санкции подразумевают запрет на въезд на территорию Великобритании. Помимо прочего были заморожены их активы. Журналист Би-би-си Саймон Стоун сообщил в твиттере, что футбольный "Челси" уже закрывает клубный магазин и не может больше продавать билеты на матчи.
Абхазия и Южная Осетия призвали Тбилиси признать их суверенитет
Глава МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев посещает с визитом Абхазию. Он провел встречу с Иналом Ардзинба – главой абхазского МИДа. Как сообщили в югоосетинском ведомстве, по итогам встречи было принято совместное коммюнике.
В документе югоосетинская и абхазская стороны подтверждают «стремление к укреплению взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес, на благо народов обоих государств». В коммюнике говорится и о важности международного признания самопровозглашенных республик.
«Югоосетинская и абхазская стороны подтвердили приверженность к достижению широкого международного признания.
Министры призывают Грузию признать государственный суверенитет и независимость Республики Южная Осетия и Республики Абхазия.
Югоосетинская и Абхазская Стороны заявили о твердом намерении достижения подписания юридически обязывающего соглашения о международных гарантиях неприменения силы со стороны Грузии между Грузией и Республикой Южная Осетия, а также между Грузией и Республикой Абхазия», – говорится в документе.
Стороны также выразили поддержку действиям Российской Федерации в Украине и решению о признании т.н. «ДНР» и «ЛНР».
«Министры высказали приверженность к установлению многополярной системы международных отношений и предоставлению права высказывания позиций Республики Южная Осетия и Республики Абхазия на площадке Организации Объединенных Наций», – сказано в документе.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Иналу Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».
- Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
В Анталье проходят переговоры глав МИД Украины и России
В турецком городе Анталья проходит встреча министров иностранных дел Украины и России - Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.
Это первая встреча на столь высоком уровне между представителями двух стран после начала российского вооружённого вторжения в Украину две недели назад. Западные страны подчёркивают, что нападение России на соседнее государство было несправоцированным.
На переговорах Кулебы и Лаврова присутствует также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, цель встречи - сделать шаг навстречу переговорам между президентами Украины и России.
Как ожидается, после обсуждения в Анталье каждый из министров проведет свою отдельную пресс-конференцию.
Агентство РБК-Украина отмечает, что Дмитрий Кулеба ранее называл три ключевых требования, которые он выдвинет на встрече с Лавровым. Это прекращение огня, освобождение оккупированных территорий и решение гуманитарных вопросов.
В Грузии не планируется запускать «Дождь» – Тихон Дзядко
Российский независимый телеканал «Дождь», объявивший о приостановке работы из-за принятия т. н. «закона о фейках», не намерен возобновлять работу из Грузии. Об этом в эфире телекомпании Formula заявил главный редактор канала Тихон Дзядко.
«У нас нет таких планов», — сказал он, добавив, что «Дождь» предпримет какие-то действия, но не в Тбилиси.
- Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева говорит, что информация о вещании канала в разных странах – слухи. «Мы не ведём никаких переговоров. Пока приходим в себя от всего произошедшего с нами и выдыхаем», – написала она в своем Facebook-аккаунте.
Как пишет СОВА, Тихон Дзядко также отметил, что на фоне войны в Украине и ужесточения законодательства десятки журналисты решили покинуть Россию. Но в Грузию, по его словам, многие приезжают только для того, «чтобы выдохнуть».
Главред «Дождя» также прокомментировал инцидент с одним из ведущих канала Михаилом Фишманом, которого не впустили в Грузию. Ранее появилась информация, что ему, возможно, запретили въезд из-за нарушения закона «Об оккупации». По словам Тихона Дзядко, Фишман действительно посещал Абхазию, но в 1983 году, соответственно, никакого отношения к антиоккупационному закону это не имеет. Дзядко считает, что власти Грузии отказывают российским оппозиционным журналистам во въезде в страну, поскольку боятся вызвать недовольство Москвы.
Прокомментировала ситуацию со свободой слова в России и глава информационной службы «Дождя», супруга Тихона Дзядко Екатерина Котрикадзе.
«Сегодня в России практически все закрыто, нет ничего схожего со свободой слова. Прежде некоторые люди, некоторые политики в разных уголках планеты все же верили, что Путин хоть в какой-то форме защищает демократию, что в России хоть в какой-то форме есть свобода. Существовало «Эхо Москвы» – легендарная, сильная радиостанция, которая говорила обо всем, в эфире которой были слышны разные мнения. Был телеканал «Дождь», который, пожалуй, по мнению Путину, выполнял страшную миссию, поскольку в его эфире было абсолютно все – идеи, мысли, люди разных направлений, представители разных сфер, как и представители правительства. Мы делали журналистику. Это правда был очень важный канал для страны», – отметила она.
Котрикадзе также подчеркнула, что канал закрылся, а они с Тихоном приехали в Тбилиси, поскольку все поняли, что это уже вопрос личной свободы.
«К примеру, была 100-процентная гарантия задержания Тихона. У меня нет ни капли сомнения, что его бы непременно задержали. Если бы Тихон сейчас находился в Москве, он, наверное, уже где-то сидел бы», – говорит Котрикадзе.
По словам главы новостной службы «Дождя», на протяжении нескольких дней им поступали сигналы, очень много угроз – «катастрофическое количество звонков, попытки взлома телефона, писали люди, утверждавшие, что являются рабами Кадырова и что они найдут меня».
По словам Котрикадзе, после принятия «закона о фейках» они поняли, что могут стать «экстремистами» в своей стране.
«Это конец, теперь все поняли, что Путин – диктатор», — заключила журналистка.
Сайт «Эха Кавказа» заблокирован в России. Что делать?
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Итальянская Eni приостанавливает закупку российской нефти
Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni приостанавливает заключение новых контрактов на закупку нефти и нефтепродуктов из России.
Решение принято из-за ввода российских войск и боевых действий на территории Украины.
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на переданный в среду электронный комментарий руководства компании. В Eni отмечают, что пристально следят за развитием событий в отношении закупок российского газа.
Ранее британская British Petroleum и британско-нидерландская Shell отказались от заключения контрактов на покупку российской нефти и газа, напоминает "Коммерсантъ".
Палата представителей Конгресса США в среду подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о запрете импорта в страну российской нефти. Теперь документ поступит на рассмотрение Сената. Ограничения на российские энергоносители на этой неделе предложил ввести американский президент Джо Байден в ответ на ввод российских сил на территорию Украины.
Решение Байдена поддержала Великобритания и несколько стран Европейского Союза.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет ограничивать поставки сырья в Европу в ответ на санкции.
Западные санкции, вводимые после начала вторжения, уже отрезали Россию от международной торговли и финансовых рынков, но вплоть до этой недели под санкционный режим не подпадал экспорт её энергоносителей, пишет Reuters.
О решении покинуть или приостановить участие в российском рынке объявили десятки зарубежных компаний. 10 марта стала известно, что новые инвестиции в России, а также рекламную активность в РФ и Беларуси сворачивает американский производитель продуктов питания и кормов для животных Mars Inc.
Инвестиции приостанавливает Mondelez International, у которой открыты три завода во Владимирской и Новгородской областях, и которой принадлежат такие бренды, как Alpen Gold, Milka, Toblerone, Halls, Picnic, Dirol и другие.
Датский концерн Carlsberg, владеющий компанией "Балтика" в России, прекращает производство пива под своим флагманским брендом и тоже отказывается от рекламы.
Японский автоконцерн Toyota Motor приостановил производство и поставки в Россию, но пока не планирует покидать российский рынок. "Поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек", - сообщили "Интерфаксу" в компании.
Google ограничил работу магазина приложений Google Play в России. Скачать можно будет только бесплатные приложения. Причиной компания называет проблемы с системой оплаты.
Также сообщается, что с 10 марта Visa и Mastercard прекращают обслуживание российских карт за рубежом. Внутри России они продолжат работать как обычно. Ранее сообщалось, что обе эти платёжные системы одновременно объявили о прекращении работы на российском рынке.
Назарбаев прибыл в Анталью на дипломатический форум. Это его первое появление на публике после январских протестов в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Анталью на дипломатический форум по приглашению президента Турции Реджепа Эрдогана. Это первое публичное появление Назарбаева после массовых январских митингов в Казахстане.
Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай опубликовал в твиттере фотографию бывшего президента у трапа самолета в Анталье.
Как подчеркивает казахское бюро Радио Свобода, Назарбаев впервые после январских протестов в стране выехал за рубеж. Отсутствие комментариев со стороны первого президента Казахстана во время массовых беспорядков породили слухи о том, что он тяжело болен или даже мертв. Спустя неделю Назарбаев выпустил видеообращение, в котором заявил, что является "пенсионером с 2019 года", а вся власть у его преемника Касым-Жомарта Токаева.
Пятого января на фоне массовых протестов в Казахстане президент Токаев сообщил, что вступил в должность председателя Совета безопасности, который по закону должен был пожизненно возглавлять Назарбаев. Кроме того, с должностей были сняты несколько высокопоставленных лиц, тесно связанных с Назарбаевым. После этого в соцсетях и СМИ начали появляться утверждения о борьбе за власть между Назарбаевым и его преемником.
Однако, по словам пресс-секретаря Назарбаева Айдоса Укибая, бывший и нынешний президенты всегда были "по одну сторону баррикад", а распространение слухов о якобы расколе между ними назвал попыткой дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства.
Тем не менее родственников и приближенных к первому президенту Казахстана после протестов в стране продолжили лишать постов и должностей.
Минобороны РФ: в Украине проводили опыты с коронавирусом летучих мышей
В украинских биолабораториях, созданных и финансируемых США, «проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей», – заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В Москве утверждают, что анализируют переданные сотрудниками украинских биолабораторий документы о секретной военно-биологической деятельности США.
«Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы», – заявил Конашенков.
Отметим, что в российских СМИ активно муссируются слухи о создании штаммов опасных вирусов в тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара, открытой в 2011 году. Недавно в Москве заявили, что африканская чума свиней, которая активно циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии.
В 2020 году в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что задержанный ими гражданин Грузии искал летучих мышей для тбилисской лаборатории Лугара. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе тогда сказал, что подобные заявления – ложь и провокация.
«В лаборатории Лугара проводится много исследований на летучих мышах. Мы ищем в них бешенство, другие заболевания, в том числе и различного типа коронавирусы. Летучие мыши являются одними из переносчиков различных заболеваний, и проводится много исследований», – рассказал тогда Гамкрелидзе.
Россия отказывается от дальнейшего участия в работе Совета Европы
МИД России заявил, что Москва более не намерена участвовать в деятельности Совета Европы, так как страны Запада подрывают работу этой организации.
"Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе", - говорится в распространенном в четверг заявлении российского внешнеполитического ведомства.
В Москве также подчёркивают, что "Россия не будет участвовать в превращении
натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской
организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве
и самолюбования".
О решении объявлено на фоне продолжающегося российского вооружённого вторжения на территорию Украины, резкой критики действий руководства России со стороны многих стран мира и беспрецедентных западных экономических санкций в отношении российских политиков, бизнесменов, банков, госструктур и компаний.
25 февраля, на второй день российского вторжения, комитет министров Совета Европы принял решение о приостановке членства России в организации из-за войны в Украине. Решение было принято по инициативе Польши и Украины. Как сообщалось тогда, Россия лишается права иметь представительство в Совете и в Парламентской ассамблее Совета Европы, но остаётся участником подписанных европейских конвенций, в том числе конвенции о правах человека. Приостановка членства не является постоянной мерой, у Москвы остаются пути коммуникации с Советом, отмечалось в сообщении организации.
- Россия вступила в Совет Европы в 1996 году, став 39-м членом этой международной структуры, пишут "Ведомости". Спустя год в связи с членством в организации Москва ввела мораторий на смертную казнь. Конституционный суд дважды продлевал мораторий ― в 1999-м и 2009-м годах, однако в Уголовном кодексе упоминание смертной казни по-прежнему содержится.
- Зампредседателя Совета безопасности России и бывший президент страны Дмитрий Медведев, комментируя, в том числе, приостановку членства РФ в Совете Европы и ПАСЕ, назвал меру "дикой несправедливостью". Одновременно он сказал, что это и неплохой повод "хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда". Медведев добавил, что решение даёт возможность России восстановить смертную казнь для предотвращения особо тяжких преступлений в стране.
В США умер первый человек, которому пересадили сердце свиньи
В США скончался 57-летний Дэвид Беннет, которому два месяца назад пересадили сердце генетически модифицированной свиньи, сообщается на сайте медицинского центра Университета Мэриленда.
Состояние Беннета начало ухудшаться несколько дней назад. После того как стало понятно, что ему на станет лучше, мужчине была оказана паллиативная помощь. Он смог поговорить со своей семьей в последние часы своей жизни, говорится в сообщении. Врачи пока не назвали точную причину смерти.
У Беннета была аритмия, и впервые он стал пациентом больницы в октябре 2021 года. Пересадить человеческое сердце ему не представлялось возможным, поэтому пересадка сердца генетически модифицированной свиньи была единственным вариантом. При этом Дэвид Беннет был проинформирован о рисках процедуры. Десятого января 2022 года университетский центр сообщил, что через три дня после трансплантации сердца Беннет чувствует себя хорошо.
В США провели первую в мире операцию по пересадке человеку сердца свиньи:
"Мы опустошены потерей мистера Беннета. Он оказался смелым и благородным пациентом, который боролся до конца", – отметил доктор Бартли Гриффит, который проводил операцию по пересадке сердца.
По словам сына Беннета, его семья надеется, что это поможет дальнейшим усилиям по решению вопроса нехватки органов для пересадки. "Мы благодарны за каждый инновационный момент, за каждую сумасшедшую мечту, за каждую бессонную ночь, которая привела к этому историческому шагу, – цитирует слова Дэвида Беннета-младшего The Guardian. – Мы надеемся, что эта история может стать началом надежды, а не концом".
В Южной Осетии ответили на слова Майкла Макфола об отпуске россиян в Цхинвали
Экс-посол США в России Майкл Макфол предупредил россиян, что они смогут проводить отпуск лишь в Тегеране и Цхинвали.
«Россияне, вы будете жить в полной изоляции от остального мира всю оставшуюся жизнь, если вы не остановите эту войну. Ваш отпуск будет в Тегеране и Цхинвали. У вам не будет больше иномарок, телефонов или импортной техники. Никто больше не пригласит вас на конференции. Россияне станут изгоями в мире. Но еще не поздно. Остановите эту войну сейчас», – написал Макфол в Twitter.
Американскому дипломату ответил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.
«Сколько цинизма и лицемерия в этих словах», – написал югоосетинский лидер в своем Telegram–канале, добавив, что именно Америка «спонсировала геноцид осетин».
«Мы помним, как вы вооружали грузинскую армию и сделали все возможное, чтобы моей мирной стране был нанесен максимальный урон», – отметил Бибилов.
«Если вы так озабочены вопросами туризма, порекомендуйте своим гражданам съездить на отдых в Дамаск или Багдад. А в путеводителях обязательно отметьте каждое здание, которое было разрушено американскими снарядами», – добавил он.
Американский астронавт в знак протеста вернул российскую медаль
Американский астронавт Скотт Келли, совершивший четыре космических полета, в том числе на российских кораблях «Союз», заявил, что отказывается от российской государственной награды «За заслуги в освоении космоса» - в знак протеста против вторжения России в Украину.
В твиттере он обратился к бывшему президенту России Дмитрию Медведеву, вручившему ему награду в 2011 году, попросил отдать медаль «русской матери, чей сын погиб в этой несправедливой войне». «Я отправлю медаль по почте в посольство России в Вашингтоне» - написал Келли.
Астронавт, ставший в 2015-2016 годах первым американцем, который провел на орбите почти год подряд (340 суток) на борту Международной космической станции, вместе с российскими космонавтами, активно комментирует в твиттере войну в Украине, в том числе на русском языке. Он осуждает российское вторжение и поддерживает Украину. Несколько дней назад Келли вступил в полемику с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. На запись Рогозина о том, что без некоторых флагов российская ракета будет «краше выглядеть», Келли ответил: «Димон, без этих флагов и иностранной валюты, которую они приносят, твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить. Может, найдешь себе работу в Макдональдсе, если Макдональдс еще существует в России». Рогозин ответил оскорблениями.
«Макдоналдс» объявил о приостановке работы в России 8 марта.
ООН: с начала войны в Украине погибли 516 мирных жителей
С начала вторжения российских войск на территорию Украины в стране погибли 516 мирных жителей, 908 получили ранения. Об этом сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.
По данным организации, среди убитых 98 мужчин, 60 женщин, девять мальчиков и пять девочек, а также 23 ребенка и 321 взрослый, чей пол пока неизвестен. Больше всего пострадавших в Донецкой и Луганской областях: 111 убитых и 462 раненых. Основной причиной гибели и ранений являются удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары.
В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека считают, что фактические цифры пострадавших значительно выше, так как из мест интенсивных боев информация поступает с опозданием, и многие сообщения требуют подтверждения. Данные из городов Волноваха, Мариуполь, Изюм, где предположительно пострадали сотни мирных жителей, пока не включены в статистику, так как еще не проверены.
Amazon прекратил отправку товаров в Россию и Беларусь
Одна из крупнейших американских компаний Amazon прекратила отправку товаров в Россию и Беларусь. Об этом сообщается на сайте компании.
Облачный сервис Amazon Web Services также отказался от регистрации новых пользователей из России и Беларуси. Кроме этого, российским пользователям закрыт доступ к стриминговому сервису Amazon Prime Video.
- По данным Йельского университета, с начала российского вторжения на территорию Украины более 300 зарубежных компаний заявили о том, что ограничивают или прекращают свою работу с Россией. Среди них международная сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI, производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Companies, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, фэшн-бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Marks & Spencer, Mango, H&M и другие.
Недельная инфляция в России стала максимальной с 1998 года
Показатель недельной инфляции в России в период с 26 февраля по 4 марта достиг 2,22%, это максимальное значение с 1998 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.
Рост цен связывают, в частности, с беспрецедентными санкциями, под которые попала Россия в связи с военной агрессией в отношении Украины.
Отмечается, что годовая инфляция в России на 4 марта превысила 10% - впервые с января 2016 года.
Цены на новые легковые автомобили выросли на 17,1%, телевизоры - на 15,0%, пылесосы - на 14,6%, смартфоны - на 9,6%. Продовольственные товары подрожали более чем на 10%.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а «ДНР» и «ЛНР» независимыми, Путин требует от Украины «денацификации» и «демилитаризации».
- За военные действия против Украины США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Киев просит Берлин помочь в организации встречи Зеленского и Путина
Владимир Зеленский хочет встретиться с Владимиром Путиным. Киев попросил канцлера Германии Олафа Шольца о помощи в организации переговоров. Об этом в эфире немецкой телепрограммы Tagesschau сказал замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, пишет SOVA.
«Единственные серьезные переговоры, которые могут быть проведены с русскими, были бы возможны на президентском уровне. Мой президент готов к этому. Международные партнеры должны помочь нам организовать такую встречу», - заявил он.
Ранее Украина уже выступала с инициативой личной встречи лидеров двух стран. Тогда пресс-спикер Путина Дмитрий Песков, сказал, что у Москвы пока нет таких планов.
Украина обвиняет Россию в бомбежке детской больницы в Мариуполе
В Мариуполе, крупном городе в Донецкой области Украины, который осаждают российские войска и бойцы так называемой «ДНР», предположительно в результате бомбового удара разрушено здание детской больницы.
Власти города и президент Украины Владимиром Зеленским обвинили Россию в бомбардировке гражданского объекта. На видео, опубликованном Зеленским, можно увидеть, что здание практически разрушено.
О пострадавших или погибших в результате удара не сообщается, также неясно, работала ли больница в последнее время, после начала российского наступления. По словам президента Украины Владимира Зеленского, под завалами предположительно есть люди.
«Прямой удар российских войск по родильному дому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство!» - написал Зеленский, вновь призвав страны НАТО «закрыть небо» над Украиной, то есть начать сбивать российские самолеты и ракеты (страны НАТО отказываются это делать, опасаясь прямой конфронтации с Россией). «Украинская правда» уточняет, что эпицентр взрыва был между родильным и педиатрическим отделением.
Российское Минобороны сообщения о бомбежке больницы не комментировало. По официальным сообщениям ведомства, российские военные не стреляют по жилым домам и гражданским объектам. При этом есть множество свидетельств разрушений домов, школ и других невоенных объектов. По последним данным ООН, по меньшей мере 1424 гражданских лица были убиты или ранены в Украине с начала вторжения 24 февраля.
В Абхазии сообщили об установлении дипотношений с «ДНР»
Самопровозглашенная республика Абхазия и т.н Донецкая Народная Республика («ДНР») установили дипломатические отношения посредством обмена нотами. Об этом сообщили в абхазском МИДе.
По информации ведомства, «в настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы» между Абхазией и «ДНР».
В пресс-релизе также говорится, что Абхазия и «ДНР» поддерживают «курс Российской Федерации, нацеленный на демилитаризацию и денацификацию Украины».
«Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика поддерживают стремления к укреплению дружбы и сотрудничества между двумя народами, стремятся содействовать строительству мирных и равноправных отношений и руководствуются намерением развивать взаимодействие в интересах народов двух государств на основе взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности, и других общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего Устава Организации Объединенных Наций», – добавили в абхазском ведомстве.
- Как сообщалось ранее, 26 февраля абхазский лидер Аслан Бжания подписал указы о признании донбасских сепаратистских республик – «ДНР» и «ЛНР».
- 11 марта на сухумском стадионе «Динамо» пройдёт акция в поддержку российского вторжения в Украину.
Убийца австралийки Шанай Брук в Тбилиси приговорен к 20 годам тюрьмы
Тбилисский городской суд признал Рафаэля Мурсакулова виновным в убийстве австралийки Шанай Брук и приговорил его к 20 годам тюрьмы.
31-летняя Шанай Брук преподавала английский язык в Батуми и приехала в Тбилиси на отдых. Она была зверски убита 30 июля 2021 года в центре столицы во время прогулки в лесопарке на горе Мтацминда.
Во время прогулки Шанай говорила по телефону со своей подругой в США. Впоследствии американка рассказывала, что был и повторный звонок Брук – она просила о помощи. Когда звонок прервался, подруга стала обзванивать общих знакомых в Тбилиси и подняли тревогу.
Тело молодой женщины нашли на следующий день. По обвинению в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах задержали жителя Тбилиси 33-летнего Рафаэля Мурсакулова.
Экспертиза признала Мурсакулова вменяемым.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», приговор озвучил судья Звиад Шарадзе. Рафаэль Мурсакулов был признан судом виновным не только в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах (статья 109 УК Грузии), но и в разбое (статья 179 УК Грузии).
На сегодняшнем процессе присутствовали брат Шанай Брук — Тайсон Эдвардс, который специально прибыл в Тбилиси из Лондона, а также консул Австралии.
Семья убитой требовала от суда бессрочного заключения для Мурсакулова.
Во время последнего слова Мурсакулов обратился к семье Шанай Брук. Он расплакался и попросил прощения. Ранее он заявил, что не собирается обжаловать приговор.
Российское Минобороны признало пленение срочников украинской армией
Российское министерство обороны признало участие солдат срочной службы в войне в Украине. Некоторые из них были пленены украинской армией. Утверждается, что "почти все" срочники выведены с территории страны.
О том, что солдаты срочной службы были "обнаружены" в частях, участвующих в войне, в среду заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Конашенков. Ранее российские официальные лица, в том числе президент Путин, утверждали, что в боевых действиях участвуют только профессиональные солдаты, подписавшие контракт с вооружёнными силами.
Российская армия также впервые открыто признала, что её военнослужащие попадали в плен к Украине. Ранее такие сообщения не комментировались или опровергались властями всех уровней. Число попавших в плен названо не было. Утверждается, что власти "предпринимают исчерпывающие меры", чтобы освободить пленных и не допускать к войне солдат срочной службы в будущем.
Сразу после начала войны Комитет солдатских матерей сообщал, что перед вводом войск к украинской границе были переброшены солдаты срочной службы, некоторых из которых заставляли подписывать контракты.
Украинская сторона распространяла видеозаписи пленённых российских солдат, которые утверждали, что их не предупредили о том, что они будут принимать участие в реальной войне. До завершения войны практически невозможно установить, давали ли они эти показания добровольно или под давлением.
- Российская армия по-прежнему не раскрывает свои потери в ходе конфликта. Украинская армия заявляет, что российская сторона потеряла больше 12 тысяч человек — сколько из них ранены, а сколько убиты не уточняется.
- 7 марта советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявлял о двух тысячах пленных (стороны конфликтов обычно склонны преувеличивать свои успехи на фронте, эта оценка не поддаётся быстрой верификации в условиях продолжающихся боевых действий).
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