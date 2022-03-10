Количество смертей на дорогах снижается

На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры Абхазии подвели итоги работы за 2021 год. Первый заместитель генпрокурора Дамир Квиниция среди прочего рассказал о борьбе с преступностью, наркоторговлей и сокращении числа ДТП. Интересно, что на последнем заседании кабмина премьер-министр Александр Анкваб усомнился в достоверности статистики дорожно-транспортных происшествий.

На расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Абхазии подвели итоги работы органов прокуратуры за 2021 год. В целом, судя по цифрам, приведенным в докладе первого заместителя генпрокурора Дамира Квиниция, в республике сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений:

«С 2020 года наблюдается тенденция уменьшения зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. Так, в 2020 году их количество составляло 288, что на восемь преступлений меньше, чем в 2019 году. В 2021 году количество тяжких преступлений уменьшилось на 54 единицы, что составляет 234 единицы из общего числа зарегистрированных преступлений, то есть 32,3%. Раскрываемость тяжких преступлений составляет 76,5%. Значительную долю среди зарегистрированных преступлений составляют кражи: в 2021 году – 127 краж, это 17,3% от общего числа преступлений, раскрыто – 64, то есть каждая вторая кража. В прошлом году было зарегистрировано девять преступлений, относящихся к корыстно-насильственным – похищения граждан, разбойные нападения, грабежи. Это на 28 преступлений меньше, чем за 2020 год. При этом убийства из корыстных побуждений не совершались».

Квициния продолжил:

«В 2021 году выявлено 250 нарушений законодательства. В целях устранения выявленных нарушений внесено 108 представлений, по результатам представления которых к дисциплинарной ответственности привлечено девять лиц. Принесено 26 протестов. К административной ответственности привлечено 26 лиц. Мерами прокурорского реагирования бюджету и организациям возмещено более 21 миллиона рублей».

Так, в отношении бывшего главбуха Управления образования администрации Сухума Чания возбуждено уголовное дело, в рамках которого инкриминируется хищение более 1,4 млн рублей. А индивидуальному предпринимателю Тарба вменяется уклонение от налоговых обязательств в размере более 3 млн рублей.

Уменьшилось число ДТП и их жертв, отметил Квициния:

«За анализируемый период в республике имело место 182 дорожно-транспортных происшествия. В результате погибло 42 человека. По 65 ДТП возбуждены уголовные дела. В 2020 году имело место 198 ДТП, в результате которых погибло 57 человек. Таким образом, число ДТП уменьшилось на 16, погибших в них – на 15. Несмотря на уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, обстановка на дорогах остается сложной».

Если вспомнить кривую ДТП и их жертв в послевоенный период, то были в Абхазии и более тяжелые времена. Например, в середине десятых годов число погибших составляло около 70 в год. Но на последнем заседании кабинета министров Абхазии, состоявшемся на прошлой неделе, премьер-министр Александр Анкваб высказался о статистике по ДТП скептически, усомнившись в том, что все они регистрируются.

К сожалению, как следует из доклада Квициния, выросло число преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств:

«Стремительно набирает популярность среди молодежи относительно дешевый синтетический наркотик мефедрон, который поражает нервную систему и вызывает необратимые изменения, что в последующем отразится на генофонде населения страны. Оперативными службами проводится работа по пресечению фактов ввоза и распространения данного вида наркотических средств, которая, учитывая использование сбытчиками наркотиков современных цифровых технологий, является недостаточной. По регионам за анализируемый период наблюдается уменьшение преступлений в сфере оборота наркотиков: в Гудаутском районе – 18 преступлений после 33 в прошлом году, в Гулрыпшском районе – 19 после 36 в прошлом году, что свидетельствует о неэффективной работе правоохранительных органов на местах по выявлению указанных преступлений».

Выступившие на заседании коллегии секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба и заместитель председателя СГБ Тимур Ахиба отметили положительные сдвиги в работе Генпрокуратуры. Генпрокурор республики Адгур Агрба уделил особое внимание борьбе с коррупцией:

«Вот уже более двух лет мы находимся в Генеральной прокуратуре, я в качестве прокурора. И более двух лет наша первостепенная задача, с которой мы столкнулись и поставили ее перед собой, – это коррупционные дела, дела коррупционной направленности. Вы видите, наше общество только об этом и говорит, это сегодня и кандидаты в депутаты во время теледебатов постоянно обсуждают. И это вполне закономерный вопрос, когда люди спрашивают: да, правоохранительная система работает, но каковы результаты? У нас были приняты решения по многим делам коррупционной направленности, там, где был причинен ущерб государству от одного миллиона рублей до 150 миллионов рублей и более. Часть из этих уголовных дел уже направлена в суд для рассмотрения по существу. Сегодня уже судьи приступили по некоторым из них к процессам. Мы очень внимательно будем следить за этими делами».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия