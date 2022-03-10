Обзор абхазской прессы

«Нужная газета» пишет, что 1 марта оппозиционное Абхазское народное движение предложило президенту Аслану Бжания ряд мер реагирования на обострение ситуации в Украине. Однако глава государства проигнорировал обращение. 6 марта в интервью агентству «RESPUBLICA» председатель АНД Адгур Ардзинба отметил, что его организация предложила Бжания сесть за стол переговоров и вместе обсудить данный вопрос.

«Я считаю, что глава государства должен собрать всех, обсудить ситуацию и принять решение, какие шаги мы дальше будем предпринимать. Второе. Главе государства, конечно же, нужно выступить перед народом, обратиться к жителям Абхазии. Люди напряжены, много противоречивой информации, и люди не знают, что происходит. И глава государства должен сказать людям, что предпринимается, чего им ждать. Это важно», – сказал Адгур Ардзинба.

Блогер Дмитрий Максимович (Дмитрий Мушба) на своей странице в Facebook написал пост, посвященный росту цен на бензин в Абхазии. «В такой ситуации, когда народ становится беднее с каждым новым утром, чиновники, разъезжающие на «Лексусах», купленных и обсуживающихся за казенные деньги, едва ли могут понять чаяния населения. Это невозможно так же, как решить проблему общественного транспорта (особенно междугороднего) или привести в порядок сельские школы. Люди, принимающие решения, не ездят в маршрутках, их дети не учатся в деревенских школах. Я, конечно, не призываю к тому, чтобы пересадить всех чиновников на общественный транспорт, но вот отмена талончиков на бензин для сотен всевозможных управлений, комитетов, причем, начиная с высшего звена, помогла бы сэкономить сотни миллионов рублей в год, а это большие суммы в масштабах Абхазии. И это даже без учета дорогостоящего ремонта люксовых автомобилей».

Максимович уточнил, что за счет этих денег можно было бы дотировать фирмы, реализующие топливо населению, по меньшей мере, покрыть часть их потерь.

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О проблемах рыбной отрасли пишет газета «Независимая Республика». Председатель Государственного комитета по экологии Савелий Читанава в интервью изданию сообщил, что береговые бригады, которые занимаются ловом рыбы, недостаточно оснащены соответствующим оборудованием, поэтому и улов оставляет желать лучшего.

«В этом году были приобретены плавсредства, возможно, это как-то изменит ситуацию, но и это не точно. Промысловых рыб в Абхазии недостаточно. В большом количестве ловят в основном хамсу. Но, говоря открыто, не хватает рыбы, чтобы обеспечить рынок. С точки зрения экологии, в Абхазии есть все условия для добычи рыбы. Наша акватория одна из самых чистейших на всем побережье Черного моря. В последнее время создаются водоемы для выращивания рыб, это тоже одно из направлений обеспечения населения рыбой», – подчеркнул Савелий Читанава.

Для того чтобы убедиться, есть ли рыба в ассортименте и достаточном количестве, автор публикации Алина Тания пошла на Сухумский рынок и поговорила с продавцами. Все, кто занимается продажей рыбы, говорили, что обилие на прилавках зависит от улова, а улов зависит от погоды. Торговые работники специализированного магазина также отмечали, что раньше и рыбы было больше, и ассортимент разнообразнее. По словам продавцов, на рынке сейчас есть барабулька, селедка, кефаль, колючка, карась, хамса. Но чтобы купить камбалу, надо сделать предварительный заказ.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия