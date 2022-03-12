Сборная Грузии по регби обыграла команду Румынии в матче чемпионата Европы

Национальная сборная Грузии обыграла команду Румынии в матче четвертого тура чемпионата Европы по регби. Встреча прошла сегодня, 12 марта, в Бухаресте и завершилась со счетом 23:26 в пользу сборной Грузии.

В составе грузинской команды попытки на счету Васила Лобжанидзе, Мераба Шарикадзе, Сандро Тодуа и Аки Табуцадзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Матч между Румынией и Грузией имел под собой довольно острую турнирную интригу, которая касалась и Чемпионата Европы, и квалификации к Кубку Мира. Грузия зарезервировала себе место во Франции, однако до сегодняшнего дня «лелос» не удавалось стать лидером европейского розыгрыша. Румынии же было за что бороться в обоих случаях.

Свой следующий турнирный матч грузинская команда проведет 20 марта. «Лелос» сыграют с командой Испании на стадионе «Динамо – Арена» в Тбилиси.

Сборная Грузии является действующим победителем чемпионата Европы и рекордсменом по количеству титулов. Последнее поражение команды в рамках турнира случилось в 2017, когда сборная Румынии чудом вырвала минимальную победу со счетом 8:7.