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17 кандидатов избраны депутатами абхазского парламента
По итогам голосования 12 марта 17 кандидатов избраны депутатами парламента самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом сообщил председатель Центризбиркома Дмитрий Маршан в пресс-центре в ЦИК, озвучивая предварительные итоги выборов.
Депутатами парламента избраны:
- Избирательный округ №5 - Лаша Ашуба
- Избирательный округ №9 - Кан Кварчия – 53%
- Избирательный округ №10 - Даут Хутаба – 98,6%
- Избирательный округ №11 - Тимур Бейя – 77%
- Избирательный округ №12 - Астамур Аршба – 51,15%
- Избирательный округ №14 - Галуст Трапизонян – 96,65%
- Избирательный округ №16 - Беслан Халваш – 70, 9%
- Избирательный округ №17 - Аслан Лакоба - 63,49%
- Избирательный округ №19 - Алхас Хагба – 58,48%
- Избирательный округ №23 - Левон Галустян – 52,69%
- Избирательный округ №24 - Ашот Миносян - 64,57%
- Избирательный округ №25 - Инар Садзба - 50,89%
- Избирательный округ №26 - Адгур Харазия - 50,28%
- Избирательный округ №27 - Венори Бебия – 65,85%
- Избирательный округ №30 - Вахтанги Голандзия - 58,2%
- Избирательный округ №31 - Резо Зантария - 56,39%
- Избирательный округ №35 - Темур Шергелия - 52, 61%.
Ранее председатель ЦИК Дмитрий Маршан на пресс-конференции сообщил, что выборы в парламент состоялись при явке 51,2% избирателей.
Выборы считаются состоявшимися, если в них примет участие 25% избирателей, внесенных в списки для голосования. Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившее на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Сообщение об итогах выборов и списки избранных депутатов парламента Центральная избирательная комиссия публикует не позднее чем в семидневный срок со дня выборов.
Другие новости дня
Россия и Украина заявили о движении к компромиссу на фоне боев
Россия и Украина на фоне продолжающихся боевых действий движутся к компромиссу в переговорах. Об этом в разговоре с газетой «КоммерсантЪ» сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
По его словам, российская сторона смотрит на ситуацию «гораздо более адекватно». Переговоры продолжаются непрерывно в видеоформате, сказал Подоляк. Он также отметил, что в рамках переговорного процесса созданы рабочие группы. Их специфику советник не уточнил. Очередная, четвертая по счету, очная встреча переговорщиков может состояться уже на следующей неделе.
«На столе переговоров сейчас лежат разные предложения, их много, там десяток предложений. В том числе и по политическому урегулированию и, главное, по военному урегулированию. Я имею в виду прекращение огня, формулу прекращения огня и вывода войск», - сообщил Подоляк.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что переговоры стали более содержательными. «Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы», - сказал Зеленский на встрече с журналистами.
Россия пока не заявляла, что ее изначальные требования изменились. Москва, в частности, настаивает на отказе от вступления Украины в НАТО, признании Крыма российским, а так называемых «ДНР» и «ЛНР» – независимыми.
Одно из требований Москвы о «денацификация» Украины, по словам Подоляка, сошло на нет. «Первично российская делегация исходила из ложного посыла о том, что у нас есть какие-то героизации фашизма, нацизма и так далее. У нас же, как оказалось, и для них это было удивительно, есть целый ряд европейских законов, где как раз прописаны полноценные запреты и осуждение всех проявлений нацизма и фашизма», - подчеркнул Подоляк.
Советник напомнил, что стороны договорились не комментировать содержание переговоров до согласования ключевых позиций. При этом Подоляк отметил, что стороны обсуждают вероятные механизмы компенсации украинской стороне за масштабные инфраструктурные разрушения. Киев ожидает компенсации от Москвы, пишет «КоммерсантЪ».
В пятницу, 11 марта, о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной сообщил российский президент Владимир Путин. Однако в субботу, 12 марта, после телефонных переговоров канцлера Германии и президента Франции с Путиным, Париж сообщил, что Кремль не заинтересован в прекращении боевых действий.
В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о возможной встрече Путина и Зеленского. По словам Пескова, до встречи президентов свою часть работы должны выполнить министры иностранных дел и переговорщики двух стран.
«КоммерсантЪ» полагает, что по линии МИД России и Украины наладился контакт. Источник издания сообщил, что недавняя встреча министров иностранных дел России и Украины в Турции прошла без прорывов, но корректно, хотя ранее Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба с трудом скрывали взаимную неприязнь.
- Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.
- Стороны ведут переговоры по урегулированию конфликта. Первые три раунда встреч прошли на белорусской территории 28 февраля, 3 и 7 марта.
Абхазский ЦИК: явка на выборах составила 51,2%, выборы в парламент состоялись
Председатель Центризбиркома самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Маршан на пресс-конференции сообщил, что выборы в парламент состоялись, явка избирателей составила 51,2%.
Парламентские выборы в Абхазии, которые прошли накануне, 12 марта, проводились по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. На 35 мест в парламенте претендуют 123 кандидата в депутаты.
Выборы считаются состоявшимися, если в них примет участие 25% избирателей, внесенных в списки для голосования. Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившее на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Сообщение об итогах выборов и списки избранных депутатов парламента Центральная избирательная комиссия публикует не позднее чем в семидневный срок со дня выборов.
Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, через две недели проводится повторное голосование по двум кандидатам в депутаты, получившим большее число голосов.
При повторном голосовании кандидат в депутаты считается избранным, если он получил большее число голосов по отношению к другому кандидату вне зависимости от количества избирателей, принявших участие в выборах.
НАТО: Россия может планировать операции с химическим оружием
Россия может планировать на территории Украины операции с применением химического оружия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германской газете Welt am Sonntag.
По словам Столтенберга, Кремль специально сообщает об украинских лабораториях биологического оружия, чтобы оправдывать собственные атаки.
«Теперь, когда были сделаны эти ложные утверждения, мы должны быть бдительными, потому что вполне возможно, что Россия сама может планировать операции с химическим оружием, используя эту сфабрикованную ложь», – считает генеральный секретарь НАТО.
Если Россия, действительно, совершит химическую атаку, то это будет военным преступлением, подчеркнул Столтенберг.
Ранее МИД России сообщил, что Украина вблизи российских границ вела разработку компонентов биологического оружия в специальных биолабораториях. «От сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней», – говорится в комментарии ведомства.
Тем временем, по данным украинской версии журнала Forbes, стоимость техники, потерянной российской армией в войне с Украиной, составляет уже более пяти миллиарда долларов. Генштаб Украины несколько раз сообщал, что с начала войны уничтожил, в том числе, десятки российских самолетов и вертолетов, сотни танков и более тысячи БМП и БТР. В условиях постоянных боевых действий все эти цифры проверить нельзя и независимых подтверждений им нет.
Минобороны России 27 февраля признало потерю штурмовика Су-25. Других данных о технических потерях с российской стороны не было. Украина о своих технических потерях не сообщала.
По данным Генштаба Украины на 12 марта, потери российской армии за время вторжения составили, предположительно, свыше 12 тысяч человек. Американские спецслужбы дают оценку от 2 до 4 тысяч убитых российских солдат. Российское Минобороны приводит значительно меньшие цифры.
Киев не раскрывает данные о потерях среди военнослужащих. Как сообщают украинские СМИ, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с иностранными журналистами сказал, что за время боевых действий с 24 февраля погибли около 1300 военных.
Байдена призвали предоставить Грузии и Украине статус основных союзников, не входящих в НАТО
Хельсинкская комиссия, независимое правительственное агентство США, занимающееся продвижением прав человека и безопасности в Европе, призвала администрацию Байдена укрепить отношения с Украиной в сфере обороны. Комиссия стремится содействовать оказанию военной и экономической помощи Киеву в условиях, когда российские войска продвигаются к украинской столице, пишет SOVA.
В письме президенту США Джо Байдену, оказавшемся в распоряжении издания Foreign Policy, комиссия призвала администрацию определить Украину и Грузию, в которую Россия вторглась в 2008 году, как основных союзников, не входящих в НАТО (MNNA), и активизировать американскую поддержку вступления обеих стран в альянсе.
«Хотя Соединенные Штаты последовательно поддерживают вступление Украины и Грузии в НАТО, российская оккупация и продолжающееся вторжение обнажают трагедию затянувшегося расширения Евроатлантики», - пишет комиссия, которую возглавляют сенатор-демократ Бен Кардин и член Палаты представителей, демократ Стив Коэн.
«В отсутствие решительной и активной поддержки США членства Украины и Грузии в НАТО, [президент России Владимир] Путин будет продолжать использовать широкие возможности в своих стремлениях подорвать безопасность и сотрудничество в Европе и в своей неоколониальной программе», - говорится в письме.
Foreign Policy напоминает, что и Украине, и Грузии было обещано членство в оборонном альянсе во время саммита НАТО в Бухаресте (Румыния) в 2008 году. Но, несмотря на масштабные реформы, ни одной из стран не был предложен график вступления. При этом комиссия рекомендовала администрации Байдена рассмотреть возможность предоставления статуса MNNA и другим странам, не входящим в НАТО, расположенным на восточном фланге Европы: Финляндии, Молдове и Швеции.
«Предоставление стране статуса MNNA откроет множество каналов по облегчению поставок оружия, финансовой помощи и обмена информацией, и будет содействовать дальнейшему сотрудничеству. Это также послужит мощным сигналом поддержки как для Киева, так и для Тбилиси. В отличие от членства в НАТО, статус MNNA не влечет за собой никаких обязательств по взаимной безопасности и обороне», - говорится в статье Foreign Policy.
В четверг Белый дом объявил о присвоении Колумбии и Катару статуса основных союзников, не входящих в НАТО, в результате чего общее число стран, получивших их, достигло 19-ти. Обычно такой статус присваивается государствам, не имеющим амбиций или перспектив вступления в НАТО.
При этом издание отмечает, что решение о вступлении в НАТО принимается 30 членами альянса, и присвоение Соединенными Штатами статуса MNNA не обязательно помешает перспективам членства Украины.
- Хельсинкская комиссия, официально известная как Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, была основана в 1976 году как независимое правительственное агентство для контроля за соблюдением Хельсинкских соглашений, основного дипломатического соглашения времен «холодной войны». Их целью было снижение напряженности между Советским Союзом и Западом, а также установление норм в области прав человека и безопасности. В состав комиссии входят 18 членов Конгресса США от обеих партий и представители Госдепартамента, Пентагона и министерства торговли США.
Ситуация на дорогах Грузии – сводка на утро 13 марта
Непогода создала проблемы водителям в Грузии. Из-за интенсивного снегопада движение транспорта ограничено на некоторых участках дорог в горных районах.
Уже третий день закрыта дорога, ведущая к грузино-российской границе, пишет агентство «Новости-Грузия». В частности, из-за опасности схода лавин запрещено движение всех видов транспорта на отрезке Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс.
На дороге Сачхере-Они произошло обрушение горной массы, из-за чего на 1-30 километре трассы запрещено движение всех видов транспорта. С утра там проходят работы по расчистке.
В то же время, по данным Национального агентства окружающей среды, на трассах внутреннего значения в регионах Рача и Кахети – дорогах Алпана-Цагери и Вазиани-Гомбори-Телави – до сих пор ограничения не действуют.
Специальный режим движения в связи с сильным снегопадом, низкой температурой и плохой видимостью действует на 51-96 км дороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале. Там запрещено движение автомобилей с прицепами, полуприцепами, а также автобусов вместимостью более 30 мест. Движение других видов транспорта свободно.
Аналогичный режим действует на дороге Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани) и на участке Хаиши-Ушгули дороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили.
На участке дороги Местиа-Ушгули и Зугдиди-Хаиши движение легковых автомобилей допустимо в случае использования противоскользящих цепей. Движение автомобилей повышенной проходимости с двумя или более ведущими мостами свободно.
Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии призывает граждан ездить с соответствующими для зимнего периода шинами, исправным транспортом и соблюдать режимы, установленные на дорогах.
Коронавирус в Абхазии: 47 новых случаев заражения, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 70 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 47 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 17 пациентов. Состояние 3 человек оценивается как тяжелое, 14 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ скончались двое мужчин - 74 и 86 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 4 пациента, в Гагрской ЦРБ - 10, состояние 2 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 4 пациента.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52 811 человек. Зарегистрировано 666 летальных случаев. Выздоровели 47 845 человек.
Коронавирус в Грузии: 823 новых случая заражения, 24 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 823 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения 7,7 тысячи тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 10,65%, за две недели – 15,64%, за семь дней – 12,69%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 1 635 509.
Почти 54% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 440. В Имерети выявили 121 случай заражения, в Кахетии – 51, в Самегрело и Земо Сванети – 47, в Шида Картли – 47, в Гурии – 45, в Аджарии – 25, в Квемо Картли – 22, в Мцхета-Мтианети – 7, в Самцхе-Джавахети – 10, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 8.
От ковида умерли еще 24 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 554.
Выздоровели 1 445 человека, их общее число выросло до 1 585 885.
На данный момент в Грузии 33 044 активных случаев коронавируса. Из них 1 443 (около 5% от общего числа больных) проходят лечение в больницах. В реанимационных отделения остается 403 человека. 31 601 пациент лечится на дому.
ЦИК Туркменистана отчитался о явке на выборах президента в 97%
В Туркменистане, где 12 марта прошли досрочные президентские выборы, в голосовании приняли участие более 97 процентов зарегистрированных избирателей, сообщил вскоре после закрытия участков Центризбирком страны.
Голосование завершилось в семь вечера по местному времени. В стране были открыты около 2600 участков. Ведется подсчет голосов.
Многие эксперты считают выборы в Туркменистане – одной из самых закрытых стран мира – формальностью, с целью передачи власти авторитарным лидером Гурбангулы Бердымухамедовым своему сыну – 40-летнему Сердару Бердымухамедову, работавшему вице-премьером.
Помимо него в выборах участвовали еще 8 кандидатов. Но все они считаются лояльными нынешнему главе государства и не рассматриваются как реальные соперники его сыну. Никаких предвыборных дебатов в стране не проводилось.
С тех пор как Туркменистан обрел независимость от СССР в 1991 году, ни одни выборы там западные наблюдатели и правозащитники не признавали свободными и справедливыми.
Политической оппозиции в стране нет. Все медиа подконтрольны государству, а власти нетерпимы к любому инакомыслию и свободе слова.
При Бердымухамедове, который руководит страной с 2006 года, уровень жизни населения резко снизился, хотя Туркменистан обладает четвертыми по объему запасами природного газа в мире. Эксперты отмечают также высокий уровень коррупции, нехватку продовольствия, высокие инфляцию, безработицу и практически полное отсутствие иностранных инвестиций.
В первой половине февраля Гурбангулы Бердымухамедов, выступая парламенте, заявил, что намерен сложить президентские полномочия, чтобы освободить путь «молодым лидерам».
Из Херсона, занятого войсками РФ, сообщают о задержаниях активистов
В занятом российскими военными украинском городе Херсон преследуют и задерживают местных активистов, журналистов, бывших военных и всех, кто не скрывает проукраинскую позицию. Об этом Украинской службе Радио Свобода рассказал журналист из Херсона Константин Рыженко, которого также разыскивают.
По словам Рыженко, у россиян есть списки активистов, которые выступают против войны и оккупации, или просто высказывали свою проукраинскую позицию. Также разыскивают тех, кто фотографирует перемещение российской техники и передает информацию украинским силовикам.
За две с лишним недели войны в Украине Херсон стал единственным областным центром, который перешел под контроль российских войск. Они в короткие сроки отключили украинские телеканалы, начав транслировать российские. Жители при этом выходят на мирные митинги против оккупации. В середине нынешней недели украинский Генштаб заявил о неправомерных задержаниях в Херсонской области более 400 украинцев.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил в субботу слова депутата совета Херсонской области Сергея Хланя о том, что Россия готовится провести в регионе «референдум» о создании «Херсонской народной республики» – наподобие «референдумов» о создании «ДНР» и «ЛНР» в 2014 году.
Жители другого занятого российскими силами украинского города - Мелитополя в Запорожской области, в субботу вышли на протест с требованием освободить мэра Ивана Федорова. Днем ранее местные власти рассказали о его похищении российскими военными и о том, что чиновника обвиняют в терроризме.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал похищение Ивана Федорова «новым этапом террора». В разговоре в субботу с лидерами Франции и Германии Зеленский призвал их оказать давление на Москву с целью освобождения мэра Мелитополя.
Владимир Зеленский: Переговоры с Россией могли бы состояться в Иерусалиме
«Переговоры с Россией могли бы состояться в Иерусалиме», - об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Информацию распространяют украинские СМИ.
«Что касается страны Израиль и посредничества премьер-министра Бенета. Мы в целом позитивно относимся, и я лично положительно отношусь к посредничеству кого-то. Но я не называю господина Бенета кем-то. Потому что считаю, что он может сыграть важную роль. Прежде всего, потому что Израиль такая страна: в ней много истории и параллелей много», - сказал Зеленский.
Так, он считает, что иметь посредничество Израиля - это «исторически очень неплохо».
«Мы говорили с господином Бенетом и я ему говорил, что я считаю, что сегодня неправильно, неконструктивно встречаться в России, в Украине и в Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти хоть какое-то понимание и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей и особенно Иерусалим? Я считаю, что да. И я ему это сказал», - отметил Зеленский.
Евросоюз не признает легитимности абхазских парламентских выборов
Евросоюз не признает легитимности выборов в парламент самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом говорится в заявлении посла ЕС в Тбилиси Карла Харцеля.
«Европейский союз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, признанные международным правом. Что касается т. н. парламентских выборов, состоявшихся 12 марта 2022 года в сепаратистском грузинском регионе Абхазия, напомним, что Европейский союз не признает конституционно-правовых рамок, в которых они проходили. ЕС продолжит свою политику непризнания и вовлеченности. Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии остается полностью мобилизованным в этом отношении», - сказано в заявлении.
Ранее аналогичное заявление сделало посольство США в Грузии, сообщает SOVA.
Сборная Грузии по регби обыграла команду Румынии в матче чемпионата Европы
Национальная сборная Грузии обыграла команду Румынии в матче четвертого тура чемпионата Европы по регби. Встреча прошла сегодня, 12 марта, в Бухаресте и завершилась со счетом 23:26 в пользу сборной Грузии.
В составе грузинской команды попытки на счету Васила Лобжанидзе, Мераба Шарикадзе, Сандро Тодуа и Аки Табуцадзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Матч между Румынией и Грузией имел под собой довольно острую турнирную интригу, которая касалась и Чемпионата Европы, и квалификации к Кубку Мира. Грузия зарезервировала себе место во Франции, однако до сегодняшнего дня «лелос» не удавалось стать лидером европейского розыгрыша. Румынии же было за что бороться в обоих случаях.
Свой следующий турнирный матч грузинская команда проведет 20 марта. «Лелос» сыграют с командой Испании на стадионе «Динамо – Арена» в Тбилиси.
Сборная Грузии является действующим победителем чемпионата Европы и рекордсменом по количеству титулов. Последнее поражение команды в рамках турнира случилось в 2017, когда сборная Румынии чудом вырвала минимальную победу со счетом 8:7.
Джо Байден распорядился выделить Украине $200 млн на оборону
Президент США Джо Байден распорядился предоставить Украине оружие и другую помощь, включая содействие в подготовке военных, на сумму в 200 миллионов долларов.
Этим решением, о котором в субботу сообщил Белый дом, общий объем американской поддержки Киеву в сфере безопасности за последний год увеличился до 1,2 миллиарда долларов.
Распоряжение Байдена адресовано госсекретарю США Энтони Блинкену, которому поручено использовать ресурсы Минобороны в рамках закона о содействии иностранным государствам.
Ранее Конгресс США одобрил экстренную помощь Украине на 13,6 миллиарда долларов. Средства заложены в федеральный бюджет до конца сентября этого года объемом в полтора триллиона.
Пакет экстренной помощи Киеву предусматривает выделение 3,5 миллиарда долларов на оплату поставок военной техники и снаряжения и 3 миллиарда на размещение и содержание войск США, которые передислоцируются в Восточную Европу в связи с агрессией России против Украины, отмечает «Голос Америки».
На избирательных участках в Абхазии идет подсчет голосов
«В 20:00 завершилось голосование по выборам депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. В настоящее время ведется подсчет голосов на местах», - сообщил председатель Центризбиркома самопровозглашенной республики Дмитрий Маршан в пресс-центре ЦИК. По словам Маршан, в ЦИК никаких жалоб не поступило.
По данным информагентства «Апсныпресс», явка избирателей во всех 35 округах превысила минимальный порог. Выборы считаются состоявшимися, если в них примет участие 25% избирателей, внесенных в списки для голосования. Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившее на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Сообщение об итогах выборов и списки избранных депутатов парламента Центральная избирательная комиссия публикует не позднее чем в семидневный срок со дня выборов.
Предварительные итоги обнародуются на следующий день после выборов. Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, через две недели проводится повторное голосование по двум кандидатам в депутаты, получившим большее число голосов.
При повторном голосовании кандидат в депутаты считается избранным, если он получил большее число голосов по отношению к другому кандидату вне зависимости от количества избирателей, принявших участие в выборах.
Роскомнадзор начал уведомлять россиян о блокировке Instagram
Россиянам предлагают переходить в "Одноклассники" и VK
Роскомнадзор начал через портал «Госуслуги» уведомлять россиян о блокировке на территории страны сервиса Instagram.
Блокировку объясняют тем, что «руководство социальной сети вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешило призывы к насилию».
Вместо Instagram россиянам предлагают переходить в «Одноклассники» и VK.
В компании Meta, владеющей Instagram, в пятницу пояснили, что изменили правила, касающиеся проклятий в адрес российской армии, только на территории Украины, куда российская армия вторглась 24 февраля. При этом в компании подчеркнули, что не потерпят русофобии и любой дискриминации граждан России.
Instagram в России заблокируют с 14 марта. Как отмечали в Роскомнадзоре, активным пользователям дано время для переноса фото- и видеоматериалов в другие социальные сети.
Ранее Генпрокуратура РФ потребовала признать Meta – материнскую компанию социальных сетей Facebook и Instagram и мессенджера WhatsApp – экстремистской организацией. От суда отдельно потребовали заблокировать Instagram.
В Саудовской Аравии за один день казнили 81 осужденного
Власти Саудовской Аравии сообщили в субботу о приведении в исполнении за один день 81-го смертного приговора.
Большинство казненных – подданные саудовского королевства, которые были осуждены за связи с радикальными группировками, организацию атак и причастность к убийствам.
В сообщении государственного информагентства Saudi Press говорится, что среди казненных были члены группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство» (обе признаны в России террористическими и запрещены), хуситы. Утверждается, что они планировали нападения на жизненно важные объекты и содействовали контрабанде оружия в страну.
Массовое исполнение смертных приговоров, судя по всему, стало крупнейшей казнью в королевстве за последние десятилетия. За весь прошлый год сообщалось о 67 таких случаях в Саудовской Аравии, в 2020 – о 27.
Правозащитные группы не раз обвиняли руководство страны в применении законов, ограничивающих политическое и религиозное выражение, критиковали казни, в том числе, арестованных в несовершеннолетнем возрасте.
Эр-Рияд все обвинения отвергает, подчеркивая, что в соответствии с законами страны защищает национальную безопасность.
В Абхазии завершилось голосование по выборам депутатов парламента
В 20:00 по местному времени в самопровозглашенной республике Абхазия завершилось голосование по выборам депутатов парламента.
Во всех 35 избирательных округах (152 избирательных участка) начался подсчет голосов избирателей. Выборы считаются состоявшимися, если в них примет участие не менее 25% избирателей, внесенных в списки для голосования.
Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившее на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, через две недели проводится повторное голосование по двум кандидатам в депутаты, получившим большее число голосов.
- Парламентские выборы проводились по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. За ходом выборов наблюдали международные наблюдатели. На 35 мест в парламенте претендуют 123 кандидата в депутаты.
К северо-западу от столицы Украины произошли интенсивные бои
К северо-западу от Киева в субботу, 12 марта, произошли интенсивные бои.
По информации британского Министерства обороны, значительная часть российских сухопутных сил находится сейчас в 25 километрах от центра украинской столицы. Ведутся обстрелы из танков и артиллерии.
В ночь на субботу в Киеве вновь объявлялась воздушная тревога. По данным мэра Виталия Кличко, в городе на данный момент остается чуть более половины его населения мирного времени.
Российская войска, которые вторглись в Украину более двух недель назад, 24 февраля, блокировали несколько крупных городов, в том числе Мариуполь и Чернигов, но не могут их взять. Обстрелы и авиаудары продолжаются.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал российские власти соблюдать договоренности о прекращении огня, чтобы обеспечить возможность эвакуации населения из Мариуполя. Зеленский обвинил Москву в срыве предыдущих попыток.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее отмечала, что надеется на открытие гуманитарных коридоров в субботу, в том числе для вывода жителей Мариуполя. Положение населения этого портового города эксперты ООН назвали отчаянным.
Ряд СМИ, в том числе РБК-Украина, со ссылкой на слова Зеленского во время встречи с иностранными журналистами передали в субботу, что украинский лидер впервые за долгое время назвал военные потери страны. По его словам, погибли около 1300 украинских военных.
Также приводятся слова Зеленского о том, что Россия направляет в Украину новые силы после того, как «столкнулась с крупнейшими потерями своих сил за десятилетия».
В субботу Кремль сообщил о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В беседе с Путиным они подняли, в том числе, вопросы, связанные с гуманитарной ситуацией. Российский президент в своем ответе обвинил украинские силы в нарушениях прав человека. Никаких доказательств в поддержку этого утверждения приведено не было, отмечает Reuters.
По данным Генштаба Украины на 12 марта, потери российской армии за время вторжения составили, предположительно, свыше 12 тысяч человек. Американские спецслужбы дают оценку от 2-х до 4-х тысяч убитых российских солдат. Российское Минобороны приводит значительно меньшие цифры.
Бадри Джапаридзе отказался от участия в промежуточных выборах в парламент
Один из лидеров оппозиционной партии «Лело» Бадри Джапаридзе отказался баллотироваться в Рустави на промежуточных выборах в парламент, пообещав направить средства своей избирательной кампании на помощь Украине, пишет агентство «Новости-Грузия».
Промежуточные выборы в парламент Грузии пройдут 2 апреля. В этот день мажоритарного депутата будут выбирать в округе Рустави и Гардабани.
«Я решил не участвовать в этой кампании и призвал «Грузинскую мечту» отложить эти выборы, потому что происходящее в Украине - это не только борьба за свободу Украины, это борьба и за нашу свободу. Следовательно, сейчас все мысли сосредоточены на том, чтобы помочь украинскому народу», - сказал сегодня Джапаридзе журналистам.
Политик обещает открыть в своем предвыборном штабе в Рустави пункт сбора гуманитарной помощи для Украины.
- Джапаридзе объявил о планах снова баллотироваться в парламент сразу после того, как по инициативе парламентского большинства был лишен мандата 15 февраля под предлогом того, что Джапаридзе был осужден, хотя суд отказался от исполнения наказания, так как истек срок давности у преступления, в котором вместе с Бадри Джапаридзе обвиняли вместе с Мамукой Хазарадзе, они оба являются основателями крупнейшего коммерческого банка Грузии - TBC Bank.
Явка избирателей на выборах в абхазский парламент к 17:30 составила 40,2%
Председатель Центризбиркома самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрий Маршан на пресс-конференции сообщил, что явка избирателей на парламентских выборах к 17:30 составила 40,2%. Информация о нарушениях в ЦИК не поступала.
Выборы состоялись в 33 округах. В двух округах - сухумском округе №2 и пицундском округе №10 25-процентный порог явки пока еще не преодолен.
В самом большом округе №13 (Гагрский городской) зарегистрировано до 7 тысяч избирателей; в самом маленьком - округ №35 (Гальский) - 1300 избирателей.
14 кандидатов в депутаты выдвигаются от политических партий: восемь – от партии «Амцахара», двое – от партии «Апсны», двое – от Партии экономического развития Абхазии, один – от Народной партии Абхазии, один – от партии «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие».
- Парламентские выборы проводятся по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. За ходом выборов наблюдают международные наблюдатели. На 35 мест в парламенте претендуют 123 кандидата в депутаты.
В 27 из 35 округов выборы в абхазский парламент состоялись
В 27 из 35 округов выборы в парламент самопровозглашенной республики Абхазия состоялись.
Явка избирателей превысила 25%. Общая явка избирателей в целом по республике составила 28,6%. Самый высокий процент явки в округе № 35 - 58,3%, самый низкий - в округе №2 - 11%.
Председатель ЦИК Дмитрий Маршан уверен в том, что к 6 часам общая явка по республике составит около 40-45%, сообщает информагентство «Апсныпресс».
- Парламентские выборы проводятся по мажоритарной системе в 35 одномандатных округах. За ходом выборов наблюдают международные наблюдатели. На 35 мест в парламенте претендуют 123 кандидата в депутаты.
Россияне и белорусы провели в Тбилиси антивоенные акции
У секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси, а также у посольства Украины прошли антивоенные акции. Среди участников – граждане России и Беларуси, проживающие в Грузии.
К российскому диппредставительству протестующие пришли с флагами Украины и плакатами: «Фашисту Путину – Гаагский трибунал!», «Нет войне!», «Дайте маньяку мышьяку», «Я – русский, и я против войны». Они также выкрикивали лозунги: «Деоккупация Абхазии! Деоккупация Самачабло!», «Путин – тиран и убийца!».
Затем участники митинга развернули большой украинский флаг.
На антивоенной акции было также много бело-сине-белых и бело-красно-белых флагов. Их называют символами свободных России и Беларуси.
Впоследствии демонстранты переместились к зданию посольства Украины в Грузии.
В митинге также приняли участие активистки движений Femen и Pussy Riot. Они потребовали от Путина остановить войну в Украине.
В Португалии задержан раввин, помогший Абрамовичу получить гражданство
Криминальная полиция в Порту задержала раввина, помогшего получить португальское гражданство российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Бизнесмен получил паспорт Евросоюза доказав, что его предки были высланы из Португалии в конце 15 века.
Раввин Даниел Литвак был задержан в четверг в рамках расследования дела о получении Абрамовичем гражданство, сообщила газета Publico. В местной общине раввин отвечал за сертификацию потомков сефардов - еврейской общины Пиренейского полуострова, преследовавшихся в Португалии и Испании.
В пятницу полицейские прибыли в здание еврейской общины в Порту, чтобы допросить других членов ее руководства. В 2015 году власти предоставили ей право удостоверять потомков изгнанных в 15 веке португальцев.
Власти подозревают, что Абрамович мог получить гражданство незаконно. В заявлении общины Порту подозрения отвергаются и заявляется, что она стала жертвой «клеветнической кампании», - передает агентство Reuters.
Абрамович, чье состояние еще в декабре оценивалось журналом Forbes в 14 миллиардов долларов, на момент получения гражданства стал самым богатым гражданином Португалии. Однако выдача паспорта стала причиной как минимум двух проверок со стороны властей. Знакомые Абрамовича анонимно сообщали российским СМИ, что он давно интересовался историей своей семьи и действительно отследил ее корни в Португалии, несмотря на то, что его фамилия типична для евреев-ашкенази из центральной Европы.
Абрамовича часто называют бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину. В 2018 году миллиардеру не была продлена британская виза, после чего стало известно, что он получил гражданство Израиля. В 2022 году Лондон ввел против него персональные санкции.
Незадолго до этого музей израильский Холокоста Яд Вашем, главный раввин ашкенази Израиля и несколько представителей крупных израильских общественных организаций обратились к послу США в стране с просьбой не вводить против миллиардера американские санкции, - сообщила газета Times of Israel со ссылкой на местный «12 канал».
Рябков: Конвои с вооружением для Украины могут стать «законными целями» для ВС РФ
Россия предупредила США о последствиях передачи оружия в Украину: конвои с иностранным вооружением могут стать «законными целями» для Вооруженных сил РФ. Об этом в программе «Большая игра» на Первом канале заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание [Украины] вооружениями из целого ряда стран – не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели», – сказал Рябков. По его словам, Вашингтон не воспринимает предупреждения Москвы как серьезные сигналы.
Рябков также заявил, что вскоре будет опубликован список персональных санкций против западных политиков, предпринимателей и других деятелей.
«Списки готовы, мы этим занимаемся. Это по большому счету часть повседневной работы. Скоро они будут обнародованы», – сказал Рябков.
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